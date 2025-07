Julio Zamora: “No creemos que el itinerario del peronismo en esta etapa sea el de ‘Cristina Libre’”

El intendente de Tigre, Julio Zamora, se mostró crítico con la consigna "Cristina libre" ante las próximas elecciones

Con un balance muy crítico de la experiencia del Frente de Todos, de la que formó parte, el intendente de Tigre, Julio Zamora, se mostró distante con la conducción actual del peronismo, sobre la que opinó que debe avanzar en una “recomposición genuina” para volver a ser competitivo. Además, cuestionó la consigna que impulsa el kirchnerismo de “Cristina Libre” de cara ante las próximas elecciones legislativas.

“Siempre dimos nuestra solidaridad con la situación de la expresidenta de la Nación, pero no creemos que el itinerario del peronismo en esta etapa sea el de Cristina Libre”, sostuvo, en declaraciones a Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

Según Zamora, quien fuera adversario interno del Frente Renovador de Sergio Massa en las últimas elecciones en Tigre, el peronismo “ha dado su posición sobre cuestionamientos procedimentales” en torno al proceso judicial de la causa judicial. “Ahora, tenemos un apotegma, que es ‘dentro de la ley todo’. Con todas las herramientas legales, el peronismo tiene que plantear un proceso que revise esa situación”, dijo el intendente, pero aclaró: “No es una presa política. Cuestionamos el procedimiento, y la vara con la que la Justicia trata a los dirigentes del peronismo".

Zamora expuso su mirada días antes del cierre de alianzas, en un momento clave donde el peronismo de Unión por la Patria y la coalición entre La Libertad Avanza y el PRO dominarán la disputa bonaerense. El intendente, que se muestra cercano a dirigentes no kirchneristas como Juan Schiaretti y Facundo Manes (UCR) y otros referentes del peronismo y del radicalismo, apuesta a salir del escenario binario e impulsar alternativas amplias.

Sobre el debate al interior del justicialismo, Zamora se mostró pesimista sobre el rumbo. “No tenemos participación en la discusión de una regeneración del peronismo. Hay un statu quo que intenta mantener las mismas prácticas, metodologías y mismo estilo” de años anteriores, señaló. Y aventuró: “El 2027 va a ser de derrota si no hay una recomposición genuina del peronismo, y más si no hay elecciones primarias, que era un mecanismo idóneo para definir liderazgos”.

De izquierda a derecha: el ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, el diputado nacional Florencio Randazzo, y el intendente de Tigre, Julio Zamora

En diálogo con Infobae en Vivo, en el programa de la mañana, el intendente explicó los reiterados obstáculos que enfrentó para ser candidato: “En el 2019 tuvimos un gran problema ahí, porque no nos querían dar la lista, y al final pudimos competir en el Frente de Todos. En el 2023 tuvimos el gran desafío de ir con Grabois como candidato a presidente, porque no se le dio a nuestro partido la posibilidad de competir en igualdad de condiciones (con Sergio Massa como candidato). El Frente Renovador nos excluyó de participar en igualdad de condiciones”.

Para Zamora, uno de los problemas de la oposición peronista está en la incapacidad de presentar una alternativa que conecte con la ciudadanía: “Hay modelos exitosos en provincias como Córdoba o localmente en Tigre, donde la gestión en seguridad y salud muestra resultados”.

Consultado sobre su relación personal con otros dirigentes, Zamora describió la comunicación con Axel Kicillof como “buena”, mientras que con el dirigente de La Cámpora y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, “no hay relación”. “Lo he llamado en algunas oportunidades, algunas veces atiende otras no. No compartimos algunas metodologías, (no está) esta apertura que decimos”, sostuvo.

En ese marco, insistió que los partidos políticos “implosionaron en 2023″ y que “hubo una emergencia de un sector en una representación del liberalismo en su versión más extrema”, que fue La Libertad Avanza (LLA). “No hubo un proceso de lectura de lo que hicimos en los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández; estamos esperando que al Gobierno le vaya mal para ser, de nuevo, los representantes de la ciudadanía. Pero si no hay un proceso de maduración y crítico de nuestro espacio político, difícilmente vea la ciudadanía en nosotros una alternativa de gobierno”, advirtió.

Julio Zamora advirtió que sin una verdadera apertura y autocrítica, el peronismo repetirá derrotas en 2027.

Ante las próximas elecciones, Zamora ubica junto a dirigentes que buscan recorrer otro camino: “Creemos que el peronismo debe ampliar sus fronteras y que con el peronismo solo, no alcanza. Estamos dialogando con muchos sectores que están dentro del peronismo y otros que están por fuera. Argentina debe recorrer otro camino en la política y mostrar otros modelos como el de Schiaretti en Córdoba, o lo que hacemos en Tigre. Los radicales tienen mucho para mostrar al futuro”.

“Lo primero que hay que ver a qué costo es la baja de la inflación, que reconocemos es un alivio en algunos sectores de la población. También es cierto que fue a costa de que muchos trabajadores pierdan su ingreso, que no solo se ha deteriorado, sino por vía indirecta tuvo aumentos por tarifas de luz y gas”, caracterizó, sobre las medidas de ajuste de Javier Milei. Y agregó: “Con hachazos no se logra tener una justicia en materia distributiva en la Argentina. Dejamos afuera a mucha gente vulnerable, a las personas más pobres entre los pobres, como las personas con discapacidad”.

En otro contrapunto de la entrevista, Zamora criticó la ley que limita la reelección de intendentes, y se mostró afín al proyecto de ley que otorgó la media sanción que rehabilita la extensión del mandato para los legisladores y concejales, y advirtió que esa norma restrictiva “no es superior a la constitución” provincial.

“Para impedir las reelecciones de intendentes y legisladores, tiene que haber una reforma constitucional. Para nosotros es inconstitucional esa ley. La constitución provincial establece los distintos estamentos de poder: gobernador, legisladores e intendentes. ¿A quién es el único funcionario que le impone un límite? Al gobernador. El constituyente no dice nada de las otras reelecciones", concluyó.

