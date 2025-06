Protestas en el centro porteño: el Gobierno valló el Congreso por las marchas de los jubilados y el Garrahan

Tras el fallo que ratifica la condena a Cristina Kirchner, se reeditará la marcha de los jubilados y protestas de trabajadores del Hospital Garrahan.

Mientras escala la tensión callejera por las protestas ante el fallo de la Corte Suprema con Cristina Kirchner, esta tarde tienen previsto movilizarse cientos de personas al centro porteño para acompañar los reclamos salariales del Hospital Garrahan, y un incremento de los haberes previsionales de los jubilados.

Ante la convocatoria del miércoles de las 15, que suele aglutinar semanalmente el apoyo de sectores políticos y sociales al reclamo de los jubilados, se espera que converjan manifestantes de otros ámbitos, como los sindicatos docentes universitarios y centros de estudiantes de la UBA, quienes resolvieron tomar cuatro facultades en rechazo a la sentencia a prisión y la inhabilitación de CFK a ejercer cargos públicos.

Desde esta mañana, la zona del Congreso estaba cortada en sus accesos por un fuerte despliegue de agentes de seguridad de las fuerzas federales, con múltiples efectivos y carros hidrantes. Se valló todo el perímetro del Palacio Legislativo.

La circulación permanecía cerrada a la altura de las calles Hipólito Yrigoyen y Sarandí, la avenida Entre Ríos y Alsina, así como en Callao y Bartolomé Mitre. El tránsito era desviado a la altura de Combate de los Pozos y Avenida Rivadavia, mientras que la línea A del subte no se detiene en la estación Congreso.

A partir de las 11, el personal sanitario del Hospital Garrahan comenzó a movilizarse hacia los alrededores del Palacio Legislativo, para asistir a una audiencia en la sede de la Secretaría de Trabajo, en avenida Callao al 114. Médicos, enfermeros y otros empleados públicos del centro de salud están con un paro de 48 horas desde ayer, luego de la resolución parcial del conflicto con el aumento que otorgó el Gobierno a los residentes.

El secretario general de la Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan, Alejandro Lipcovich, repudió el bono propuesto para los residentes, calificándolo de insuficiente y señalando que “no responden ni a su reclamo ni menos al del 90% restante, para quien no hubo propuesta alguna”. Y solicitó enfatizar la recomposición de “todos los salarios básicos”.

Movilización de trabajadores del Hospital Garrahan al Congreso

“Seguimos en lucha por un aumento inmediato de salarios para todo el personal del hospital y contra el vaciamiento. Es vergonzoso que el ministro Lugones haya dicho que no importan los salarios miserables ni que los niños no sean atendidos, sino que no haya déficit fiscal”, consideró Diego Saavedra, delegado de ATE Garrahan, y dirigente Izquierda Socialista.

Luego, las columnas de manifestantes tienen previsto trasladarse hacia la Plaza de Mayo, a partir de las 16.00, en conjunto con algunas las agrupaciones de centros de estudiantes de la UBA. Quienes no marcharán este miércoles son los integrantes de la asamblea de residentes y concurrentes de los hospitales porteños, que definieron levantar el paro ante la falta de garantías de seguridad y el estado de movilización por la condena de CFK.

Antes se replicará la habitual protesta de los jubilados en el Congreso, que en las últimas semanas continuó acumulando incidentes, detenidos y enfrentamientos con las fuerzas federales, luego de la grave herida que recibió el fotoreportero Pablo Grillo. A la jornada se le sumarán activistas y dirigentes de los sindicatos universitarios que llevaban a cabo hoy una huelga.

Imagen de archivo

Aunque no hay precisiones, resta saber si las protestas y los manifestantes que rechazan la condena a Cristina Kirchner también se sumarán a las movilizaciones en el centro porteño, como fue la jornada del martes frente a la sede del PJ nacional y del departamento de la expresidenta en la zona de Constitución.

Con las consignas en “defensa de la democracia” y en rechazo a la “persecución política” contra la exmandataria, los militantes y dirigentes se encontraban a la expectativa de instrucciones.