Barrionuevo sumó a Redrado a su partido y dijo: “Vamos por el poder; no juego por un legislador o un concejal”

Luis Barrionuevo y Martín Redrado, en la inauguración de la sede de Trabaj.ar

Luis Barrionuevo está de regreso. Sin rastros de los problemas de salud que lo llevaron a estar internado en octubre pasado, el líder del Sindicato de Gastronómicos encabezó este lunes la inauguración de las oficinas de Trabaj.ar, el partido creado para que el movimiento obrero tenga más bancas legislativas.

Pero en el discurso final del acto, ante unos 30 dirigentes e invitados especiales, Barrionuevo blanqueó un objetivo más ambicioso: “La gente no tiene ningún entusiasmo, no se rasga las vestiduras para ir a acompañar a ningún diputado, a ningún concejal. ¿Saben por dónde vamos nosotros? Vamos por el poder. Por lo menos a mí y a mis compañeros nos gusta jugar al poder. No juego por un legislador ni por un concejal. Apostamos al poder".

En la flamante sede partidaria, ubicada en Lima 385, donde también funcionan consultorios del Sanatorio Güemes, el sindicalista presentó a Martín Redrado como asesor y coordinador de temas económicos de Trabaj.ar y criticó a Javier Milei, además de manifestar su “preocupación” por el informe negativo del JP Morgan sobre la economía argentina.

“Lo único que sabe el Presidente es de economía. Yo no le puedo discutir, pero le pregunté preocupado a Martín (Redrado) qué significa que uno de los grandes bancos, indudablemente de aquellos que guían al capital para las inversiones, se retire cuando estamos esperando que venga”, aseguró.

Luis Barrionuevo, con Martín Redrado, Carlos Acuña, Hugo Benítez, Sandra Barrionuevo y Maia Volcovinsky

Además, consideró que “la gente viene de estar cansada y aburrida de la mentira”, por lo que le hizo una advertencia: “Que Milei no le pise la cola al león. Los leones son el mundo del trabajo, los trabajadores, y creo que en algún momento va a tener que entender. Con el 1% no alcanza”.

Al exaltar la importancia del partido que fundó, Barrionuevo dijo: "Necesitamos un candidato que nos enamore, que nos entusiasme para seguir trabajando. Todo lo que estamos dando es justamente para ese trasvasamiento generacional del que hablaba Perón. Tenemos las herramientas para ponerla en funcionamiento y darle la posibilidad a los jóvenes de que tengan un lugar donde puedan expresarse".

También propuso que la futura CGT tenga un solo titular: “Vamos a buscar en la Confederación General del Trabajo un nuevo dirigente que sea uno, no tres. Con uno va a alcanzar. Debemos elegir bien y saber el modelo sindical para el Gobierno que tenemos hoy y para lo que va a venir. Y cuando tiremos las balas, vamos a tirarlas todas. Hasta ahora no pueden decir nada. Estamos acompañando. Estamos con Alplax y Lexotanil y aquí estamos aguantando”.

Martín Redrado entregó ejemplares de su libro "Argentina federal" a los asistentes al acto de Trabaj.ar

Redrado, por su parte, entregó a los presentes ejemplares de su libro “Argentina federal”, escrito con el dirigente industrial José Urtubey, y explicó que tiene que ver con “un camino productivo que la Argentina necesita para desarrollar más y mejor empleo, más y mejor producción, más y mejor salario para todos los trabajadores”.

“Aquí hay ideas concretas para el debate de la Argentina a futuro, así que los invito a poder trabajar juntos -propuso-. Por eso es una base de trabajo y es una contribución también a este partido que nos marca una idea de futuro que pretende ser una convocatoria a la producción, al trabajo, a generar más y mejor empleo para todos los argentinos”.

El primero en hablar fue Hugo Benítez, presidente de Trabaj.ar y líder de la Asociación Obrera Textil (AOT), quien elogió a Barrionuevo por la idea de crear un partido y consideró que “la baja participación de votantes en las elecciones en cualquier lugar es porque la dirigencia política de un lado y del otro ha cometido muchos errores y hoy estamos pagando las consecuencias de que la gente no quiere ir a votar porque se creen que siempre es más de lo mismo”.

Hugo Benítez, Carlos Acuña y Luis Barrionuevo

Y agregó: “Fíjense lo que nos pasó en Capital con compañeros de varios partidos. ¿Quién ganó? Un desconocido que surgió de la política ayer. Es una cara nueva. Algo distinto. Y la gente dijo: ‘Vamos a apostar por este’. Vemos que siguen las discusiones políticas internas y no hay nadie que realmente le diga a los argentinos qué país queremos y hacia dónde vamos. Nadie habla de eso. La dirigencia política se enfrasca en una interna, en ver quién pone más diputados, más senadores, más concejales, más intendentes y por eso la gente no quiere ir a votar".

Luego, se quejó de “la poca participación que tuvimos en las listas comunales, provinciales y nacionales” y señaló: “Cuando hablan del movimiento obrero siempre nos dejan afuera, nunca nos tienen en cuenta, pero las únicas unidades básicas abiertas los 365 días del año somos los sindicatos en todo el país".

Según Benítez, “hay que demostrar que no sólo los trabajadores somos capaces de discutir sino también de tener un propio partido político donde mostremos a la sociedad que queremos algo diferente para dejarles un país mejor a nuestros hijos y nietos”.

Entre los presentes estuvieron el cotitular de la CGT Carlos Acuña (estaciones de servicio); Daniel Vila (Carga y Descarga), Roberto Solari (guardavidas), Oscar Rojas (maestranza), Facundo Aveiro (químicos), Maia Volcovinsky (judiciales), Sandra Barrionuevo (gastronómicos) y Miguel Giménez (APOC), entre otros.