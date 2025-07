La Locomotora Oliveras, del ring a la TV hasta ser un fenómeno viral: su paso por el Bailando y su debut actoral póstumo

La presentación de Alejandra Locomotora Oliveras en el Bailando por un sueño 2007

Después de permanecer internada por dos semanas y luchar por su salud en estado crítico, Alejandra Locomotora Oliveras falleció este lunes a los 47 años. La noticia impactó rápidamente en sus seres queridos, amigos y seguidores, quienes la alentaron constantemente con la esperanza de que pudiera superar el accidente cerebrovascular (ACV) que había sufrido. Más allá de sus batallas en el ring, y de sus victorias en el mundo del deporte, la boxeadora también se había ganado el cariño de la gente gracias a su carisma que la llevó a brillar en Bailando de Marcelo Tinelli, en los ciclos de Guido Kaczka y Laurita Fernández, y en sus redes sociales gracias a sus frases motivacionales.

Luego de lograr grandes hitos, como cuando se coronó campeona mundial supergallo del Consejo Mundial de Boxeo -al vencer por la vía rápida a la mexicana Jackie Nava en Tijuana, México- y lograr dos defensas exitosas del titulo, Locomotora sorprendió con su carisma y personalidad en el Bailando por un sueño en 2007. Luego de que se abrieron las pantallas del estudio, la boxeadora descendió de las escaleras luciendo un vestido azul y destacando con pelo rubio. A su lado, dos bailarines, vestidos de traje, la esperaban para ayudarla a bajar y acompañarla hasta la posición de Marcelo Tinelli.

“Dejá el celular, dejá el novio, la novia... dejá las pelotudeces porque sos demasiado inteligente”, afirmó la Locomotora (@belborgiani_)

Al bajar, la deportista lució sus fornidos brazos y sonrió ante la cámara. Inmediatamente, comenzó a sonar “Eye of tiger”, la icónica canción de Rocky, al tiempo que Alejandra comenzó a jugar con el conductor, simulando que intercambiaban golpes. “Epa, te pega y te duerme. A ver Marcelo, dale. Pegale de una Marcelo. Te está matando, mostrale vos”, se escuchaba decir a Marcela Feudale, locutora del programa. Fue entonces cuando Marcelo pidió que le tuvieran el micrófono, con el objetivo de ganar mayor libertad.

Luego, el conductor se detuvo para apreciar los brazos de Oliveras: “Mirá esto”. Luego, alentado por los comentaristas, Tinelli decidió quitarse el saco, la camisa y mostrar sus brazos. Sin embargo, al comparar ambos físicos, el conductor provocó la risa del estudio. “Pero yo no soy boxeador, me agarra con una piña...”, quiso defenderse la figura de la televisión. Luego de una divertida previa, la boxeadora y su compañero, Enzo Leonel Gómez, mostraron su talento al bailar el ritmo “disco”.

Más allá de las ganas y de su determinación, Alejandra encontró un panorama difícil en el certamen, ya que luego de dos semanas de competencia, tanto ella como su pareja habían quedado sentenciadas con una de las calificaciones más bajas: “20 puntos”. Aún así, quien había mostrado su apoyo para Locomotora había sido Graciela Alfano, quien se encontraba como jurado. En ese entonces, la calificación secreta de la exvedette había sido un siete.

Las frases motivacionales de Alejandra Locomotora Oliveras

Las redes sociales también fueron su forma de conectar con nuevas generaciones y, sobre todo, de motivarlas a perseguir sus sueños. “Ella sigue siendo muy popular, arenga a la gente, ella invita a que la gente se saque la bronca y la angustia pegando un grito. Ella está poseída”, decía Rodrigo Lussich en Intrusos, cuatro años atrás. Además, en esa línea, el conductor señaló el ciclo que la boxeadora conducía: “Ella tiene un programa de gimnasia, tiene momentos imperdibles”.

Uno de los videos que dio cuenta de este talento motivacional de la deportista sucedió cuando una joven tiktoker se encontró con Alejandra Oliveras en la calle y le solicitó un mensaje motivacional para su amiga, Roma, quien debía rendir un examen para recibirse. El video del encuentro se volvió viral en la plataforma, acumulando 1,7 millones de reproducciones y 350 mil “me gusta”.

La Locomotora Oliveras con Laurita Fernández en A todo o nada (Video: Eltrece)

El mensaje motivador fue directo y contundente: “¡Roma, pedazo de pel..., vos podés, sentá el oj... y ponete a estudiar!”. Además, Oliveras aconsejó dejar las distracciones de lado. “Dejá el celular, dejá el novio, la novia... dejá las pelotudeces porque sos demasiado inteligente”, afirmó. Recordó que desaprobar un examen no es el fin del mundo e instó a levantarse y seguir luchando ya que, en sus palabras, “el que se cae y se levanta es el que gana”.

Algunos comentarios de los seguidores en la plataforma reflejaron el impacto del mensaje. Una usuaria comentó: “Si La Locomotora me dice eso, me recibo mañana mismo”, mientras que otra señaló: “La necesito en mi vida a la Locomotora”. Otra seguidora añadió: “Hasta a mí me subió el ánimo”.

En 2020 La Locomotora participó de A todo o nada, el ciclo que condujo Guido Kaczka y que Laurita Fernández capitaneó después en Eltrece. En un segmento que consistía en que la gente mida su fuerza con la boxeadora, a través de un juego de tirar de la soga, mostró su lado más lúdico y divertido.

Una de las escenas en En el barro con Locomotora Oliveras, Cecilia Rosetto, Ana Garibaldi y Camila Peralta (Netflix)

La Locomotora Oliveras en su papel de Rocky en En el barro, el spin-off de El marginal (Netflix)

La Locomotora Oliveras en las fotos promocionales de Netflix de En el barro. En la imagen junto a Cecilia Rossetto y Ana Devin

A finales de 2024, Alejandra también acompañó a Guillermo Andino en sus programas de televisión en los que mostraba una rutina de entrenamiento. “¿Te gustó hacer un poquito de gimnasia?”, se escuchaba decir a Oliveras al conductor al final del programa. En tono divertido, el comunicador le respondía: “Me encantó, tenés que venir todos los días. Todos los días y todo el día, no viste cómo está (Facundo) Pastor, está con la panza así”. Para cerrar, la campeona de boxeo había devuelto: “Le dije a Pastor, me dijo que me va a empezar boxeo, ¿Le creemos?”.

Su último paso, el que la tenía entusiasmada, era su debut actoral. La deportista formó parte del elenco de En el Barro, el spin-off de El Marginal que será próximamente estrenado en una reconocida plataforma. Con su trayectoria, tanto en el deporte como en otras áreas, Oliveras era considera una figura querida, influyente y respetada.