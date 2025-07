Para La Libertad Avanza el acuerdo con PRO está encaminado, pero aún hay mutua desconfianza

Javier Milei en el Congreso de La Liberad Avanza, en La Plata

Después de que la Asamblea y el Consejo Directivo del PRO aprobaran estampar la firma en un frente electoral en la provincia de Buenos Aires, en La Libertad Avanza se impuso un silencio de radio. “No vamos a festejar ni decir nada antes del 9″, dijo un alto funcionario, en referencia a la fecha oficial de presentación de alianzas de partidos. Aunque los armadores de Karina Milei admiten que el acuerdo está “encaminado”, desconfían de la intención de “pintarse de violeta” de algunos intendentes amarillos que aún se muestran reacios.

“Está todo en camino para conformar el frente tal cual se venía articulando estos días. Ahora, entre el 9 y el 19 se viene la discusión por las candidaturas. Ahí vas a ver uno a uno, distrito por distrito, cuál es la mejor oferta con la que se puede llegar a la elección”, dijeron desde el campamento bonaerense violeta, donde tiene la lapicera, con la supervisión de Karina Milei, el titular del partido a nivel local, Sebastián Pareja. Hasta entonces, en LLA no prevén más reuniones con Cristian Ritondo, el par de Pareja en el PRO, que lleva a cabo las negociaciones seguido de cerca por Mauricio Macri.

Desde hace 48 horas se instaló entre los violetas un llamativo silencio sobre temas proselitistas. Fue luego de que el PRO de PBA lanzara el comunicado donde anunció que se había llegado a un consenso interno sobre un acuerdo, pero sin mencionar a LLA en particular.

Ritondo salió a aclarar que no se había aludido al partido del gobierno nacional de manera explícita por una cuestión técnica. “Si escribimos La Libertad Avanza en el acta y después se suman otros partidos a la alianza, nos tendríamos que volver a reunir para aprobarlos. Así queda abierto para todos”, dijo en conferencia de prensa.

En el sector de Las Fuerzas del Cielo se mostraron conformes: “Estuvo bien el comunicado. Antes del 9 de julio no podés hablar con nombres y apellidos, sería una estupidez”, dijeron. En el sector “territorial” de LLA también se mostraron satisfechos, pero deslizaron sospechas. Creen que Ritondo está convencido de un acuerdo, y confían en que negocia sin dobles intenciones. Pero, extraoficialmente, algunos dirigentes intuyen que, quizá, no pueda cumplir con “lo que promete”. “Venden más amarillos que los que verdaderamente van a pintarse de violeta”, deslizan.

“Pergamino, 9 de Julio, Vicente López y Junín hacen ruido”, dijeron en la tribu libertaria bonaerense, en alusión a Javier Martínez, María José Gentile, Soledad Martínez y Pablo Petrecca, los más reacios a sellar una alianza. Se preguntaron, también, qué hará el platense Julio Garro. A eso se debió el mutis por el foro que imperó en las últimas 48 horas posteriores al Congreso del PRO en la calle Balcarce.

“Estamos con el Ritondo racing club”, dijo un dirigente de PRO que favorece un acuerdo y tiene llegada a Mauricio Macri. De ese lado también hay desconfianza, y cuentan que el ex mandatario se pregunta si los violetas van a terminar “cagando” al líder bonaerense del partido que fundó y preside. Otros dirigentes, incluso de su órbita, se muestran más optimistas: “Nos necesitan ahora para gobernar, y nos van a necesitar después de diciembre. Incluso si sacan el 70 por ciento de los votos, nos van a seguir necesitando”, dijo un referente bonaerense.

Además, asumen que los libertarios no pueden darse el gusto de desilusionar a Ritondo: “Si pierden su confianza después de todo lo que hizo, ¿qué le quedaría al resto?”, calculó un experimentado dirigente del ala de Macri. En ese sector ven al Gobierno más necesitado del respaldo amarillo, sobre todo después de que varios gobernadores aliados, enojados, le dieran la espalda en el Congreso esta semana.

Sobre el filo, los libertarios dan por perdido un acuerdo con los radicales. Las conversaciones de Santiago Caputo con Maximiliano Abad no se extendieron a diálogos con Pareja: “Los radicales no tienen chances. Se pueden sumar, pero no les damos nada, por eso ahora salen corriendo”, dijeron cerca de Karina Milei.

En ambos sectores coinciden en que el arduo camino de la alianza se volverá más pedregoso durante los 10 días entre el cierre de alianzas y la oficialización de listas con los nombres de los candidato. Y si bien la desconfianza es mutua, los amarillos sienten que tienen más para perder. Accedieron a prácticamente todas las demandas libertarias, empezando por aceptar, al menos por ahora, el color violeta y el nombre “Frente La Libertad Avanza” para caracterizar la nueva coalición. Pero no ponen las manos en el fuego y no saben la cantidad de nombres y la prioridad de sitiales en las nóminas a las que podrá acceder.

Mientras tanto, Milei se mantiene al margen del juego político, que sigue en manos exclusivamente de su hermana Karina. La rosca sigue lejos de su lista de intereses, un año y medio después de asumir la Presidencia.