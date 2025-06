La Justicia ordenó levantar la clausura de todas la ferias que funcionan en La Salada

Cristina Kirchner confirmó que el próximo miércoles se presentará ante la Justicia para quedar detenida La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló

Misiones: el ex policía preso electo legislador se comprometió a no ser funcional al gobierno provincial Fue a través de un mensaje publicado en redes sociales desde la Unidad Penal en la que se encuentra detenido. Aún no se aclaró desde cuándo tendrá fueros y si su condición le permitirá asumir su banca