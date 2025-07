Los representantes del campo confían en que Milei cumplirá con su promesa de bajar las retenciones

El Presidente de la Nación, Javier Milei, mantuvo un encuentro con representantes de las principales entidades rurales para analizar la posibilidad de bajar las retenciones y avanzar en mejoras para el sector. Aunque los dirigentes valoraron el diálogo abierto y el compromiso presidencial, aún persiste incertidumbre respecto a plazos y medidas concretas.

El mandatario mantuvo ayer un encuentro con la Mesa de Enlace durante más de una hora, en el predio de la Rural de Palermo, donde el jueves arrancará la 137° muestra ganadera Expo Rural 2025.

El reclamo principal giró en torno a la histórica demanda de alivio fiscal —en especial, la reducción de las retenciones a las exportaciones— y la necesidad de reglas de juego estables. Sin anuncios inmediatos, la dirigencia rural optó por enfocarse en los compromisos asumidos y la posibilidad de mantener canales de comunicación directa con el Gobierno.

Una mesa sin medidas, pero con apertura

Lucas Magnano, presidente de CONINAGRO, valoró en Radio Rivadavia el hecho de que el presidente haya dedicado tiempo al sector, pero admitió la falta de novedades en materia de decisiones. “El análisis es el hecho en sí mismo, más allá de que uno puede sentirse vacío porque no se vino con ninguna medida. No sé si la intención era obtener alguna medida. Sí creo que uno tiene que ir por la positiva o ver el vaso medio lleno y hacer un racconto de ver con qué sector se reunió el presidente y de allí hacer un análisis”, señaló.

Magnano elogió el conocimiento de Milei sobre la situación agropecuaria y su claridad respecto a la estructura de costos y tributos que soporta el sector. “Está muy empapado en el tema y sabe, por eso, la demostración y reafirmación de que las retenciones están en la mira. Y ni bien tenga las herramientas para bajarlas o eliminarlas, no le va a temblar el pulso para hacerlo”, insistió Magnano.

Aunque aclaró que el propio presidente reconoció que el escenario actual dificulta avanzar en esa dirección. Según relató, Milei expuso el impacto de los proyectos presentados y aprobados recientemente en el Congreso: “Le aprueban una ley que le cuesta más de 2 puntos del PBI y le dan una contrapartida del 0.1% y que nos pega de lleno, como son las Sociedades de Garantías Recíprocas”.

Sobre la pregunta de cuánto podrá aguantar el campo, Magnano fue cauto: “Eso depende de cada productor, pero no podemos aguantar eternamente”. Luego expresó y subrayó que el productor agropecuario debe adaptar sus expectativas a los límites de la macroeconomía.

“En economía no existen los milagros, allí las cosas son frías y son tan nobles como lo que dice el papel. Los tiempos no son infinitos, pero por ahora tenemos que ser criteriosos y ver las variables macroeconómicas para ver de qué recursos podría disponer el Gobierno para más adelante tomar decisiones”, expuso.

Magnano consideró que, a pesar de la falta de medidas, el régimen de administración de comercio es hoy más transparente que en el pasado y destacó rasgos positivos en el vínculo institucional abierto con el presidente. También advirtió la necesidad de que exista una mayor responsabilidad política para avanzar en reformas profundas: “Le doy la mano derecha al presidente y le creo, no veo necesario un tratamiento de retenciones en el Congreso. El Presidente de la Nación tiene las facultades para bajarlas cuando estén dadas las condiciones y creo que así lo va a hacer, no tengo dudas”.

El tema de la infraestructura, en particular el estado de las rutas, también estuvo en la mesa. El dirigente rural detalló que el Gobierno nacional tiene en ejecución, licitación o concesión unos 10 mil kilómetros de rutas, mientras que los 30 mil restantes exigirán nuevos sistemas de mantenimiento y reconstrucción. A nivel provincial y municipal, señaló que existen unos 200 mil y 600 mil kilómetros de caminos, respectivamente, lo que demanda un compromiso articulado con los gobernadores y autoridades locales.

Respecto a un inminente recibimiento electoral de Milei en el interior, Magnano fue tajante: “Imagino que debería ser un recibimiento como se le debe hacer a un presidente, sin más preámbulos que eso”.

El valor del ida y vuelta y la continuidad del diálogo

Carlos Castagnani, representante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), definió en Radio Mitre como muy valioso el tiempo concedido por Milei a las entidades rurales, en una modalidad de agenda abierta.

“Es muy importante tener el tiempo de dos horas de hablar con el Presidente de la Nación a agenda abierta, donde pudimos comentarle y presentarle todas las dificultades o necesidades del sector. Él reafirmó el compromiso que tiene con el sector y que el próximo impuesto a bajar son las retenciones y que cumplirá con ese compromiso”, explicó Castagnani.

Durante el encuentro, se abordaron no solo cuestiones fiscales, sino también problemáticas como el estado de las rutas y la seguridad vial, la situación del INTA, las barreras fitosanitarias y el acceso al Banco Nación. Según Castagnani, aunque Milei no tomó nota de los pedidos, brindó devoluciones inmediatas y señaló a los funcionarios públicos correspondientes para el seguimiento. “Fue un ida y vuelta realmente interesante”, apuntó.

La disposición a sostener una comunicación fluida fue uno de los aspectos más valorados por Castagnani: “Quedó el compromiso de reunirnos dos o tres veces al año, tener un balance y un seguimiento de cómo va el sector y el país. Y entre todos salir adelante”.

El dirigente rural sostuvo que, aunque persisten dificultades y reclamos históricos sin respuesta, el solo hecho de haber abierto un canal de diálogo directo representa un cambio con respecto a gestiones anteriores. Consultado sobre la posibilidad de anuncios sorpresa para los próximos días, Castagnani adoptó una postura prudente: “Capaz algo diga, pero es una apreciación muy personal”.

Alivio fiscal, urgencia y promesas pendientes

Andrea Sarnari, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), remarcó que la mayor parte de la conversación se enfocó en el régimen impositivo y la presión que enfrentan las economías regionales. “Se llevó gran parte de la reunión en el tema impositivo, la necesidad del alivio fiscal que estamos necesitando transversalmente en todas las economías y las retenciones”, comentó.

Sarnari dijo en Radio Mitre que hay conformidad con la promesa de que las retenciones serán el próximo tributo a reducir, pero advirtió sobre la falta de precisión acerca de los tiempos y montos.

Y concluyó: “Ahí estamos conformes porque el compromiso ahí es que el próximo impuesto que van a bajar al sector son las retenciones y que si fuera gradual, sería definitiva y no transitoria. Sin embargo, no nos dio plazos y eso nos deja un poco alertas. Si bien pudimos manifestar nuestra urgencia y necesidad de margen de rentabilidad, no tuvimos respuestas”.