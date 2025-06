Horas decisivas para la detención de CFK: hay alta expectativa del Gobierno y la ex presidenta por la definición de la Justicia

La ex presidenta Cristina Kirchner desde su balcón (Foto: REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

Hasta anoche, la Justicia aún no había mostrado sus cartas, el Gobierno no contaba con información certera sobre cuál sería el destino final de Cristina Kirchner, y la ex presidenta esperaba el desenlace en su departamento de San Cristóbal. Una semana después de la decisión de la Corte Suprema, que confirmó el pasado martes la condena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por parte de la jefa del PJ, la tensión se había incrementado ayer por la convocatoria a la manifestación multitudinaria prevista para este miércoles que en el transcurso de este martes podría tener novedades si desde el Poder Judicial se confirma la notificación y el lugar de detención de la exmandataria. Cuarenta y ocho horas cruciales.

“Lo raro es que Cristina vaya a Comodoro Py para después volver al mismo lugar. Es ridículo. Si va a los tribunales es porque el trámite no sería tan automático”, aseguró anoche una altísima fuente oficial que sigue muy de cerca las novedades judiciales. En el Gobierno existía este lunes una cada vez más marcada preocupación ante la indefinición del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), en cabeza de Jorge Gorini, el juez que debe decidir si Cristina Kirchner cumplirá o no la condena en su domicilio, en San José y Humberto Primo, y con el que, según fuentes del peronismo, no hay más canales de comunicación que los protocolares a cargo de Carlos Beraldi, abogado defensor de la ex jefa de Estado.

Después de la resolución cortesana, el TOF2 resolvió que tanto CFK como el resto de los ocho condenados por la causa denominada “Vialidad” debían presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 para quedar detenidos en un plazo que se vence en las próximas horas.

El Gobierno recibió información por parte de Gorini a través de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad que, según su entorno, no había hablado con Javier Milei durante el fin de semana -el Presidente recién volvió de un extensísimo viaje por el exterior-. El destino quiso, de todos modos, que la ministra y el mandatario se reencuentren este martes a las 3 de la tarde en la sede de la Policía Federal para un acto oficial en el que anunciarán cambios en la fuerza, en la sede de la calle Cavia. Menos de veinticuatro horas antes de la resolución final entorno a la exmandataria.

Los tribunales de Comodoro Py (Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

A la misma hora, la cúpula de la CGT visitará la sede del PJ de la calle Matheu y tres horas más tarde será el turno de un grupo de gobernadores del peronismo -incluido Axel Kicillof-, en vísperas de la movilización de este miércoles a media mañana, bajo el slogan “Argentina con Cristina”, convocada por diversos sectores y cuyos detalles seguían hasta ayer, en buena medida, en manos de La Cámpora. La magnitud de la convocatoria estará dada, en buena medida, por las definiciones que se tomen en la Justicia en estas horas. La Justicia pidió ampliar las medidas de seguridad para mañana en los alrededores y dentro del propio edificio de los tribunales, en Comodoro Py.

En paralelo, este martes se preveía que se comenzaran a ordenar puertas adentro del PJ los trámites para la conducción sin la ex presidenta, al menos en los papeles, después de que se le diera de baja del padrón electoral.

“Van a tratar de evitar la marcha, notificándola de manera virtual”, aventuró ayer bien entrada la noche un altísimo dirigente del PJ que conoce a la perfección los vericuetos del círculo rojo. El problema, abundó, no es solo la eventual desactivación de una manifestación y la supuesta prisión domiciliaria que se le aplicaría a CFK para el cumplimiento de la pena, si no las condiciones escritas de esa condena. Es decir, el nivel de restricciones que podrían imponerle y la posible reacción del kirchnerismo si es que la Justicia fuerza limitaciones más restrictivas para su rutina.

Jorge Gorini, Diego Luciani, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu

“El tema es si podemos evitar o no la marcha. Estamos frente a una situación particular: puede pasar cualquier cosa”, admitió este lunes un alto funcionario que monitorea el clima social.

Ayer, manifestantes cortaron durante varias horas accesos a la capital en la finalización de un fin de semana largo, y militantes volvieron a irrumpir en un par de restaurantes para revolear panfletos con consignas en favor de CFK, una modalidad que había debutado días atrás, después del fallo de la Corte. “Son situaciones impredecibles que no controlamos”, acotó la fuente.

En ese sentido, para el gobierno, la indecisión de la Justicia, casi una semana después del fallo de la Corte, es una mala señal a solo 24 horas de la convocatoria de una masiva movilización para la cual las autoridades todavía no contaban hasta este lunes con información fehaciente sobre el recorrido ni sobre la resolución final, atada a la definición del TOF2.

“Mañana (por hoy) ya va a ser un día pesado. Esperamos que nos vuelvan locos toda la tarde, nos hacen las cosas sin avisar”, dijo una fuente oficial.

El presidente Javier Milei, junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (Foto: REUTERS/Tomas Cuesta)

En el Gobierno reconocen que no existe diálogo abierto con el kirchnerismo, más allá de algunos nexos subterráneos que funcionaron desde que asumió Milei como canales para la negociación de objetivos puntuales, en particular en el Parlamento, como la comisión por el caso $LIBRA -el peronismo K colaboró en blindar, por ejemplo, a Karina Milei- o el fallido envío de los pliegos de los dos postulantes para completar el máximo tribunal. En el entorno de la expresidenta dicen, de todos modos, que el Ejecutivo mandó un mensaje conciliador: “No queremos joderla”. En línea con las declaraciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que se mostró a favor de la prisión domiciliaria para la exmandataria y pidió evitar cualquier tipo de “shows” como los que se montaron durante la administración de Cambiemos con los ex funcionarios K que fueron a la cárcel.

En simultáneo, el departamento de Cristina Kirchner seguía hasta este lunes con una altísima actividad política, y el peronismo se mantenía en vigilia a la espera de que se definan las condiciones en las que la ex jefa de Estado deberá afrontar su condena. “Cristina está en el centro de operaciones”, graficó un dirigente que habló con ella durante el fin de semana. Ayer recibió a organizaciones de Derechos Humanos, y el living de la casa de San Cristóbal tuvo permanentes visitas desde que la Corte rechazó la queja, el pasado martes. Después de este miércoles, se verá si es otra la historia.