Estudiantes tomaron la Facultad de Filosofía y Letras tras la ratificación de la condena a Cristina Kirchner

Cristina Kirchner pidió cumplir su condena con prisión domiciliaria en su casa de Constitución El abogado de la ex presidenta, Alberto Beraldi, le hizo la solicitud formal al Tribunal Oral. La vivienda es donde reside actualmente la titular del PJ

Gisela Marziotta: “Quizá no les salga tan bien como piensan esto de meterla presa a Cristina” La diputada de Unión por la Patria cuestionó el fallo de la Corte y sostuvo que la medida podría fortalecer al peronismo

Nahuel Sotelo: “En la tercera sección electoral le íbamos a ganar igual, con o sin Cristina” El Secretario de Culto comentó sobre la reciente condena a la ex presidenta y destacó que es una cuestión judicial que no altera el rumbo electoral