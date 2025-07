Axel Kicillof en modo campaña: “Viene el momento más sagrado, hay que decidir si defendemos lo que tenemos o dejamos que lo destruyan”

Kicillof encabezó un acto en San Vicente y apuntó contra el gobierno de Milei

En clave electoral y de cara a los comicios provinciales del 7 de septiembre, Axel Kicillof convocó a la ciudadanía a defender la salud pública y la educación para todos.

Durante un acto en la localidad de San Vicente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires señaló: “Viene pronto el momento más sagrado y más importante de la democracia, que es cuando tenemos que decidir si vamos a dejar que destruyan, rompan y deterioren o vamos a defender lo que tenemos y lo que nos espera”.

La inauguración de la Escuela Secundaria N° 14 fue el contexto que Kicillof eligió para volver su imagen como referente opositor, en la pelea con el gobierno nacional que lidera Javier Milei.

Durante su discurso, el mandatario provincial presentó su gestión como un ejemplo de “Estado presente” que lucha por desactivar la motosierra libertaria.

En ese marco, Kicillof destacó que la obra se hizo “con el fondo que se constituyó en la provincia de Buenos Aires”. Una prueba directa del esfuerzo de la administración provincial, ante el recorte de fondos: “El gobierno nacional de Milei nos sacó la plata”, se quejó el dirigente kirchnerista.

Para darle más énfasis a su mensaje, el Gobernador sostuvo que la iniciativa estatal es indispensable: “Una vez que se ubica la población, empezamos a ver que falta de todo: la escuela, el centro de salud, el asfalto. El Estado corre de atrás y tiene que reponer todas esas necesidades y demandas”. Para el gobernador, “eso es Estado presente. Eso es sensibilidad por el que no tiene, por el que le falta, por el que lo necesita”.

Axel Kicillof en la inauguración de un nuevo Polo Educativo en San Vicente

A lo largo de su exposición, Kicillof cargó contra el modelo impulsado desde la Casa Rosada. “Nos dicen desde el gobierno nacional que hay que destruir el Estado. Nos dicen que hay que ajustar y que hay que achicar. Yo le contesto que con la fuerza, sumando fuerzas de la comunidad, de la dirigencia política, del sistema educativo, de los docentes, de los directivos, sumando fuerzas de la familia, sumando fuerzas de los pibes, se pudo construir la escuela, se pudo construir este polo educativo”, remarcó.

El mandatario provincial aprovechó el acto para destacar las inversiones de su administración y el esfuerzo de los jefes comunales: “Quiero decir que con este intendente, con Nicolás Mantegazza, estamos inaugurando la escuela número 25 en San Vicente y que además, junto con la técnica que inauguró Alberto (Sileoni) hoy temprano, es el edificio escolar número 263 que inauguramos en la provincia de Buenos Aires. Sumamos fuerza para defender la educación pública”.

En ese sentido, Kicillof defendió la continuidad de las obras públicas y la prestación de servicios esenciales: “Repito, hay quienes quieren destruir la salud pública. Quienes quieren romper el Estado desde adentro. Ahí hay un centro de salud que no estaba en el barrio, que faltaba en el barrio. Eso es salud pública. Ese centro de salud, los médicos, los enfermeros, todo lo que está allí es el Estado. No van a poder destruir los derechos, no van a poder destruir la educación pública, no van a poder destruir esa convicción y esa fuerza de los que simplemente quieren tener un futuro mejor”.

Frente a una multitud compuesta por estudiantes, familias y docentes, el gobernador llamó a “sumar fuerzas” en defensa de los logros alcanzados. “Sumemos fuerza para defenderlo”, insistió.