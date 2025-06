Passaglia descartó las opciones de centro para las elecciones: “Será la ancha avenida del fracaso”

El ex intendente de San Nicolás y candidato a diputado provincial en Buenos Aires, Manuel Passaglia. Es uno de los referentes del flamante espacio HECHOS

El ex intendente de San Nicolás y candidato a diputado provincial bonaerense, Manuel Passaglia, que aprovechó la desintegración de Juntos por el Cambio para proponer el espacio HECHOS, descartó la viabilidad de opciones de centro para las elecciones legislativas del 7 de septiembre próximo, al manifestar que las mismas se convertirán en “la ancha avenida del fracaso”.

“Son tibios y lo que se necesita hoy es coraje”, lanzó Pasaglia. Con lupa hacia sus antiguos socios, advirtió: “Esta semana veremos a un rejunte de dirigentes supuestamente opuestos políticamente, antes conocidos como ‘radicales’ o ‘peronistas’, creyendo que esa avenida del medio es la solución mágica. No vamos a estar en ninguna. Estamos convencidos de que es parte del problema estructural que tienen nuestro país y la provincia de Buenos Aires”.

Para Passaglia, con experiencia ya en la política, manifestó: “Son siempre las mismas caras buscando acomodarse en base a las críticas ideológicas al otro, pero que no proponen nada ni tienen tampoco la capacidad para ver que hay cosas que se pueden estar haciendo bien. Solo buscan mantener su covacha”.

En otro tramo de un mensaje compartido en sus redes sociales, el ex intendente detalló: “Hasta hace unos años, la grieta era PRO vs K. Hoy es Milei vs Cristina. ¿O alguien tiene alguna duda que la necesidad de mantener a los rivales políticos en cancha es la manera de esconder sus falencias y falta de gestión? ¿Alguien puede explicar, entonces, cómo es que ficha limpia no se aprobó? ¿Por qué estamos hace meses hablando de CFK, los ataques permanentes de Milei a cualquiera que piense diferente a él o los ‘acuerdos’ entre políticos que son únicamente con un objetivo electoral?”.

Los hermanos Santiago y Manuel Passaglia en los estudios del Infobae

“Nada de eso resuelve los problemas de la gente, de los vecinos que sufren todos los días la inseguridad, las complicaciones para llegar a fin de mes, con industrias paralizadas y una situación que pinta cada vez peor”, añadió el postulante a legislador provincial. Seguido a ello, criticó a la Casa Rosada y al gobierno kirchnerista de Axel Kicillof.

“Esta semana seguramente veremos otra vez, en las noticias, la inminente decisión de muchos intendentes de ‘agachar la cabeza y pasar por debajo del alambrado’. Al Presidente de la Nación y a su vocero, tomándonos a todos de boludos y queriendo instalar su agenda para fanáticos y obsecuentes. O, al Gobernador, definir su futuro pensando en su conveniencia política si debe enfrentar a su jefa ahora presa o tendrá que esperar a un mejor ‘timing’”, expresó.

Seguido a ello, Passaglia resaltó que él y su hermano y actual jefe comunal, Santiago, se encuentran “lejos de todo eso”, que “es lisa y llanamente ‘humo’”. Y sentenció: “HECHOS llegó y se instaló como algo nuevo y diferente. Buscando una renovación de verdad en base a una gestión comprobada en San Nicolás y con convicciones firmes sin miedo a ir para adelante, enfrentando y dando las batallas que hay que dar”.

Los hermanos Passaglia son hijos de Ismael, el iniciador de una dinastía que gobierna desde 2011 una ciudad de 170.000 habitantes y más de 270 años de historia. Santiago fue diputado provincial cuando Manuel ocupó la intendencia, de 2017 a 2023, mientras que Santiago es jefe comunal desde ese último año y su hermano ahora será candidato a diputado bonaerense por la Segunda Sección Electoral.

En concreto, una sociedad político-familiar que se hizo fuerte en su pago chico y que ahora, al calor de los cuestionamientos al gobierno nacional y a un aliado como el PRO, se independizó con la mira puesta no sólo en las elecciones provinciales del 7 de septiembre, sino también en los comicios nacionales del 26 de octubre. Claro está, con planes concretos para competir por la gobernación en 2027.