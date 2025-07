José Mayans: “Las provincias se dieron cuenta de que son estafadas por el gobierno nacional”

José Mayans, presidente del bloque de Unión por la Patria en el Senado (Gabriel Cano/ Comunicación Institucional Senado)

El senador formoseño de Unión por la Patria, José Mayans, apuntó contra el Gobierno tras las sesión del jueves que permitió que se aprueben las reformas jubilatorias y una actualización de las pensiones por discapacidad, y consideró que la situación se dio porque “hace dos años que el país no tiene presupuesto”.

En ese sentido, Mayans aseguró que “las provincias se dieron cuenta de que son estafadas por el gobierno nacional”, de modo que así explicó las razones por las cuales los senadores, por amplia mayoría, decidieron aprobar los proyectos que el gobierno buscaba rechazar.

“El país hace dos años que no tiene presupuesto. Entonces no tiene certeza. La excusa (del Gobierno) el primer año fueron las medidas que tenían que tomar. Produjeron una devaluación del 118% y en ningún momento presentaron presupuesto. Sin presupuesto el país no tiene certeza y se produce lo del jueves: las provincias se dan cuenta que son estafadas por el gobierno nacional", analizó en una entrevista concedida a radio Mitre.

Como ejemplo, el formoseño usó el caso de la provincia que él representa en la Cámara Alta: “Sobre 700 mil habitantes hay 50 mil empleados públicos; el 50% son docentes. Tenés el sistema de salud, que son 10 mil. Y 10 mil policías. Es decir que 45 mil de los 50 mil dan un servicio obligatorio. Les pasa a todas las provincias. ¿Cuál es el saldo de esta relación de la Nación y las provincias? A la provincia de Buenos Aires le debe 11 billones, prácticamente el préstamo que tomó del FMI. Imaginate lo que hace la Provincia con lo que le debe la Nación. A la mía le debe 330 mil millones de pesos".

“¿Dónde está el superávit que dice el gobierno?", preguntó Mayans (RS Fotos)

Y concluyó: “Este es el argumento de por qué el Presidente dice cosas inconsistentes. Si sigue sin presupuesto y manejando el país a decretazos le va a pasar lo que le pasó en el parlamento. El presidente tiene que tener en cuenta que un gobierno no se puede manejar como se está manejando hasta ahora. Tienen que dar certezas en el presupuesto. No quieren rendir cuentas".

Ante la posibilidad de que Javier Milei vete las leyes aprobadas el jueves y la posición del Gobierno de considerar que no fue legítima la sesión, el jefe de la bancada kirchnerista detalló que al haber estado fijada desde marzo esta sesión para el día jueves y al tener quórum para dar el debate, hizo que lo ocurrido fuera “plenamente válido” y opinó que lo que pretende hacer el Ejecutivo es “una estupidez total”.

“En el concepto que ellos tienen pueden impedir el funcionamiento del Poder Legislativo pero no es así. Hubo 52 votos contra 17 y se pudo hacer las votaciones, fue plenamente válido. Es como si yo me pongo a opinar de la reunión del jefe de gabinete, si fueron los ministros, si estuvo todo legal. Es una estupidez total. Es un argumento estúpido”, remarcó.

Además, Mayans aseguró que Luis Caputo no se presenta en el Congreso a dar detalles del plan económico porque “tiene pánico” y no puede explicar “por qué tenemos 100 mil millones más de deuda”. En ese sentido, preguntó de manera retórica: “¿Dónde está el superávit que dice el gobierno?"

"Este es un país carísimo", dijo Mayans (Maximiliano Luna)

En ese sentido, el formoseño aseguró que el plan del gobierno “está haciendo agua por todas partes” porque “ha sido devaluación, importación, llevar los servicios a precio dólar”. Y puso como ejemplo su propia experiencia: “Vivo frente a Paraguay, las colas que hay para entrar porque la nafta está el 50% (que en Argentina), y así pasa en todos los países limítrofes porque este es un país carísimo”.

Con ese contexto, Mayans defendió el aumento a los jubilados y defendió el proyecto de ley aprobado el jueves cuando un periodista le cuestinó por qué no habían aprobado propuestas similares cuando gobernó el peronismo.

“La relación salario-canasta era otra cuando gobernó el peronismo. El haber que tenían el trabajador y el jubilado era del mayor poder adquisitivo de Latinoamérica. Están comparando cifras contra muerto. La caída en 2024 fue muy fuerte. Hoy más del 70% de los jubilados están por debajo de la línea de indigencia, que son 500 mil pesos. En este momento es básico. El gobierno tira cifras que no son ciertas, no coinciden con las cifras de los gobernadores", remarcó.

Mayans aseguró que "hay un problema con la división de poderes" tras las críticas que hicieron Milei y Bullrich a la vicepresidenta Victoria Villarruel (RS Fotos)

El jefe de la bancada peronista insistió en remarcar la crisis en la relación de Casa Rosada y los gobernadores: "Hay un desmanejo en la relación con las provincias, y la Nación sin las provincias no funciona". E insistió que “todos los gobernadores son razonables”.

Respecto de la acusación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que dijo la sesión del jueves fue “un golpe institucional”, Mayans aseguró: “Patricia Bullrich dice cualquier cosa, hoy le pega a los ancianos. Hace cualquier cosa y dice cualquier cosa. Es una persona sin fundamentos”. Y luego explicó que la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, “es parte del Poder Ejecutivo” y que “tiene que conducir la sesión y garantizar la función del Senado”.

En ese sentido, el formoseño, concluyó con un pedido a las provincias: “Tenemos problemas con la división de poderes. Hay una oportunidad importante; los gobernadores le pueden decir al presidente que hay que terminar estas leyes especiales que generan un caos social y económico de la república. El 70/23 en el Senado dijimos que era inconstitucional y falta de Diputados. Si los gobernadores toman la decisión de desestimar el 70/23 le pueden hacer un favor enorme al país”.