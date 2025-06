Las escuchas y los posteos de las hijas de uno de los dueños de La Salada: negocios, drogas y dinero

Las hijas de Antequera, dueño de la feria Urkupiña, posteaban su vida repleta de lujos.

Enrique “Quique” Antequera integra el podio de los empresarios que se hicieron millonarios con los negocios de La Salada. De la mano de la feria Urkupiña, logró entablar vínculos políticos y policiales. Las escuchas telefónicas de la causa judicial revelan esos contactos. Por orden de la Justicia, la Policía Federal interceptó durante meses sus conversaciones y las de sus hijos. Hablaban de negocios, empresas, de movimientos de dinero, y hasta de venta de drogas.

El “clan Antequera” arrancó en 2007, cuando el empresario asumió como presidente de Urkupiña SA. Al alquiler de unos 2500 puestos de esa feria, se fueron sumando otros ingresos como la seguridad, el traslado de los clientes, y hasta la publicidad del complejo. La magnitud del negocio era tan grande que se proyectaba la creación de una tarjeta de crédito de “La Salada pagos”.

“Enrique Antequera, en su calidad de líder y organizador, se encargó de coordinar y supervisar la logística de esta organización, impartiendo directrices, asignando roles, distribuyendo tareas (administración de los recursos humanos y materiales) y estableciendo las condiciones que permitieron la ejecución de diversos ilícitos y las operaciones de blanqueo de capitales", describió la fiscal Cecilia Incardona al momento de imputar a los responsables de la organización.

Debajo de Antequera aparecen sus dos hijos varones, Alan y Lucas; su hermano César; su socio Edwin Ramiro Saravia Rodríguez; Carlos Guillermo Carrión; y Nicolás Hugo Picca.

Los dos hijos de Antequera y el hermano ya declararon ante el juez Luis Armella y siguen detenidos en el penal de Marcos Paz. En cambio, “Quique” y su socio, Saravia Rodríguez, hasta anoche seguían prófugos. Los investigadores no descartan que hayan logrado salir del país. “En los meses previos a la orden de detención tiene decenas de viajes a Italia, China, Estados Unidos, entre otros destinos”, apuntó una fuente de la causa.

"Quique" Antequera creció a la par de La Salada. Hoy solo reviste como director suplente de Urkupiña.

Según la Justicia, Alan Antequera era el encargado de recaudar el dinero proveniente de los alquileres y la venta de puestos. Su hermano, Lucas, tenía un rol secundario pero también fue parte de las maniobras de lavado, comprando bienes a su nombre y hasta un galpón donde se guardaba la mercadería.

La organización administraba una fortuna. En una cuenta registrada en al banco Credicoop, cuya operatoria está autorizada únicamente a Saravia Rodriguez, se depositaron $7.114.624.648 en efectivo entre 2021 y 2024.

En los últimos años, la organización se expandió fuera de La Salada y comenzó a adquirir empresas y sociedades, utilizadas para comprar decenas de inmuebles, campos y vehículos.

Solo a nombre de “Quique” Antequera, la Justicia identificó un lote en el barrio privado “Bella Vista Chico”, una casa en Banfield valuada en USD 380.000, dos galpones en San Miguel y Temperley, una casa en Pinamar, una casa en la Ciudad de Buenos Aires, una propiedad en Brasil, y un Audi A5, anotada a nombre de Nicolás Picca.

Un edificio en Ramos Mejía donde vivía Antequera.

A ese listado hay que sumarle decenas de bienes adquiridos por sus hijos y el resto de los integrantes del clan.

Las escuchas telefónicas aportaron datos valiosos para encontrar algunas de esas propiedades. Por orden de la Justicia, la PFA escuchó los teléfonos de “Quique”, de su hijo Alan, y de una de hijas del empresario, Daiana.

La joven hablaba seguido con su mamá. El 30 de abril de 2024, se registra una llamada donde le cuenta que estuvo en la embajada de Perú, a pedido de su papá, ya que necesitaba “un contacto”. “No te puedo contar por teléfono”, se excusa la joven en el final de la conversación.

- Diana Antequera: Mami

- Nancy Antequera: Hijita estoy llegando a casa.

- DA: ¿Cómo te fue?

- NA: Re bien, te mando una foto. Venite a casa.

-DA: No mami, no puedo, al final, no llego. Estoy dándole una mano al viejo, me dijo que vaya a la embajada de Perú, fui ahí, hablé también ahí con una gente, necesitaba también que le consiga un contacto así que me puse a ayudarlo a él, me movilice toda la mañana, hice todas mis cosas, y nada

- NA: ¿Para qué la embajada de Peru? ¿Que le querés hacer?

- DA: Después te cuento, por acá no puedo.

Las escuchas a la familia de Antequera duraron varios meses. Por el contenido de las llamadas se determinó que pasaron casi todo el mes de enero de este año en una casa ubicada en el barrio privado “La Herradura”, en Pinamar, donde también se alojaba la familia Picca, el socio de “Quique”.

En una comunicación del 23 de enero, Picca cuenta que se compró otro arenero, cero kilometro, de cuatro plazas, y que ya tenía otros dos. En otra conversación se ufana de haber pagado USD 15 mil para alquilar una casa en Pinamar. Esas escuchas se complementan con los posteos que hacían por esos días las dos hijas de Antequera, Daiana y Sabrina, en sus cuentas de Instagram.

