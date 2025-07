La reacción de Fantino contra Pareja en medio de la interna de LLA tras el cierre de listas bonaerense

El periodista Alejandro Fantino realizó un fuerte descargo este martes, a dos días del cierre de listas de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires, en el que apuntó contra el armador de la Libertad Avanza, Sebastián Pareja, al que le endilgó haber menospreciado a la militancia digital que apoya al presidente Javier Milei desde las redes sociales y sostienen lo que el espacio denomina la batalla cultural.

“Lo tengo que decir. Es el momento que para cuidarlo a Javier, hay que marcarle a mucho pelotudo y mucha pelotuda que se cree Napoleón, pero es Rambito y Rambón. Hay que marcárselos, es el momento ahora de decirle: ´Che, mirá´, porque Javier es un pibe absolutamente desconectado de la mugre del día a día político, que hay un montón de gente alrededor que lo único que quiere es permanecer y estar. Está con la cabeza en la economía, en cuidar la nave para que no le tiroteen lo que le van a tirotear", introdujo el conductor en su programa habitual por el canal Neura, en YouTube.

Luego hizo referencia a la hermana del jefe de Estado, presidenta de La Libertad Avanza: “Y Karina, por más que muchos la critiquen, es una buena mina, es una mina noble, es una mina piola, macanuda, cerrada, desconfiada, como también es Javier, con su pequeño núcleo, pero no es una mina que está permanentemente en la rosca como muchos alrededores”, continuó con su prólogo.

Allí fue que apuntó contra el dirigente bonaerense, a quién señalan como el principal articulador de la estrategia electoral para la compulsa en la provincia de Buenos Aires. “Entonces te aparece este Pajera, ¿cómo se llama? Pareja, Pajera, Pajerto, ¿cómo es el nombre?“, ironizó. Y continuó: ”Hace esta declaración pegándole a un mundo digital que lo bancó a Javier desde el inicio. ´El que cuestiona los candidatos del presidente está cuestionando al presidente´. Pero ¿quién sos?“, se indignó Fantino.

Fantino reaccionó con dureza contra Sebastián Pareja

“Pero qué estoy, boludo, en 1125 con Godofredo de Bouillón. ¿Qué sos, Urbano I que mandan a la cruzada? ¿Qué te pasa, Pajerta? ¿Cómo no voy a cuestionar al choto este pelado vendehumo que le chupaba, le practicaba felatios públicos a Kicillof, que lo elegiste vos? ¿Qué te pasa? ¿A quién, qué te comiste? ¿A Napoleón, papá? Estás equivocado, papito", se descargó el conductor.

La respuesta de Fantino llegó luego de una serie de declaraciones que había realizado Pareja horas antes. “La persona que cuestiona a los candidatos del Presidente está cuestionando al Presidente”, había afirmado el dirigente. Con esa frase, Pareja buscó zanjar la controversia interna que sacude a La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires luego del cierre de listas y los candidatos que no ingresaron en ninguna postulación. El dirigente eligió ese mensaje para responder a las críticas surgidas desde sectores como Las Fuerzas del Cielo, un espacio digital afín a Santiago Caputo, que objetaron la representatividad de los postulantes seleccionados para competir en las próximas elecciones.

En diálogo con Radio Rivadavia, Pareja minimizó la magnitud de esas objeciones y defendió la legitimidad del proceso, al tiempo que reivindicó la “tabula rasa” como principio rector de la renovación política impulsada por el presidente Javier Milei.

“El Presidente ha dado una gran definición como es la ‘tabula rasa’, que implica un barrido con todo lo que fue anterior al 2023. Aquel que no lo entienda está combatiendo al presidente de la Nación”, parafraseó el dirigente bonaerense al jefe de Estado.

Frente a semejante aseveración, Fantino, cercano al presidente Milei, contestó con dureza: “la tabula rasa para vos, Pajerta, tiene mucho más fuerza a favor de los que antes estaban en contra de Javier que los que bancaron a Javier desde que antes tuviese una posibilidad llegar", se quejó el periodista.

Más adelante usó una ironía para poner en valor la militancia digital: “No es importante una red social, Pareja. No es importante el celular, no es una forma política. Hay que ir al territorio como el ‘Cuervo’ Larroque, como Pérsico. Me tengo que dejar una barba, no bañarme 15 días, que me salga C4 en la barba, ir a marchar ahí y entonces eso es territorio”.

“Lo que me molesta es esta cosa rosquera y que la justifique. Llámate a silencio, Pajerta. Ya que los paseaste en chota, los pibes la Fuerza del Cielo y te mofaste de ellos y te cagaste en un montón de laburos”, afirmó.

Luego continuó: “A mí me molesta lo que ha pasado, que hayan quedado un montón de pibes libertarios tuiteros haciendo el aguante del primer momento para poner cuatro rosqueros del conurbano que conocen cuatro mugrientos. Chupame la pija”.