El jefe de la PFA dijo que a Grabois podrían imputarle daños, lesiones y tentativa de usurpación tras ocupar el Instituto Perón

Para la Oficina Anticorrupción, Milei no cometió un delito al promocionar la cripto $LIBRA porque lo hizo desde su cuenta personal de X Según el organismo dependiente del Ministerio de Justicia nacional, el Presidente no violó la ley de Ética Pública. “Debe interpretarse como un acto de comunicación individual o privada”, indicó la resolución firmada por Alejandro Melik

Cristina Kirchner: “Si tan terminada y acabada estoy, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? La expresidenta encabezó un acto en Paso de los Libres, Corrientes, junto al intendente local y candidato a gobernador provincial. Durante su discurso, hizo referencia a su situación judicial: “Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta”, dijo