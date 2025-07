El Gobierno intimó a la Ciudad de Buenos Aires por fallas en la seguridad durante la presentación de Leandro Paredes en Boca

La Justicia puso en jaque al intendente de Gualeguaychú al cuestionar la legitimidad de su candidatura Un dictamen de la Procuración General propició la declaración de nulidad por inconstitucionalidad de la candidatura con la que Mauricio Davico ganó la elección en 2023. Ahora, el Superior Tribunal deberá resolver si lo remueve o no

Finalmente, Raúl Othacehé anunció que no formará parte del espacio “Somos Buenos Aires” en PBA Mediante un comunicado, el ex intendente bonaerense informó que su espacio no participará del nuevo frente político por diferencias con el perfil y la composición de la alianza