La preocupación de la esposa del gendarme argentino secuestrado en Venezuela: “Dicen que está sano pero no lo puedo corroborar”

La incertidumbre de María Alexandra Gómez crece tras ocho meses sin contacto con su esposo

María Alexandra Gómez desde hace casi ocho meses no ha podido establecer contacto con su esposo, el gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela tras un viaje familiar. Según la información con la que cuenta, Gallo permanece alojado en la cárcel El Rodeo, aunque insiste en que, pese a las confirmaciones obtenidas de diversa índole por funcionarios del gobierno venezolano, no ha logrado comprobar personalmente el estado real de su pareja.

Durante su relato ante la cadena latinoamericana DNEWS, Gómez detalló que han pasado 234 días desde la última vez que mantuvo contacto directo con Gallo, quien fue detenido el 8 de diciembre de 2024 tras ingresar a Venezuela por la frontera colombiana. En ese lapso, la familia ha atravesado una situación marcada por el silencio oficial y la dificultad para recabar datos fidedignos sobre el paradero y las condiciones de detención del uniformado. “Dicen que está sano pero no lo puedo corroborar”, subrayó la esposa, al exponer los límites que impone el entorno judicial y político en el que se desenvuelve el caso.

La información que ha obtenido Gómez proviene exclusivamente de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Ninguno de ellos, ni siquiera tras varias gestiones personales y diplomáticas, le ha concedido la oportunidad de ver personalmente a su marido, ni de acceder a su expediente judicial, que según ella, “no existe para la justicia venezolana”. “Nahuel no tiene causas penales abiertas, no tiene registro en ningún tribunal, no tiene expediente, no tiene nada”, relató; afirmando que pese a que las respuestas verbales apuntan a que el hombre se encuentra bien, la imposibilidad de constatarlo directamente acentúa su preocupación.

Gallo permanece en la cárcel El Rodeo sin causa judicial ni acceso a expediente, según denuncian sus familiares

Gómez narró que ha mantenido cuatro reuniones cara a cara con el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, figura denunciada por organismos internacionales y Estados Unidos debido a la represión de más de 2.000 personas tras las elecciones de julio de 2024. En ninguno de esos encuentros, afirmó, Saab le explicó el motivo de la detención de Gallo. Según describió en DNEWS, durante uno de esos encuentros el funcionario le aseguró: “él está bien, él no está golpeado, él no tiene daños, no tiene nada. No, no está desaparecido, está en donde son esas fotografías”. Al preguntarle de forma directa si se refería a El Rodeo 1, el fiscal respondió: “como lo quieras interpretar”, relató Gómez durante la entrevista.

La detención de Nahuel Gallo se produjo sin causa judicial, en el contexto de un viaje familiar planeado por la pareja. Gómez viajó a Venezuela para reencontrarse con su familia junto a su hijo de tres años, Víctor. Su esposo la trasladó desde Luján de Cuyo, Mendoza, a Santiago de Chile, desde donde tomó el vuelo hacia Caracas. Como la conexión directa a Venezuela no estaba habilitada entonces para vuelos desde Argentina, Gallo optó por ingresar a través de Colombia, viajando primero a Santiago de Chile, luego a Bogotá, y finalmente atravesando la frontera por Cúcuta el 8 de diciembre. Según narró Gómez, esa fue la fecha en que perdió todo contacto con su pareja, tras comunicarse por última vez con él apenas arribó a territorio venezolano.

Ese mismo día Gallo fue subido a una camioneta de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DIJECIN). La última señal del teléfono de Gallo corresponde al 10 de diciembre, apenas dos días después de su ingreso. Gómez movilizó contactos dentro del aparato estatal venezolano por lazos de amistad, obteniendo como respuesta que su marido se encontraba en situación legal y que sería “liberado en 72 horas”, algo que nunca ocurrió.

Durante los meses siguientes, la información sobre el paradero y la integridad de Gallo llegó siempre de manera indirecta. Gómez detalló que los funcionarios venezolanos le han asegurado en todo momento que el estado físico del gendarme es bueno y que permanece en la mencionada penitenciaría, aunque sin permitirle corroborarlo de modo independiente. “Me decían que esto era un conflicto que se iba a resolver”, añadió.