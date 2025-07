Juan Manuel Urtubey anunció que será candidato a senador nacional por Salta en las próximas elecciones

"Voy a ser candidato a senador. Hay que parar a Milei", aseguró Urtubey (Video: Twitter @UrtubeyJM).

El ex gobernador Juan Manuel Urtubey confirmó que va a ser candidato a senador nacional por Salta en las próximas elecciones al considerar al contexto político actual como “crítico” y referirse a la existencia de una “destrucción social planificada”. Además, aseguró que su decisión no responde a una ambición personal, sino que a un deber ético.

El reclamo por la defensa de los derechos y la democracia en Salta impulsó a Urtubey a asumir un nuevo desafío político. El dirigente explicó que su participación al frente de un nuevo frente opositor responde a un llamado de diferentes partidos y organizaciones, que solicitaron su liderazgo en un contexto que considera de profunda crisis institucional.

“No se trata de un partido político. Se trata de la historia y del futuro de la Argentina. Estamos ante un proceso de destrucción que no podemos seguir mirando impávidamente”, comentó el ex gobernador.

Urtubey anunció su candidatura a senador nacional por Salta

Urtubey manifestó que no existen márgenes para desentenderse de la situación actual, planteando: “Muchos dirigentes, muchos partidos políticos que integran el frente que vamos a presentar me pidieron que me ponga al frente y realmente no hay espacio para correrse”.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Hola Salta Noticias, Urtubey expresó una profunda preocupación las políticas de ajuste, impulsadas desde el Gobierno nacional, que afectan directamente a la población y a la integridad democrática.

“Hay un momento en que hay que parar esto, porque si nosotros no paramos cuando nos demos cuenta ya es tarde”, sentenció.

De esta manera, Urtubey subrayó el carácter ético de su decisión de retornar a la arena política, aclarando que, desde una perspectiva estrictamente personal, ya no suma mucho más a su carrera, recordando que previamente ocupó cargos legislativos.

Sin embargo, insistió en que considera que tiene la obligación de “defender una Argentina con derechos” ante el riesgo de sumisión a un modelo que considera perjudicial para los intereses de la ciudadanía.

Juan Manuel Urtubey anunció que será candidato a senador nacional por Salta en las próximas elecciones

El referente político también enfatizó en la necesidad de trabajar en unidad, priorizando la representación de sectores vulnerables y afectados por las actuales decisiones gubernamentales.

Afirmó que su compromiso trasciende las estructuras partidarias tradicionales y que busca dar voz a quienes resultaron perjudicados, como “los familiares de los chicos que no se pueden atender en el Garrahan, a las familias de la gente que trabaja en Vialidad”, y a los habitantes de pequeños pueblos cuya conectividad peligra. “Quiero representar eso, mucho más allá de la rosca de la política y la especulación”, aseguró.

Trabajadores de la salud protestan contra el Gobierno de Javier Milei en reclamo de mayor presupuesto y en apoyo del Hospital Garrahan (REUTERS)

Con respecto a la política local, Urtubey remarcó la importancia de fortalecer al gobierno provincial de Salta en medio de la puja por los recursos entre las provincias y el Ejecutivo nacional. Así, señaló que resulta imprescindible ayudar al gobernador Gustavo Sáenz frente a la pérdida de fondos que corresponden constitucionalmente a la provincia.

Urtubey señaló que resulta imprescindible ayudar al gobernador Gustavo Sáenz frente a la pérdida de fondos

El ahora candidato a senador nacional reforzó su crítica hacia la política nacional afirmando: “Hay que parar esa motosierra que lo que en realidad busca es dejar a los argentinos y a los salteños totalmente desprotegidos".

En ese sentido, Urtubey buscó polarizar con el Gobierno libertario al decir: “O se apoya este modelo, o se elige un rumbo distinto”. “No hay lugar para ambigüedades. Quienes piensen que el gobierno hace todo bien, votarán a los candidatos de La Libertad Avanza. Nosotros representamos otra visión de país, una Argentina con derechos”, concluyó.

Urtubey afirmó que “hay que parar a Milei” (REUTERS)

Las declaraciones de Urtubey se da tan solo unas semanas después de que Sáenz reclamara a la Nación la reparación urgente de las rutas nacionales en Salta.

En diálogo con la prensa, solicitó al Gobierno nacional que avance con las obras comprometidas y atienda el marcado deterioro de la infraestructura vial en la región. Según puntualizó, la situación afecta la conectividad, la seguridad y el acceso a servicios básicos de la población. “Siempre hablamos de que se salvan vidas en los hospitales, pero en las rutas también se salvan vidas cuando están en condiciones”, sostuvo el mandatario provincial. De acuerdo con lo informado por la prensa local, Sáenz remarcó la importancia de la seguridad vial como herramienta para reducir accidentes y mejorar la calidad de vida.