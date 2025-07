Cómo fue el paso por la política de Alejandra “Locomotora” Oliveras tras alejarse del boxeo

Su primera candidatura política fue en 2021 cuando se postuló como diputada nacional por Unite por la Libertad y la Dignidad (Gustavo Gavotti)

Alejandra “Locomotora” Oliveras, ex campeona mundial de boxeo y figura política de la provincia de Santa Fe, murió a los 47 años, tras permanecer internada durante dos semanas en el Hospital José María Cullen.

Había ingresado de urgencia luego de sufrir un accidente cerebrovascular isquémico que le provocó pérdida de movilidad en el lado izquierdo del cuerpo y un cuadro confusional. Desde su ingreso, el estado de salud fue considerado crítico y el pronóstico se mantuvo reservado hasta su fallecimiento. Al momento de su muerte, estaba acompañada por sus hijos y familiares más cercanos.

La carrera política de “Locomotora” Oliveras comenzó años después de su retiro del boxeo profesional, cuando decidió trasladar al terreno público el mismo impulso que la había llevado a conquistar seis títulos mundiales sobre el ring.

Alejada de las competencias deportivas desde 2019, la ex campeona mundial incursionó por primera vez en la política en 2021, cuando se postuló como candidata a diputada nacional por Unite por la Libertad y la Dignidad, un partido que en esa elección presentó listas en 18 localidades de la provincia de Santa Fe.

Oliveras encabezó la nómina de diputados por el frente Somos Vida, obteniendo en las elecciones generales 70.362 votos, equivalentes al 3,91% del padrón. No logró ingresar al Congreso, pero marcó el inicio de su exposición pública en el ámbito político.

Alejandra "Locomotora" Oliveras se sumó a la fuerza de Patricia Bullrich

En paralelo, mantuvo una fuerte presencia en redes sociales y medios televisivos, donde alternó sus charlas motivacionales con declaraciones políticas. En abril de 2023, se sumó al equipo electoral de Patricia Bullrich, entonces precandidata presidencial por Juntos por el Cambio. “Me meto porque un pueblo con planes no es un pueblo digno”, explicó en diálogo con radio La 990, tras señalar que su decisión estuvo motivada por la inseguridad, la pobreza y las adicciones que, según expresó, observaba a diario en sus recorridas por el país.

La relación con Bullrich fue más allá de lo simbólico. En 2024, ya con Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación, Oliveras fue incorporada como parte de la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos. Allí se le encomendó liderar el programa “Cuidar el Juego”, diseñado para prevenir la violencia en ligas infantiles y juveniles.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, despidió a la "Locomotora" en redes sociales

La iniciativa contó con apoyo de la Asociación del Fútbol Argentino y de líderes deportivos. Desde el Ministerio señalaron que se la convocó por “su trabajo con jóvenes para que se inclinen al deporte y dejen las calles”, según informaron fuentes oficiales a Infobae.

La ministra de Seguridad la despidió en redes sociales con un mensaje emotivo: “Te vamos a recordar siempre con esa sonrisa y esa energía que te caracterizaban. Hasta siempre, campeona”.

La tarea en el Ministerio coincidió con una nueva candidatura. En 2025, encabezó la lista del Frente de la Esperanza para las elecciones de convencionales constituyentes en Santa Fe. Los comicios, previstos para el 13 de abril, definían a los representantes encargados de reformar la Constitución provincial, vigente desde 1962. Con 78.471 votos, Oliveras se convirtió en la sexta candidata más votada y accedió a una banca en la Convención.

Maximiliano Pullaro junto a , Alejandra "Locomotora" Oliveras en el 2019

Durante la campaña, centró su discurso en propuestas vinculadas al deporte, con el objetivo de incluirlo como derecho constitucional. En declaraciones al programa “Ahora Vengo”, sostuvo: “El deporte es salud, disciplina, no a la droga, no al bullying, no a la violencia. El deporte salva vidas”.

También impulsó la eliminación de la reelección indefinida en cargos públicos y el fin de los fueros políticos. Al mismo tiempo, defendió una única reelección para gobernadores, bajo el argumento de que “sí prometió obras y no llegó a cumplir en cuatro años, que tenga la oportunidad de terminarlas”.

Oliveras aseguró haber llegado a Santa Fe en 2010, cuando vivió en la casa del histórico entrenador Amílcar Brusa, a quien reconocía como una figura clave en su carrera.

Con el tiempo, dijo, se instaló en pensiones y luego logró alquilar una vivienda. También fundó el Team Locomotora, un gimnasio donde ofrecía entrenamiento gratuito a niños y jóvenes de barrios vulnerables. “Les exijo que vayan al colegio. Si no, no pueden entrenar”, explicó en una entrevista en 2023.

Alejandra "Locomotora" Oliveras en una entrevista con Infobae (Gustavo Gavotti)

La elección como convencional no estuvo exenta de controversias. La diputada provincial Amalia Granata presentó una impugnación ante la Secretaría Electoral, argumentando que Oliveras no cumplía con los requisitos de residencia y que ni siquiera figuraba en el padrón.

La acusación desató una disputa pública. Oliveras respondió que vivía en Santa Fe desde hacía más de una década y calificó la denuncia de infundada. “Traje seis títulos mundiales a la Argentina, gloria y honor; por eso me duele, me da bronca que haga este tipo de denuncia”, declaró. En respuesta a los dichos de Granata, envío cartas documento para exigir una rectificación pública. Advirtió que, en caso contrario, iniciaría acciones penales por calumnias e injurias.

La participación política de Alejandra Oliveras no solo incluyó cargos y candidaturas, sino también una narrativa personal marcada por la superación y la búsqueda de transformación social a través del deporte. En sus propias palabras: “Yo vengo de la pobreza y el deporte transformó mi vida. El deporte saca la mierda que tenés, no solo en los intestinos, de la cabeza”.

En sus últimas apariciones públicas durante este año, mientras cursaba segundo año de la carrera universitaria en la Universidad de Morón, insistía en que la educación es clave para el futuro. “Si no estudiás, no sabés tus derechos y terminás siendo esclavo”, afirmaba. Su incursión en la política fue el corolario de una vida atravesada por el esfuerzo, el deporte y la exposición pública.