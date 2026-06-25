Mónica Frade: “El Congreso posterga la salida de Adorni por pactos y conveniencias”

Frade dijo que el expediente sobre Adorni quedó trabado entre ambas cámaras por interpretaciones reglamentarias que dilatan la definición

La discusión sobre la continuidad de Manuel Adorni como jefe de Gabinete sigue empantanada en el Congreso y, para la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, las razones exceden cualquier debate reglamentario.

En diálogo con Infobae al Regreso, la legisladora sostuvo que existe “una decisión política de sostener a Adorni” y, al mismo tiempo, “una imposibilidad de la oposición de avanzar”, producto de un escenario atravesado por negociaciones entre distintos bloques.

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Frade analizó el intento frustrado de avanzar con la interpelación al funcionario y consideró que el fracaso respondió tanto a la estrategia del oficialismo como a la falta de una posición común dentro de la oposición. “Unos dicen que no se sentaron porque querían proteger a Adorni; otros porque no querían tratar el tema que venía después, que era la ley de propiedad privada. Como sea, el tema no se trató”, resumió.

Frade aseguró que percibe un pacto entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo en la Cámara de Diputados (Infobae en Vivo)

A su entender, el expediente quedó atrapado entre ambas cámaras y terminó dilatándose por interpretaciones reglamentarias. “Es el patito feo: se lo tira una cámara a la otra y aparecen interpretaciones amañadas para no definir qué está pasando”, afirmó. Incluso deslizó que la prolongación del conflicto podría resultar funcional para el Gobierno. “Empecé a pensar que hablar de Adorni termina siendo el mal menor para el Gobierno. Mientras tanto están pasando otras cosas y el Congreso sigue sancionando leyes”, sostuvo.

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De cara a la próxima reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Frade anticipó un escenario similar. Según evaluó, “lo más probable es que la estrategia sea dejar la comisión sin quórum o directamente rechazar la moción”, una salida que, a su juicio, resulta “la más conveniente para el oficialismo y sus aliados”.

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando Gonzalo Aziz le consultó si advertía un entendimiento entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo dentro de la Cámara de Diputados. Frade respondió que sí. “No tengo las pruebas, pero claramente hay un pacto”, aseguró, y explicó que ese tipo de acuerdos se perciben en la dinámica parlamentaria, aunque la Coalición Cívica no participe de esas conversaciones. “Nosotros no estamos en la cocina. Hay cosas que podemos presumir, pero no somos parte de una negociación”, señaló.

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El intento de interpelación a Adorni fracasó por la estrategia del oficialismo y por la falta de una posición común en la oposición (RSFotos)

La diputada también vinculó la falta de quórum registrada en los últimos días con negociaciones entre el Gobierno y algunos gobernadores. “Esta semana hubo diputados que no se sentaron después del desembolso de coparticipación para tres provincias”, afirmó, antes de agregar que “hay negociaciones por jueces, por recursos y muchas otras cuestiones que hacen que se vaya alternando el mapa”.

Durante la entrevista también se refirió al proyecto de Super RIGI y ratificó el rechazo de la Coalición Cívica. Para Frade, la iniciativa crea “una cápsula pensada para muy pocos y ni siquiera sabemos para quién”, ya que, según sostuvo, su implementación dependerá de “la discrecionalidad del Presidente”.

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La legisladora cuestionó que el régimen otorgue beneficios extraordinarios a grandes inversiones sin garantizar un impacto positivo sobre el entramado productivo. “Todos esos beneficios deberían destinarse a las pequeñas y medianas empresas, no a esas empresas”, sostuvo.

La diputada de la Coalición Cívica sostuvo que existe una decisión política de sostener a Adorni y una oposición sin fuerza para avanzar (Infobae en Vivo)

También expresó reparos sobre la posibilidad de que una ley nacional limite la política tributaria provincial y puso en duda que el esquema sea suficiente para atraer inversiones. “¿Por qué una empresa elegiría invertir en la Argentina cuando existen países con sistemas mucho más previsibles?”, planteó.

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Hacia el final de la entrevista volvió sobre la actuación de Adorni y dejó la definición más contundente de toda la conversación. “Nunca vimos un jefe de Gabinete que nos dijera en la cara lo que nos dijo. Nunca nadie dejó documentado que mintió en un informe de gestión presentado ante la Cámara de Diputados, que es un instrumento público”, concluyó.

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