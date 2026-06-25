Política

Emiliano Yacobitti: “A partir de mañana el Gobierno tiene que cumplir con la medida cautelar”

El vicerrector de la UBA habló con Infobae al Regreso tras el fallo, cuestionó el deterioro salarial de los docentes y pidió dejar atrás el conflicto permanente entre el Gobierno y las universidades

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Emiliano Yacobitti afirmó que el Gobierno debe cumplir la medida cautelar en becas y salarios universitarios

Tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado nacional a aplicar la ley de financiamiento universitario, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, analizó el escenario que se abre para las universidades públicas y advirtió que el principal desafío sigue siendo recuperar el poder adquisitivo de los docentes, uno de los sectores más golpeados por el ajuste presupuestario.

Durante una entrevista en Infobae al Regreso, el dirigente universitario sostuvo que el conflicto excede la discusión judicial y recordó que la ley fue aprobada por el Congreso hace más de ocho meses. “Pasaron 247 días de dilaciones al cumplimiento de la ley de financiamiento universitario”, señaló, al cuestionar la estrategia del Gobierno de recurrir a distintas instancias judiciales para postergar su aplicación.

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Según explicó, la decisión de la Corte deja firme la cautelar dictada en primera instancia y obliga al Ejecutivo a cumplirla mientras se resuelve la cuestión de fondo.

En ese sentido, afirmó que la resolución tiene efectos concretos sobre el financiamiento del sistema universitario. “A partir de ahora el Gobierno tiene que cumplir con la medida cautelar en cuanto a becas y salarios universitarios”, indicó, y explicó que el impacto económico de esa decisión supera ampliamente los aumentos acordados en las últimas paritarias.

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(Infobae en Vivo)
Emiliano Yacobitti afirmó que el Gobierno debe cumplir la medida cautelar en becas y salarios universitarios (Infobae en Vivo)

Para Yacobitti, sin embargo, la discusión de fondo pasa por la situación salarial de los docentes universitarios. “En estos dos años, el salario docente perdió la mitad de su poder adquisitivo”, aseguró, y advirtió que esa pérdida ya comenzó a reflejarse en una migración de profesores hacia el sector privado.

Como ejemplo, sostuvo que un jefe de trabajos prácticos con dedicación exclusiva percibe hoy alrededor de 400.000 pesos con garantía salarial y contó que recientemente, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, algunos docentes recibieron ofertas laborales con remuneraciones que cuadruplicaban ese ingreso.

El vicerrector consideró que el fallo judicial aporta previsibilidad para comenzar a revertir ese escenario, aunque insistió en que el objetivo debe ser terminar con un conflicto que, a su entender, consume energías que deberían destinarse a mejorar el sistema. “No podemos entrar a este período de cambios que está viviendo el mundo en una pelea todo el tiempo por el financiamiento”, afirmó.

VETOS EMERGENCIA PEDIÁTRICA Y FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO
Yacobitti vinculó el fallo judicial con las movilizaciones en defensa de la universidad pública y el respaldo social al sistema universitario (Fotos: Juan Carlos Cardenas/Comunicación Senado)

También vinculó la resolución judicial con el respaldo social que recibieron las universidades públicas durante los últimos meses. A su juicio, la decisión de la Justicia no puede analizarse por separado de las multitudinarias movilizaciones que se realizaron en defensa del sistema universitario. “La sociedad las defendió porque funcionan”, sostuvo, y agregó que la universidad pública sigue siendo una de las principales herramientas de movilidad social del país, aun cuando todavía tiene desafíos pendientes.

Entre esos desafíos, destacó que cerca del 49% de los estudiantes que ingresan a primer año logra graduarse, un porcentaje que, según explicó, se encuentra en línea con el promedio de las universidades de la región. Además, defendió la capacidad de adaptación de la UBA y recordó que durante 2025 la institución creó nuevas carreras, como Biotecnología, y reformó más de treinta planes de estudio.

Consultado sobre la relación con el Gobierno nacional, Yacobitti evitó plantear una lógica de confrontación permanente y sostuvo que las universidades deben mantener canales de diálogo con cualquier administración. “Nosotros necesitamos trabajar con este gobierno, con el anterior y con el que venga”, afirmó. Sin embargo, cuestionó con dureza la estrategia oficial durante los últimos meses y sostuvo que existió “un doble ataque: uno en cuanto a la difamación y otro en cuanto al desfinanciamiento”.

(Infobae en Vivo)
Yacobitti sostuvo que la ley de financiamiento universitario fue demorada durante 247 días por la estrategia judicial del Gobierno (Infobae en Vivo)

En ese marco, rechazó las acusaciones que distintos funcionarios realizaron sobre los salarios de las autoridades universitarias. “El ministro de Economía dijo que yo cobraba 18 millones de pesos. No llego a tres millones por mi sueldo en la universidad”, respondió, y agregó que, si existen irregularidades, deben ser investigadas, aunque advirtió que “el Gobierno recurrió a muchas cosas que no son ciertas”.

También desmintió las versiones oficiales sobre el supuesto costo que representan los estudiantes extranjeros. Explicó que quienes llegan a través de programas de intercambio abonan sus estudios y precisó que este año ingresaron a la UBA unos 70.000 estudiantes, de los cuales apenas el 4% no cuenta con residencia permanente. Además, recordó que los posgrados son arancelados y que los alumnos extranjeros pagan incluso más que los argentinos.

Hacia el final de la entrevista, Yacobitti insistió en que el debate sobre el financiamiento universitario debería dar paso a una discusión más amplia sobre el futuro de la educación superior. A su entender, el desafío no es únicamente garantizar recursos, sino consolidar un sistema que continúe formando profesionales, generando conocimiento y adaptándose a las transformaciones tecnológicas y productivas que atraviesa el mundo.

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