Tucumán: así se gestó el operativo policial tras el audio del intendente de Alberdi que hablaba de droga y muerte

Las fuertes declaraciones del jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau

La difusión de un audio protagonizado por el exintendente de Alberdi, Luis “Pato” Campos, y el empresario Roque “Chipi” Giménez derivó en una fuerte reacción política y judicial en Tucumán. En la grabación, Giménez le sugiere a Campos que se atribuya el control absoluto de la Policía, de la droga y de la violencia en el municipio. La conversación, cargada de amenazas, groserías y referencias al narcotráfico, provocó la intervención del gobierno provincial y un operativo de seguridad en la ciudad.

El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, aseguró que la fuerza actuó con celeridad. “La Policía ya venía trabajando. Cuando se viralizaron estos audios, inmediatamente, por orden del gobernador Osvaldo Jaldo, se comenzó a documentar el hecho. Primeramente, se logró el allanamiento en dos domicilios, donde se secuestraron teléfonos celulares”, explicó en diálogo con La Tucumana FM.

Girvau señaló que el objetivo inmediato fue garantizar el control territorial: “Anoche ya nos hicimos presentes a primera hora para tomar rápidamente el control de toda la ciudad de Alberdi porque queríamos prevenir todo tipo de disturbio. La fuerza federal está presente también junto a Gendarmería Nacional, allanando la casa del ahora ex intendente y de un empleado municipal. Ya tomó su cargo el nuevo interventor dispuesto por el gobernador”.

Consultado sobre el contenido de la grabación, el jefe policial fue contundente: “El audio es indignante. Da mucha bronca. Para nosotros, para la Policía de Tucumán, este tipo es un impresentable. Me estoy refiriendo al ‘Chipi’ Giménez y al exintendente. Dicen que es empresario, la Justicia debe actuar con dureza y explicar de dónde sacó los medios, el dinero para poner una constructora”.

Municipalidad de Alberdi

Girvau también repudió el tono y las declaraciones expresadas en el audio: “Hablaron de droga, de muerte, de gobernar con autoritarismo, obscenidades. Es una vergüenza. Unos impresentables realmente. La Policía va a hacer todo lo que tenga que hacer para poner a este sujeto tras las rejas. No puede ser que se burlen así de la ciudadanía tucumana y de las instituciones”.

Según relató el jefe policial, la fuerza notificó a la Justicia de inmediato: “Cuando tuvimos conocimiento del audio, automáticamente dimos intervención a la fiscalía en el Centro Judicial Capital. En el acto nos pusimos a trabajar para aportar elementos para que se hagan los primeros allanamientos. Hay delitos federales, policiales”.

Sobre el clima actual en Alberdi, Girvau destacó que las autoridades mantuvieron el orden. “Se viene presentando tranquilo. Que a nadie se le ocurra venir a hacer problemas en el municipio. Estamos preparados para actuar con dureza y firmeza. A la Policía no le va a temblar el pulso”, sostuvo.

También se refirió a la posibilidad de que Campos sea detenido. “La Justicia está avanzando demasiado rápido. Si consiguen las pruebas necesarias, no tengo dudas de que eso va a suceder. La sociedad tucumana no se merece estos hombres que hablen tan libremente de esta situación. Como le va a decir ‘vos sos dueño de la droga, vos sos dueño de la policía’. O está loco, o no sé en qué planeta vive este tal ‘Chipi’. La verdad, como habla, tiene que ir preso”, manifestó Girvau.

La conversación viralizada entre Campos y Giménez motivó un pedido de prisión preventiva que, sin embargo, fue rechazado por la Justicia Federal. Los procedimientos se llevaron a cabo el domingo y estuvieron a cargo del Ministerio Público Fiscal del Centro Judicial de Concepción.

En la grabación, Giménez le dice a Campos: “Vos tenés que decir a la policía la manejo yo, a la droga la manejo yo, a la muerte la manejo yo”. También lo insta a asumir un rol de liderazgo violento en el municipio.

El gobernador Osvaldo Jaldo firmó la intervención de la municipalidad de Alberdi y convocó a elecciones para el próximo 26 de octubre. En un primer momento, Campos se resistió a dejar el cargo, pero finalmente se produjo el relevo. Según indicó Girvau, el interventor ya asumió sus funciones y coordina con las fuerzas de seguridad.

El escándalo también puso en el centro de la discusión la relación entre funcionarios municipales y empresarios, así como el manejo de fondos públicos. La frase de Giménez sobre los 16 millones de pesos se convirtió en uno de los puntos más citados del caso, alimentando las sospechas sobre posibles desvíos de dinero y corrupción en la administración local.

Mientras tanto, la situación judicial de Luis “Pato” Campos permanece en suspenso. Aunque el fiscal Vehils Ruíz insistió en la necesidad de su detención, el juez Díaz Vélez consideró que no existían elementos suficientes para privarlo de la libertad en esta etapa del proceso.

Guillermo Norry asumió la conducción del municipio, con la misión de restablecer el orden administrativo y garantizar la continuidad de los servicios públicos durante un plazo máximo de 180 días.

Campos manifestó su disposición a colaborar con las autoridades y expresó: “Voy a dejar que la Justicia avance en la investigación. Soy el principal interesado en que esto se resuelva. Esto es un dime y direte. Hay un detenido en la causa de apellido Campos, yo soy de apellido Campos, pero no tengo nada que ver. Quiero limpiar mi apellido y me pongo a disposición de la justicia”.