Karina Milei reunió a Santiago Caputo con Pareja para terminar la interna y mostrar confianza hacia las elecciones

Karina Milei (Jaime Olivos)

Luego de las primeras conversaciones bilaterales, con Guillermo Francos de por medio, para poner paños fríos a meses de desavenencias entre su propia tropa y la de Las Fuerzas del Cielo, Karina Milei conformó hoy una nueva mesa de campaña para la provincia de Buenos Aires donde participó por primera vez el asesor presidencial, Santiago Caputo junto al titular del partido a nivel local, Sebastián Pareja y el probable candidato a diputado en las nacionales, José Luis Espert.

El encuentro tuvo lugar este mediodía, durante unas dos horas, en la Casa Rosada (esta vez no tuvieron pruritos, como en otras ocasiones, en dedicar el palacio del gobierno a temas partidarios). Se hizo en privado y en un clima de hermetismo, pero con el objetivo de empezar a mostrar seriedad y confianza de cara a los comicios. La presencia de Espert responde a la necesidad de generar un puente entre la elección que se aproxima, local, de cargos para la Legislatura y el Senado de PBA y los Concejos Deliberantes (en septiembre); y la nacional para reemplazar bancas en el Congreso Nacional (en octubre).

Se conoció ayer que se produciría el encuentro, y en un inicio los partícipes se cuidaron de no ventilar ningún detalle. Las tensiones aún están latentes, a pesar de que Caputo y “Lule” Menem limaron asperezas durante los últimos siete días y especialmente ayer en la mesa política de los martes a la cual Caputo, como publicó Infobae, volvió a sumarse.

Presidential advisor Santiago Caputo looks on on the day Argentina's President Javier Milei attends the opening session of the legislative term, at the National Congress, in Buenos Aires, Argentina, March 1, 2025. REUTERS/Matias Baglietto

Lule, alfil karinista que hasta ahora estaba volcado al armado en el interior, empezó a involucrarse más en la política bonaerense. Se “amigó” con el asesor de Milei a pedido de Karina. Antes había intercedido Milei, con un pedido frenar con los roces internos.

“Decidimos que debía primar lo que tenemos en común a las diferencias”, dijeron en la tropa menemista.

La primera parte del partido ya se jugó, porque las listas de candidatos, elegidas por el ala de Karina, ya están oficializadas. Caputo, consultor de profesión, será el encargado de diseñar la estrategia de la campaña con esas bases. Por estas horas decidirán la conformación de los ejes y lineamientos del relato; la comunicación, las acciones en el territorio y las redes, la relación con los medios, etcétera. En principio, la clave rectora será convencer a los bonaerenses de que vayan a votar, en un contexto de apatía que se vio en todos los comicios más recientes.

Pareja, junto a Menem serían los encargados de la discusión política, territorial. No decidieron, aún, si irán por la pelea cruda contra el kirchnerismo o se dedicarán a ensalzar las propuestas de Milei en torno a la “libertad”.

Por lo pronto, algunos referentes de Las Fuerzas del Cielo iniciaron la batalla en redes. Hoy, por caso, el director nacional de Comunicaciones de Milei, Juan Carreira (alias Juan Doe en redes), avanzó contra el ex intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, hermano del jefe comunal Santiago Passaglia.

El funcionario nacional cuestionó la política fiscal del distrito, que había sido ensalzada por Passaglia en una entrevista con LN+, el lunes), para argumentar a favor de la fuerza no kirchnerista, no libertaria, y no de centro que impulsan desde la Segunda Sección, que llamaron “Hechos”. Y el referente de San Nicolás le contestó.

Se espera que, con la presencia de Caputo al mando, buena parte de la campaña de los libertarios se liber en las redes sociales, pero la batalla se librará también con las “armas” tradicionales en el territorio, adelantaron en la Casa Rosada.

Por lo pronto, desde ambos bandos mostraron predisposición para calmar las aguas y mostrar “seriedad” después de meses de disputas intestinas que -todos dicen coincidir-, dañan el espacio que lidera Milei.