Video: Mercedes Ninci fue agredida por militantes K en un restaurante durante la marcha por Cristina Kirchner

Agredieron a Mercedes Ninci

La periodista Mercedes Ninci denunció haber sufrido una agresión en un restaurante mientras cubría la masiva protesta de este miércoles en respaldo a Cristina Kirchner, en su primer día con prisión domiciliaria por causas de corrupción.

Según relató —y como quedó registrado en un video que logró filmar durante el hecho—, un grupo de militantes que se encontraba comiendo en el local de Pertutti de Plaza de Mayo intentó quitarle el celular y la empujó para echarla del lugar: “Fue un horror”.

Ninci, quien se desempeña como movilera de Radio Mitre, contó que por la mañana fue a desayunar al local junto a su compañero de trabajo. En ese momento, ya había militantes presentes, aunque el ambiente estaba “tranquilo”.

Sin embargo, cerca del mediodía volvió a ingresar al restaurante para utilizar el baño. “Cuando entro, estaba copado. Se sentía un tufillo y empecé a sentir algunos insultos”, comenzó relatando la periodista, quien intuyó en ese momento que podía avecinarse una “emboscada”.

La periodista relató que los mismos comensales le gritaron "ensobrada" y "gorila".

“Entonces le pido a una de las chicas de limpieza, que son amorosas, que me acompañe. Me acompañó, no paso nada. Pero en la escalera ya vino un militante K muy macanudo y me dijo ‘quiero decirte que yo no soy como esta gente’. Ahí me dí cuenta de que me estaba avisando algo”, agregó.

La periodista explicó que, en ese momento, los mismos comensales comenzaron a insultarla al grito de “ensobrada” y “gorila”. Al respecto, lamentó: “¿Yo ensobrada? El mundo al revés. Nunca recibí un centavo del Estado ni de un político“.

La situación continuó escalando: mientras la filmaban, un militante intentó tapar la cámara de su celular. También trataron de arrancarle el teléfono de las manos y la empujaron para echarla del restaurante.

Afortunadamente, dos mozas la ayudaron y logró rescatar su teléfono. “Quiero agradecer a la gente de Pertutti, porque ellos no tienen nada que ver con nada. Ni siquiera es un bar militante. Ayer lo ocuparon los K, pero no es la persona militante humilde. Son los K cool del iPhone, el avocado toast y la carrot cake. Los que tuvieron un cargo importante o un subsidio bueno en la epoca de los K y se quieren morir", concluyó.

La jornada fue convocada por una amplia gama de sectores del peronismo (Jaime Olivos)

La movilización de ayer, que modificó su punto de concentración luego de que el Tribunal Oral Federal N.º 2 otorgara el beneficio de prisión domiciliaria a la expresidenta, se consolidó frente a la Casa Rosada, donde se montó un escenario para reproducir un mensaje grabado por la propia Fernández de Kirchner desde su domicilio en el barrio de Constitución.

La jornada fue convocada por una amplia gama de sectores del peronismo, organizaciones sindicales, movimientos sociales, intendencias del conurbano bonaerense y legisladores de distintas provincias.

La primera gran columna que se destacó fue la encabezada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al espacio Movimiento por el Derecho al Futuro. A su lado marcharon la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro Andrés “Cuervo” Larroque y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en una muestra de alineamiento político.

Otro de los protagonistas fue el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial Sergio Massa, referente del Frente Renovador, que arribó a Plaza de Mayo pasadas las 14.30. En sus redes sociales compartió una imagen desde la plaza con la frase “DONDE HAY QUE ESTAR”, en mayúsculas. Su espacio movilizó cerca de 300 colectivos desde distintos puntos del conurbano y el interior del país.

En paralelo, una columna de legisladores de Unión por la Patria se desplazó desde el Congreso hasta el centro. Entre ellos estuvieron Máximo Kirchner, José Mayans, Juliana Di Tullio, Lucía Corpacci, Mariano Recalde, Germán Martínez, Cecilia Moreau, Leopoldo Moreau y Pablo Yedlin. También marcharon la diputada Victoria Tolosa Paz, quien afirmó en declaraciones desde el lugar: “Si vienen por ella, vienen por todos los que nos animamos a representar los intereses del pueblo”.