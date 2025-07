Patricia Bullrich expuso el enojo del Gobierno con Villarruel: “No sea cómplice del kirchnerismo destructor”

Patricia Bullrich y Victoria Villarruel

En el medio de la tensión en el Senado por la sesión que logró sacar adelante los bloques opositores al Gobierno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó directamente contra la vicepresidenta, Victoria Villarruel. “No sea cómplice del kirchnerismo destructor”, dijo.

A través de su perfil de X, la titular de la cartera de seguridad pidió el fin del debate. Lo hizo dirigiéndose directamente a la titular del Senado, a quien le reclamó que ponga fin a la discusión.

“Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kircherismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia.”, recriminó la funcionaria nacional.

La Cámara alta define este jueves varios proyectos que van en contra de la política económica del Gobierno. Entre algunas de las iniciativas que se esperan tratar están: los aumentos en las jubilaciones, la reactivación de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad.

A pesar de que el oficialismo cuestionó la legitimidad del debate por entender que son necesarios dos tercios de la cámara para tratar los proyectos propuestos, los bloque opositores lograron avanzar con el voto de una mayoría simple.

Previo al inicio de la sesión, la propia ministra de Seguridad, en línea con el pensamiento de Casa Rosada, escribió en su cuenta de X: “Hoy el kirchnerismo planea un golpe institucional en el Senado, plantándole a la Vicepresidente una reunión autoconvocada para arrebatarle el poder a la Presidencia Provisional del Senado y agujerear los éxitos económicos del gobierno que tanto nos han costado a los argentinos”, aseguró.

Y agregó: “No se puede permitir, están planteando un golpe institucional y llevarse puesto al Senado. Las instituciones, las normas y la República se respetan”.

El Gobierno aseguró que el kirchnerismo quiere dar un “golpe institucional” en el Senado

El primer proyecto que se puso en discusión es el aumento de las jubilaciones. Justamente, el kirchnerismo defendió la iniciativa, afirma que el impacto en el presupuesto es nulo ya que estipula cuáles serían las fuentes de recursos para el aumento. “Alcanza apenas para dos docenas de empanadas, nos deja sabor a poco”, dijo el senador Mariano Recalde al defender la propuesta.

El bloque de La Libertad Avanza adelantó que impugnarán las normas que se aprueben y eventualmente recurrirán a la Justicia.

En ese sentido, antes de que comience el debate en el recinto, desde el Gobierno cuestionaron la legitimidad del debate producto de que la oposición, impulsada por el kirchnerismo principalmente, aceleró el debate con senadores autoconvocados sin que hubiera una citación formal de la Presidencia de la Cámara.

Esta situación abre un debate reglamentario: el oficialismo sostiene que para que la oposición pueda autoconvocarse debe asegurar un quórum especial, con la presencia de dos tercios de los senadores.

José Mayans

Por su parte, José Mayans, como cabeza de la estrategia opositora, sostiene que con la mitad más 1 de los presentes podían iniciar la sesión, lo que derivó un fuerte debate. “Es una sesión ordinaria, con 37 presentes hay quórum y no hay ninguna discusión. El Senado sesiona miércoles y jueves, lo que pasa es que últimamente casi no se hacen sesiones ordinarias. Sí se necesita mayoría especial para el tratamiento sobre tablas de los temas, pero no para el quórum”, explicaron desde la bancada K.

Justamente, en este marco, el inicio del debate no estuvo presidido por la propia Villarruel, sino que en su lugar estaba la senadora kirchnerista Silvia Sapag en su rol de vicepresidenta del Senado. Una vez que se activó el recinto, la titular del Senado se hizo presente.

En el mismo sentido se pronunció el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “Creo que la irregularidad es clara. Es una especie de sesión autoconvocada por el kirchnerismo para tratar todas leyes que afectan el equilibrio fiscal. Esto viene a ser como una especie de golpe institucional”, dijo.

La polémica, suscitada a escasos minutos del inicio de la sesión, suma tensión a un encuentro que llegaba cargado de polémica por el desencuentro previo entre los gobernadores y la Casa Rosada.