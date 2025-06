Axel Kicillof no participará del acto del PJ en apoyo a Cristina Kirchner y en su lugar enviará una comitiva de funcionarios

La semana pasada, Cristina Kirchner se reunió con Axel Kicillof y acordaron construir una estrategia de unidad para las elecciones

Luego de que la mismísima Cristina Kirchner confirmara su presencia en el acto del PJ, que se realizará esta tarde en apoyo su candidatura -ante el inminente fallo de la Corte por la causa Vialidad-, trascendió que el gobernador bonaerense Axel Kicillof no concurrirá al evento.

Fuentes del kirchnerismo consultadas por Infobae aseguraron que “Kicillof va a mandar una comitiva de funcionarios en su representación”. La decisión del mandatario provincial fue comunicada por Whatsapp a un grupo que él integra junto a intendentes de Unión por la Patria. “Dijo que estaba ocupado y que tenía otras cosas que hacer”, revelaron.

Si bien el senador nacional Oscar Parrilli, que está a cargo de la organización del acto, señaló en Infobae en Vivo que Kicillof no había sido invitado, desde el kirchnerismo hicieron una aclaración. “Ningún dirigente necesita invitación para venir a bancar a Cristina”, arremetieron.

La ausencia del gobernador no cayó del todo bien en el entorno de la exvicepresidenta. Y más teniendo en cuenta que la semana pasada se reencontraron, luego de más de cinco meses de distancia. El motivo del acercamiento se dio por la decisión de la jefa del PJ de ser candidata en la tercera sección electoral, el área donde más pie hace históricamente el peronismo y, por ende, lo obliga al gobernador a sentarse a negociar.

Tuit de Cristina Kirchner confirmando su participación en el acto del PJ de esta tarde

El encuentro de alto voltaje político tendrá lugar en la sede nacional del Partido Justicialista (PJ), en la calle Matheu, del barrio porteño de Balvanera. Allí se delinearán los pasos a seguir en caso de que la Corte confirme la condena de Cristina, a 6 años de prisión e inhabilitación de ocupar cargos públicos de por vida.

El senador Parrilli indicó que las presiones sobre la Corte para fallar antes del 19 de junio provienen de intereses económicos que temen a Cristina Kirchner. “A los cuatro días de que ella dijo que iba a ser candidata, salieron todos estos voceros a apretar a la Corte”, declaró.

La frase alude al reportaje que concedió Cristina Kirchner el lunes de la semana pasada, cuando adelantó que tiene previsto ser candidata a legisladora por la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires. Esos comicios se realizarán el 7 de septiembre y si se confirma antes del cierre de listas la condena, la expresidenta quedaría inhabilitada para competir.

Se espera que del acto en la sede el PJ participen dirigentes que responden a los gobernadores, referentes del massismo, intendentes bonaerenses y sectores que integran la coalición Unión por la Patria, como también del espacio Movimiento Derecho al Futuro, liderado por el gobernador Axel Kicillof.

“Dijo que estaba ocupado y que tenía otras cosas que hacer”, revelaron fuentes kirchneristas consultadas por Infobae (REUTERS/Marcos Brindicci)

En su último acto público, desde Paso de los Libres, Corrientes, Cristina Kirchner envió un mensaje desafiante: “Salió el anuncio (de mi candidatura) y se desataron los demonios. Comenzaron a pedir que me metan presa... pero si estoy tan acabada, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”.

Recordó los momentos más duros de la historia del justicialismo y aseguró que, pese a las persecuciones, su figura sigue vigente: “Me quieren presa o muerta, pero lo que nunca van a poder evitar es que vuelva el pueblo”.

Aunque se espera que la Corte se pronuncie entre el lunes y el martes, fuentes judiciales deslizaron que la decisión podría postergarse para evitar que los tiempos procesales parezcan alineados con el calendario político.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti evalúan si rechazan la queja presentada por los abogados de Kirchner, lo que dejaría firme la condena dictada por el Tribunal Oral Federal N°2.