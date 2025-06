Círculo rojo: Hidrovía auditada, versiones post octubre en el Gabinete y cierres provinciales

La licitación por la hidrovía ahora es supervisada por la ONU

Unos meses después de que el Gobierno diera de baja el concurso por la hidrovía, y denunciara a la empresa DEME, de origen belga, que buscó frenar el proceso con una serie de denuncias judiciales -se sigue en los tribunales de Defensa de la Competencia-, el Poder Ejecutivo volvió a la carga para intentar avanzar, hacia el último trimestre del año, en un nuevo llamado a licitación para la vía que se utiliza para transportar el 80% de los bienes exportados de la Argentina.

Después de una intensísima disputa público y privada, con altísimos intereses cruzados entre el gobierno y Mauricio Macri, y de que desde el propio Ejecutivo se acusara al ex presidente de orquestar una “operación sin precedentes desde equipos técnicos que fueron parte de su gobierno”, la Casa Rosada reeditó una ronda de consultas con mesas sectoriales y con visitas a todas las provincias involucradas, con una novedad: por primera vez desde que la administración libertaria tuvo que bajar el fallido proceso licitatorio, habrá una auditoría externa a cargo de la UNCTAD, la oficina de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo que ya había firmado un contrato con la anterior gestión de Cambiemos para supervisar el procedimiento que, tanto antes como ahora, es seguido con especial atención por actores de peso del establishment local, detrás de un negocio mega millonario.

En el Gobierno dicen que la instrucción de Javier Milei fue justamente atar el proceso a una revisión internacional como el caso de la ONU, pero lo cierto es que en Casa Rosada reconocen que fue el PRO el que “metió ruido” en la licitación, es decir, que fueron el propio Macri y parte de su entorno los encargados de poner la lupa en un procedimiento que fue cuestionado y que el Ejecutivo no tuvo margen para no darlo de baja.

La licitación está a cargo de Iñaki Arreseygor, de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, un funcionario técnico que ya había trabajado para el PRO, que está abocado casi a tiempo completo al proceso: sus colaboradores explicaron que, una vez que se cayó el pliego, en febrero pasado, se incorporaron “técnicos del PRO” y que “la idea es convocar a audiencia pública” hacia octubre, una vez que finalicen la ronda de consultas que ya fueron supervisadas, en reuniones recientes, por técnicos españoles de la UNCTAD que viajaron especialmente para la ocasión. “El pliego que salga va a estar auditado”, opinaron desde el Gobierno. Desde la cúpula del PRO sigue la desconfianza.

Es que la licitación por la hidrovía, a cargo de Puertos y concesionada actualmente por la empresa Jan de Nul, con fuertes vínculos locales, se presentó a la luz del día como la primera gran disputa entre La Libertad Avanza y el PRO cuando la relación entre Milei y Macri empezó a crujir. “Mauricio, por décima vez: no te vamos a dar la hidrovía”, se escribió en noviembre del año pasado en la cuenta de X de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación de Santiago Caputo, que tiene una influencia directa sobre Arreseygor. El posteo se publicó después de que se cayera por primera vez el proyecto de Ficha Limpia en Diputados y el vínculo entre el ex presidente y el “triángulo de hierro” empezara a mostrar serias señales de quiebre.

Javier Milei, Santiago Caputo y Karina Milei

Octubre, ¿y después? Serias son las disputas que se libran en el territorio bonaerense entre el sector de Caputo y el bando de Karina Milei, representado en la figura de Sebastián Pareja, el armador provincial de la secretaria General que se complementa, a nivel nacional, con la familia Menem como sus principales operadores.

Condenada y presa Cristina Kirchner en su departamento de San José 1111, el Gobierno diseña su estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires con una premisa: la lapicera para las listas seccionales de septiembre tendrá a la hermana presidencial como su única dueña, y se especula con que la influencia de Caputo, el consultor estrella, sea algo menos relevante sin la ex presidenta en el campo de juego electoral.

En ese contexto, las alquimias electorales para septiembre y octubre, y el acuerdo entre el Gobierno y el PRO en territorio provincial, tendrían un impacto directo en el gabinete libertario, que casi seguro sufrirá modificaciones después de las elecciones. No solo por los funcionarios-candidatos, sino porque puertas adentro del Ejecutivo reconocen que la administración libertaria necesitará más temprano que tarde una refrescada. Desde las propias Fuerzas del Cielo son conscientes de que la gestión empezó a mostrar señales de fatiga, y que la narrativa ya no entusiasma como hace algunos meses atrás.

En ese sentido, ya se empiezan a especular con algunos nombres. Uno de ellos es el de Luis “Toto” Caputo: en Economía comenzaron a trascender versiones para después de las elecciones de octubre para “el mejor ministro de la historia”. Dentro de la ARCA lanzaron, en paralelo, a Juan Pazo como virtual reemplazo, aunque cerca del funcionario desmintieron categóricamente cualquier tipo de destino, más allá del reconocimiento a todo tipo de especulaciones.

Cualquier modificación en el Gabinete estará relacionada, además, con la decisión que el triángulo de hierro vaya a tomar en virtud de la habilitación, o no, de potenciales candidaturas testimoniales. Es un debate desatado alrededor de Patricia Bullrich, que tiene todos los boletos para subirse en octubre como postulante a senadora por la ciudad de Buenos Aires: la ministra debe definir de manera paralela si tiene o no intenciones de intentar un camino hacia la Jefatura de Gobierno en el 2027, y aprovecharse de la debacle del PRO en la casa matriz.

