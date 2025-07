La advertencia de los senadores K a los gobernadores: amenazan con no avalar el incremento de fondos provinciales

Los gobernadores reunidos en el CFI

El bloque de Unión por la Patria en el Senado de la Nación no quiere sorpresas y dejó un mensaje para los gobernadores respecto de la sesión de hoy: si no se aprueban los proyectos previsionales y de emergencia en discapacidad, los mandatarios provinciales no tendrán media sanción para su proyecto, que busca incrementar los fondos que reciben las provincias

La advertencia la realizó la senadora Anabel Fernández Sagasti en la previa a la reunión de Labor Parlamentaria que comenzó a las 11 de la mañana, en la que se define el formato de la sesión.

Respecto de este punto, la senadora señaló a Infobae que la posición de Unión por la Patria (UP) es que primero se debata la ley de emergencia en discapacidad, luego la suba de 7,2 % de las jubilaciones, después el alza de $70.000 a $110.000 del bono y la vuelta de la moratoria previsional y, en tercer lugar, se discuta el proyecto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de los fondos del impuesto a los combustibles para las provincias.

En el kirchnerismo están alertados respecto de un zoom que se realizó anoche entre varios gobernadores que, una vez que obtengan la media sanción para su proyecto, podrían levantar a sus senadores, complicando el debate para el resto de los proyectos que tiene un debate previo respecto de si los dictámenes son válidos o no.

Hace unos días, y frente a la negativa del senador Ezequiel Atauche de abrir la comisión de Presupuesto que preside, los senadores de UP se autoconvocaron y, con el acompañamiento de Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (PRO), obtuvieron el quórum necesario y firmaron los dictámenes. La presidencia de la Cámara -vía el secretario parlamentario Agustín Giustinian, quien estuvo presente en la reunión autoconvocada- emitió una resolución en la que señala que “no existió una convocatoria formal a reunión de comisión, requisito indispensable según el Reglamento del Senado para validar el tratamiento y dictamen de proyectos”. Con esto, desconoció lo que definieron los senadores. Si esta postura es la que se impone, serían necesarios los dos tercios de la Cámara -48 senadores, si están todos presentes- para poder habilitar el tratamiento sobre tablas de los proyectos que modifican las jubilaciones.

juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, ambas de UP

“Si tratamos primero el proyecto de los gobernadores, nos sacan los senadores para los otros temas. Y si tenemos que ir por los dos tercios, perdemos; por eso, la sesión tiene que comenzar por jubilaciones”, explicó un senador K.

De esta manera, la sesión de las 14 implicaría una autoconvocatoria de un sector de la oposición -deslizan tener entre 40 y 50 legisladores dispuestos a bajar al recinto- para iniciar el convite. Para el quórum sólo hace falta que estén 37 sentados. El kirchnerismo tiene, en los papeles, 34; si arrancara el encuentro, lo siguiente será obtener una mayoría simple para aprobar un plan de Labor y definir el temario y el orden a tratar. En principio, tampoco implicaría un problema, siempre y cuando no existan divergencias entre quienes se encuentran en éxtasis para aplicar piñas monumentales a un Ejecutivo que aún no movió un dedo para, incluso, amortiguar los golpes.

También se deberá prestar atención a lo que la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, avale según el reglamento. El próximo paso sería, una vez llegado el momento de analizar los tres proyectos que chocan en lo reglamentario, que el pleno considere si los mismos son válidos, tras lo ocurrido la semana pasada. El recinto es soberano en este sentido y sobre ello no debe haber dudas, aunque la decisión que se adopte podría dejar un pésimo antecedente. O, lo que es peor: que se judicialice la reunión de este jueves.

“Hay 80 opciones que podría mencionarte como posibles. La menos lejana es que la sesión no se haga, cosa que veo difícil. Pero todos sabemos que hay cuestiones de la ley jubilatoria que podrían modificarse y, si no están los votos para sancionar el proyecto así como está, volvería en segunda revisión a Diputados. Ni te digo la moratoria previsional. También hay varias dudas sobre la emergencia en discapacidad. Es una locura ir sin un plan al recinto. Pasamos de no hacer casi nada a una mega sesión con iniciativas que muchos concuerdan en que tienen que analizarse seriamente en comisiones. Todo desprolijo y mal”, sentenció anoche a Infobae un reconocido senador dialoguista.