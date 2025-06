Sergio Massa definirá su futuro electoral en el Congreso del Frente Renovador: las tres opciones que evalúa

Sergio Massa definiá su rol en las elecciones cuando encabece el próximo congreso del Frente Renovador

Hay tres opciones. Ser candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, ser candidato a senador provincial por la tercera sección electoral o no ser candidato. Sergio Massa definirá y comunicará por cuál de esas tres se inclinará en la primera semana de julio, cuando encabece el Congreso del Frente Renovador, que tendrá lugar en San Fernando.

Las tres opciones están sobre la mesa. No descarta ninguna. Tampoco se definió por alguna. El miércoles, durante una reunión en Chascomús, la mayoría de los intendentes del Frente Renovador (FR) le pidieron que encabece la boleta de diputados nacionales.

Algunos otros, como el intendente de Las Heras, Javier Osuna, le propusieron que sea cabeza de lista para el Senado bonaerense, por la primera sección electoral. De esa forma, compartiría la campaña con Cristina Kirchner, que será candidata en la tercera sección electoral. Un grupo de intendentes cree que ambos tienen que encabezar las principales secciones electorales.

Massa no está convencido de ser candidato. No termina de definir si es el momento para volver a jugar fuerte en la arena de la política electoral. Tal vez por eso, durante la reunión que compartió con CFK, Máximo Kirchner y Axel Kicillof, en diciembre del año pasado, en el edificio donde Mariano Recalde tiene sus oficinas, planteó que esta elección sería una buena oportunidad para impulsar un candidato que no tenga tanta visibilidad y represente una cara nueva.

En los próximos días el líder del Frente Renovador iniciará una recorrida por el interior bonaerense

En esa conversación puso sobre la mesa los nombres de tres intendentes, sub 50 y bien valorados en sus municipios. Destacó las figuras de Federico Achával (Pilar), Juan Andreotti (San Fernando) y Nicolás Mantegazza (San Vicente). Nadie de los presentes se inclinó por aceptar o rechazar esa opción. La posibilidad quedó flotando.

La cabeza de lista de diputados nacionales es un lugar clave en el armado electoral. Un tema que será determinante en la negociación que lleven adelante en la cúpula de Unión por la Patria (UP). El ex ministro sigue creyendo que no hay margen para que el peronismo vaya dividido. Una fractura es una derrota asegurada. Para todos.

En un escenario que visualiza extremadamente polarizado, la unidad pasa a ser una necesidad ineludible. “Si vamos divididos, quizás la izquierda termine llevándose los votos del descontento con nosotros”, le planteó a un dirigente de su espacio. Advierte que una fractura puede derivar en un aumento del voto bronca de aquellos que buscan una opción que no sea la de La Libertad Avanza (LLA). “La gente nos va a matar a todos”, repite a sus íntimos.

Durante el mes en curso, el líder del FR evaluará el cuadro de situación. No solo lo que quiere la política, sino también el humor y las sensaciones del electorado. Cercanía y escucha. Ese el objetivo que se planteó. Quiere tener detalles de la vida diaria, de lo bueno y de lo malo que la gente percibe sobre cómo está respecto a la gestión del gobierno de Javier Milei.

El ex ministro de Economía cree que, pese a las tensiones, la unidad del peronismo se terminará cerrando

En ese contexto de análisis y definiciones, saldrá a recorrer la provincia la próxima semana. Tiene agendadas visitas en Baradero, Ramallo, Lincoln, Chacabuco, General Alvarado, Tordillo, Adolfo Gonzales Chaves, Tornquist y Roque Pérez. Todos municipios del interior bonaerense donde el sector agrícola e industrial tienen un fuerte impacto en la economía local. La recorrida la hará con su auto.

Estará presente en algunas fábricas, en un centro de jubilados, un club de barrio y en un taller de día de discapacitados, entre otras actividades que tiene en la agenda. No es la primera vez que lo hace. Ya viene trabajando en esa línea. En el comienzo del año se reunió con estudiantes y algunos jóvenes en la Fundación Encuentro, que funciona en el edificio de Avenida Libertador, donde están sus históricas oficinas. Insiste sobre la necesidad de escuchar más y hablar menos.

El ex candidato presidencial quiere palpar la situación en la calle. Es una forma de tener un termómetro de lo que está ocurriendo en el día a día de los productores pymes, los comerciantes, el campo y los jubilados, entre otros sectores que considera que han sido muy golpeados por el ajuste de la gestión libertaria. Un mapa económico, social y político que le permitan saber dónde está parado en tiempo de elecciones.

Después de las reuniones políticas - permanentes y diversas -, las recorridas y el análisis del cuadro electoral, el ex candidato a presidente definirá si es candidato o no. Hay sectores del peronismo que creen que es momento de que las caras más conocidas estén en la cancha. Otros entienden que para enfrentar a Milei hay que apostar a dirigentes que no fueron candidatos hasta acá. Figuras reconocidas o renovación. Ese es uno de los tantos dilemas del peronismo.

En el medio de una gran interna a cielo abierto, Massa espera que el acuerdo de unidad llegue a buen puerto más temprano que tarde. Con tensiones, con choque de intereses, pero con vocación acuerdista. “Nadie quiere suicidarse”, repite a sus frecuentes interlocutores. No cree que la sangre llegue al río.