Los posteos aparecen en el expediente. Las dos jóvenes exhibían una vida lujosa, mostraban vehículos, y sus viajes por el mundo, como si fueran “influencers”.

Daiana Antequera

El teléfono de Daiana aportó algunas sorpresas para los investigadores. “De varias conversaciones se obtuvo que la nombrada junto a su pareja le vendería estupefacientes a extranjeros que vienen de visita al país y de alto poder adquisitivo, como así también junto a una amiga arreglaría encuentros íntimos con estos extranjeros, donde también les facilitan la compra de estupefacientes", dice uno de los informes a los que tuvo acceso este medio.

Según pudo saber Infobae, la Justicia todavía no abrió una causa paralela por esas escuchas pero no se descarta que ocurra una vez que terminen las indagatorias.

Las conversaciones de Daiana Antequera sirvieron para conocer los movimientos de su padre, pero la joven no está imputada en la causa principal, confirmó ayer una fuente de la causa.

Antequera fue detenido en 2018, por otra causa judicial.

En la causa también hay decenas de escuchas directas al teléfono de “Quique” Antequera. Esas conversaciones, desgrabadas y volcadas al expediente, confirman que era el jefe de la organización y que se encargaba de todos los detalles, aunque desde octubre de 2023 aparece como un director suplente de la sociedad.

El 9 de mayo de 2024, el empresario mantiene una conversación con un hombre no identificado sobre un empleado de seguridad de la feria que amenazaba con suspender a otra empleada. “Si no te gusta, andate. ¿O querés que te recuerde por qué te echaron de la Policía?“, le habría dicho al empleado en cuestión, según cuenta en esa charla. Y agrega: ”Yo soy el dueño de la mitad de eso, te guste o no”.

Entre tantas escuchas, se destaca una conversación con un hombre que dice estar detenido y tramitando su libertad condicional. “Cambió el gobierno y estamos en el horno [...] no pudimos anotar a nadie”, se queja Antequera en esa charla.

- “¿Y con la Policía cómo te manejas?”, le pregunta el detenido.

- “Tranqui, no me molesta”, responde el empresario.

Las escuchas a Antequera revelaron también que había adquirido un negocio de baterías denominado “Nicomat”, donde atendía consultas por teléfono, y un nuevo vínculo laboral, con una mujer identificada como “Nancy”, a quien le facilitó el contacto para poder ingresar containers por la Aduana.

- Nancy: Hola Quique, como le va, habla Nancy de Rosario, la amiga del Chueco que estuvimos el sábado en su oficina.

- Enrique Antequera: ¿Cómo andas Nancy todo bien?

-Nancy: Todo bien, no sabía si le había mandado WhatsApp para que agendé mi numero. Bueno, lo interrumpo para hacerle un comentario.

- EA: Decime

- Nancy: Bueno mira, estuve hablando con mi jefe con respecto a la ropa, ya nos vamos a poner de acuerdo. Ellos me dijeron esta consulta de acuerdo a algo que yo te pregunte. Están necesitando un contacto. Me dijeron que hay tres empresas en Aduana que son las que ingresan los container. Bueno, ellos lo que estarían necesitando es porque cuando traen los container le dece así que le dan turno por ahí de a dos o tres meses para sacar los container de Aduana. Y eso le acarrea un gasto bastante importante porque por cada día es alrededor de ochocientos mil o novecientos mii pesos de estadía.

- EA: Tengo uno que trabaja ahí, que hace los trámites ...

En otra escucha, registrada el 20 de agosto de 2024, Antequera habla con un hombre no identificado y da cuenta de sus supuestos contactos con la Policía. En la conversación mencionan al jefe de la Policía Bonaerense.

- Enrique Antequera: Cabezón.

- NN: ¿Qué hacés? ¿Cómo es que se llama el... Villar? (...) ¿Villar el jefe de policia es?

- EA: Que te está rompiendo las pelotas ahl.

- NN: No yo estoy acá con un patrullero, como se llama el, el ...

- EA: Villar

-NN: Villar ¿Qué es? ¿Qué es Villar?

-EA: El jefe de la polícia boludo. (ININTELEGIBLE) avisame y lo llamo.

-NN: Bueno cualquier cosa, yo ahora voy a la comisaría de Castillo, cualquier cosa lo llamás.

-EA: Avisame y lo llamo dale.

El futuro de la feria

El viernes pasado, el juez federal Luis Armella ordenó levantar la clausura de las tres ferias que funcionan en el predio de La Salada, mientras continúa la investigación por lavado de dinero, asociación ilícita y evasión impositiva. El magistrado determinó que la fiscal Cecilia Incardona deberá decidir el momento y las circunstancias de la reapertura.

Armella decidió levantar la clausura de las tres ferias que funcionan en la megaferia: Punta Mogote, Ocean y Urkupiña. Pero puso varias condiciones: que se designen interventores, que todas las operaciones sean bancarizadas, y que haya fiscalizadores permanentes de ARCA (ex AFIP) y del Ministerio de Trabajo, entre otras cosas.

Se descuenta que el proceso de reapertura llevará varios días.