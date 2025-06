“Estamos en otro país”: la respuesta de Kicillof sobre la fecha de las elecciones y un posible indulto futuro a CFK

Axel Kicillof habló tras la decisión de la Corte Suprema contra Cristina Kirchner

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió este miércoles al impacto político que generó la detención de Cristina Kirchner, quien se había postulado como candidata en la Tercera Sección Electoral, y evitó definir si se mantendrá o no el calendario electoral previsto en territorio bonaerense.

“La verdad es que acaba de ocurrir. Yo todavía no me termino de acomodar a esta situación por la gravedad que tiene”, sostuvo en diálogo con Cenital. Y agregó: “La verdad que estuvimos reunidos estos días con compañeros. Yo no me puse a pensar y elucubrar escenarios en esta situación por lo histórico, como vergüenza nacional”.

El gobernador dio estas declaraciones en medio de las especulaciones sobre una posible modificación del cronograma electoral bonaerense. Si bien ya se decretó el desdoblamiento con respecto a las elecciones nacionales, Kicillof aclaró que no tomó ninguna decisión al respecto: “Hoy te diría que estamos en otro país en este momento. Obviamente, en este momento yo te diría que las elecciones son el día que son y te digo, estamos todos un poco conmovidos y choqueados por la situación”.

Ante la insistencia por una definición concreta sobre ese punto, respondió: “No, no sé. Sé que ha pasado algo muy tremendo y que bueno, las consecuencias de toda índole las vamos a ir viendo con el paso del tiempo. Sí creo que hay una vocación importante de todos los sectores de ver cómo buscando una lista en común, era lo de lo que veníamos hablando”.

Axel Kicillof en el último encuentro en el PJ

Kicillof insistió en que todavía no puede tomar una posición sobre el futuro político inmediato de la provincia: “Obviamente hoy no te puedo decir nada nuevo ni nada distinto, porque estamos ante una situación tremenda, un terremoto político, histórico, judicial, un cambio de reglas, un cambio de perspectiva. Bueno, no, no sé, me parece todo medio de detalle”.

La entrevista incluyó además una consulta sobre la posibilidad de un indulto a Cristina Kirchner en caso de que él accediera a la Presidencia. Kicillof esquivó una respuesta tajante pero se mostró crítico con la situación judicial de la exmandataria: “Hubo algunas discusiones sobre eso. Creo que también el que recibe el indulto... hubo discusiones de todo tipo”.

El mandatario bonaerense fue enfático en su condena al fallo que derivó en la detención de la líder peronista: “Yo de mi lado, te voy a decir, este fallo es una vergüenza”. Y añadió: “Sí creo que para el peronismo y para la Argentina y para la dirigencia que esta situación perdure es realmente una vergüenza. Algo muy, muy dañino, muy dañino”.

En la misma línea, cuestionó los argumentos que circularon en algunos sectores económicos y mediáticos en relación con una supuesta mejora en el clima de negocios tras la detención: “Hoy escuchaba un tarado diciendo ‘bueno, ahora que Cristina no puede ser, van a venir los inversores’. ¿Quién va a venir a un país como pasó con Lula? ¿No? Que quién va a venir a un país donde el partido judicial da, quita libertades y todo tipo de situaciones sin motivo”.

Cristina Kirchner habló ante la militancia tras conocerse el fallo de la Corte Suprema

Kicillof buscó encuadrar lo sucedido como parte de un fenómeno más amplio: “Yo creo que lo que hay que arreglar es muy profundo. Esto, lo que hay que arreglar es muy profundo, obviamente. Y hay otras situaciones muy injustas también y todo es muy, muy grave”.

En su análisis sobre el futuro del peronismo en este contexto, el gobernador bonaerense remarcó: “Me parece que por eso empezar a hablar de hipótesis, en esta situación... Yo lo que digo es que Cristina de ninguna manera, de ninguna manera tiene que estar presa”.

La detención de Cristina Kirchner, ocurrida tras su oficialización como candidata, desencadenó una fuerte reacción dentro del Frente de Todos, donde dirigentes, gobernadores y organizaciones sociales se manifestaron en rechazo a la decisión judicial.

Kicillof fue uno de los primeros dirigentes de peso en pronunciarse públicamente, aunque evitó dar señales claras sobre los próximos pasos del espacio que lidera junto a la ahora detenida expresidenta. “Estamos todos un poco conmovidos”, insistió. Y repitió: “Estamos en otro país en este momento”.