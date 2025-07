Juan Manuel Urtubey: “El peronismo tiene un enorme potencial para ser alternativa post Milei”

Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de Salta, anticipó la construcción de un frente amplio y plural en su provincia con el objetivo de oponerse a las políticas del actual Gobierno nacional. “Voy a participar de las elecciones, en la provincia estamos conformando un frente plural muy amplio”, anunció.

En diálogo con Infobae en Vivo, El dirigente remarcó que el principal objetivo del espacio será representar “la voz del salteño que cree que debe parar las políticas del Gobierno”, políticas que, en su visión, están causando un fuerte impacto negativo en el interior del país. “En el interior está haciendo mucho daño”, insistió, al señalar que ya no se están llevando adelante planes sociales de vivienda y que se disolvieron estructuras estatales como la Secretaría correspondiente y Vialidad Nacional, lo cual —afirmó— profundiza los niveles de desigualdad no solo sociales, sino también geográficos.

En ese marco, Urtubey señaló que las elecciones provinciales ya están resueltas por el desdoblamiento dispuesto en Salta, y que lo que se pondrá en juego en octubre es el posicionamiento frente a las medidas impulsadas por el oficialismo a nivel nacional. “Lo que se va a discutir en octubre es si estamos de acuerdo o no de lo que pasa a nivel nacional”, afirmó.

Al referirse a la situación interna del peronismo, Urtubey habló de un proceso de reagrupamiento de fuerzas dispersas. “Estamos tratando de juntar todos los saldos y retazos de lo que está dando vuelta, la elección provincial es bastante mala”, admitió. No obstante, aclaró que hay conversaciones activas con los partidos peronistas tradicionales para avanzar en la conformación de una coalición opositora. “Hoy estamos juntando los partidos peronistas que históricamente han participado y puede ser que conformemos un frente amplio en serio”, puntualizó.

El exgobernador propuso un frente plural para expresar la voz del interior frente al Gobierno nacional

Uno de los ejes principales de su crítica fue la reciente centralización de recursos por parte del Ejecutivo, en contraste con el gasto que, según indicó, fue descentralizado hacia las provincias. En esa línea, Urtubey planteó la necesidad de revisar el esquema de coparticipación: “El Gobierno descentralizó el gasto público y concentró el ingreso. Probablemente, llegó el momento donde las provincias deban ser socias en el ingreso”.

Respecto del actual panorama político, se refirió a la figura del presidente Javier Milei como un emergente del hartazgo social, pero también como un exponente de una transformación cultural inédita en democracia. “Milei es el primer presidente en democracia que plantea una batalla cultural donde el éxito económico y el individualismo son los motores de la sociedad”, advirtió. Y fue más allá: “Desde que existe el constitucionalismo en la Argentina no ha pasado. Y hoy el presidente dice que la justicia social es un pecado capital”.

En esa misma línea, explicó que la elección de Milei en 2023 respondió al agotamiento de un modelo político anterior. “Gran parte de la sociedad lo votó en contra del modelo que venía gobernando”, sostuvo, aunque matizó: “Hoy hay otra Argentina, en 2023 se podía votar una expectativa, hoy se vota una realidad”.

Urtubey evitó confrontar directamente con Cristina Kirchner, pero reconoció que una eventual unidad peronista deberá incluirla. “Sí, es con Cristina. Porque si bien he tenido profundas diferencias, hoy hay otro contexto político en la Argentina”, expresó. De todos modos, dejó en claro que no mantuvo diálogo reciente con la expresidenta: “Con Cristina no hablé, pero el parámetro referencial son las políticas del Gobierno, nosotros somos un frente opositor”.

Urtubey advirtió que hay que trabajar con Cristina Kirchner (Sebastian Alonso)

Además, señaló que el peronismo debe pensarse como una opción para los sectores más afectados por el rumbo económico actual. “Tenemos que discutir cómo el peronismo va a ser la alternativa de los vulnerables”, subrayó, al tiempo que consideró que el espacio tiene una oportunidad histórica. “Creo que tenemos un enorme potencial en términos de ser una alternativa post Milei”, declaró.

También hizo referencia al desinterés social por el proceso electoral. A su entender, “la baja participación es porque la gente piensa que nada va a cambiar, entonces no se molesta en ir”. Y sumó una advertencia sobre los modos del oficialismo: “Todos los procesos autoritarios en la historia empezaron iguales, con fuerte violencia verbal, insultos a los periodistas, a la oposición y la menor participación democrática”.

En el tramo final de la entrevista, Urtubey hizo foco en la necesidad de construir una agenda que recupere la esencia solidaria del país. “Nuestra idiosincrasia se planteó en la solidaridad, no en el sálvese quien pueda, ni en el individualismo”, afirmó. Y, finalmente, pidió avanzar hacia una nueva ley laboral que contemple los desafíos actuales: “Hay que discutir una nueva ley sobre la generación de empleo, nuevos mecanismos y demás, pero es algo que tenemos pendiente”.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard yFederico Mayol.

La entrevista completa a Juan Manuel Urtubey la podés encontrar en este enlace.