Javier Milei junto a su Gabinete en la Casa Rosada

En ese hipotético plano, se menciona a Alejandra Monteoliva, la secretaria de Seguridad, de su riñón, como posible reemplazo de Bullrich. En ese listado anotan, en tanto, al intendente Diego Valenzuela, el compañero de facultad de Milei, asiduo visitante de Olivos. Algunos aportaron el nombre de Cristian Ritondo, actor principal de las negociaciones LLA-PRO en territorio bonaerense, pero el puesto no sería ahora del interés del diputado. En cambio, a Guillermo Montenegro, de Mar del Plata, casi seguro cabeza de lista de la quinta sección electoral de una alianza violeta, le tienta volver a vivir a la capital, y tener una oportunidad en el Gabinete, en ese caso en Justicia si es que los Milei deciden desprenderse de los servicios de Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, de la escudería de Caputo, acepta a un peso pesado como el intendente.

Las negociaciones en territorio provincial no se circunscriben solo a LLA y el PRO: el radicalismo también presiona para tener influencia. Y hay movimientos también en el peronismo no K. El miércoles, por lo pronto, podría haber una foto entre el intendente Julio Zamora, de Tigre, y un grupo de jefes comunales de la UCR. ¿Zamora podría encabezar una boleta referenciada en Facundo Manes en la primera sección electoral en septiembre? Podría ser. El diputado neurocientífico armaría una puesta en escena esta misma semana en La Plata con el cordobés Juan Schiaretti.

Karina Milei junto a referentes del PRO bonaerense

En simultáneo, en el seno del Gobierno, existen todavía trascendidos alrededor de Manuel Adorni, legislador electo porteño, a pesar de que las posibilidades de que asuma su banca en diciembre siguen siendo altísimas. Al vocero presidencial, sin embargo, podrían guardarle para después de que desembarque en la Legislatura un puesto de muchísima más relevancia que el actual en el gabinete. Al menos eso es lo que se comenta en usinas porteñas.

Es una incógnita aún el caso de Luis Petri, sobre quien también se especuló, porque el ministro de Defensa, que acumuló tensiones con el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, prefiere mantener la atracción pública del gabinete nacional y no recalar otra vez en el Congreso, para tener que pelear por la vidriera junto a 257 diputados.

La última visita de Cristina Kirchner a Corrientes

Last dance, ¿next dance? De Mendoza a Corrientes, próxima a elegir gobernador en las elecciones del 31 de agosto, una de las dos provincias -la otra es Santiago del Estero- que eligen sucesor provincial en este calendario. No se sabe cuántos bailes más habrá en los próximos tiempos en el balcón de San José 1111, esquina Humberto Primo, en Constitución, pero el de Corrientes del 7 de junio pasado, 72 horas antes de que la Corte Suprema rechazara el recurso de queja de los abogados y confirmara la prisión a seis años y la inhabilitación perpetua, fue su last dance en un acto público proselitista, en ese caso para apuntalar al candidato Martín Ascúa, al que visitó solo por unas horas: del aeropuerto, viajó 130 kilómetros por tierra hasta el anfiteatro de Paso de los Libres donde se hizo la presentación y, apenas terminado el acto, otros 130 kilómetros de vuelta para embarcarse por aire otra vez hacia Buenos Aires.

Los organizadores, como ya se publicó en esta sección, soñaban con tener a Cristina Kirchner en al menos otras dos oportunidades, en una provincia en la que registra buenas mediciones, de cara a las elecciones del 31 de agosto, para tratar de forzar una segunda vuelta y llegar al 7 de septiembre bonaerense con envión hasta que la Corte hizo trizas esa estrategia de campaña.

Abocados al rediseño de la campaña, en el peronismo se espera, sin embargo, por la negociación entre el gobernador Gustavo Valdés y la Casa Rosada, a un par de semanas del cierre de alianzas. Lo último que se sabe es que Eduardo “Lule” Menem, que habla en nombre de “El Jefe”, le transmitió a Valdés como definición casi inamovible que LLA no está dispuesta a ir como aliada si la decisión final es postular a Juan Pablo, el hermano de Valdés, como se prevé con un alto grado de certeza. “Si eso pasa, y hoy pareciera ser así, no cerramos y vamos solos por afuera”, opinaron fuentes libertarias.

Es una estrategia audaz porque el Gobierno podría correr el riesgo, en ese contexto, de salir tercero. Por el contrario, la Casa Rosada ofreció acordar un postulante común -aún se ilusiona el senador radical Eduardo “Peteco” Vischi, un eterno soñador, también el diputado Lisandro Almirón, y nunca pierde las esperanzas el remero Carlos “Camau” Espínola-. Sigue el humo negro.

La última visita de Gustavo Valdés a Karina Milei

Tampoco hubo, hasta ahora, humo blanco en otras provincias, como Entre Ríos, los pagos de Rogelio Frigerio, que trabaja para alcanzar un acuerdo con los libertarios para octubre, en un distrito que además renueva sus tres senadores. La renovación de la Cámara alta posiciona a Entre Ríos en un selecto grupo junto a otras siete provincias, porque, en paralelo, el PJ acaba de cerrar listas internas con una particularidad: encabezados por Adán “Beto” Bahl para el Senado, y Guillermo Michel para Diputados, los peronistas negociaron con los intendentes y todos los sectores del PJ entrerriano listas de unidad. En realidad, con casi todos los sectores: no hubo lugar para La Cámpora.