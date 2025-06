“Hay hombres gato también”: Florencia Carignano amplió sus acusaciones tras la tensión en Diputados

La diputada Florencia Carignano defendió sus recientes declaraciones sobre las legisladoras de La Libertad Avanza (LLA) y fue más allá al asegurar que también existen “gatos hombres”. “No me arrepiento”, sostuvo y reafirmó su acusación inicial sobre la supuesta falta de preparación de diputadas oficialistas y su rol en el Congreso.

“Tenemos que debatir por qué se levantaron y no dieron quórum”, afirmó Carignano, en relación con la sesión legislativa en la que se trató el proyecto de aumento a jubilados, la emergencia en discapacidad y la situación del Hospital Garrahan. “Van a la televisión y piden que los médicos se dediquen a otra cosa. Este tipo de chicas están en el Congreso sin ningún tipo de conocimiento ni anclaje a la realidad”, expresó.

Durante sus declaraciones a Urbana Play, Carignano se refirió al episodio en el que algunas legisladoras interrumpieron el tratamiento de temas que, según ella, eran prioritarios. “Se creen con derecho a ir a enfrentar al colectivo de discapacidad, a cuestionar la vocación de un médico del Garrahan, a no dar quórum para el aumento de jubilaciones. Lo único que hacen es gritar y entorpecer la sesión”, dijo.

La diputada retomó la expresión “gato”, utilizada en forma peyorativa para señalar a personas que, según su denuncia, obtienen favores o cargos a través de vínculos sexuales. “¿Qué es ser gato?”, le preguntaron durante la entrevista. “Acompañantes que, a través de favores sexuales, consiguen alguna cosa. Lo dijo Lilita Carrió. No tenemos problemas de que existan. El tema es cuando están en política e interrumpen y entorpecen el tratamiento de temas importantes. Ahí decís: ‘che, estudiá porque decís estupideces y le arruinás la vida a los argentinos’”, afirmó.

Florencia Carignano estuvo a cargo de la Dirección nacional de Migraciones, en plena pandemia

Carignano enfatizó que su acusación no se limita a las mujeres. “Hay gatos hombres también. Investiguen. No es sólo para una mujer. Que lleguen por favores sexuales no es sólo para la mujer, también es para hombres”, aseguró.

La diputada hizo referencia directa a una situación vivida en el recinto con la legisladora Lilia Lemoine, a quien acusó de haberla filmado y hostigado. “En este caso, Lilia me estaba filmando, amenazándome, subiendo tuits”, denunció.

También apuntó contra la diputada Juliana Santillán, de quien criticó su estilo de vida. “A mí lo que me sorprende es que una diputada como Santillán esté todo el día en hoteles 5 estrellas, esté todo el día en el Faena sacándose fotos. Se sube a upa de Zago cuando era presidente del bloque”, relató.

“Soy anticuada y pienso que este tipo de comportamiento no está bien”, agregó Carignano.

Las expresiones de la legisladora de Unión por la Patria generaron controversia dentro y fuera del ámbito parlamentario. Su intervención se produjo en medio de un clima tenso en el Congreso, marcado por las acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición respecto del tratamiento de leyes sociales, como el mencionado aumento a jubilaciones.

En ese contexto, Carignano rechazó los cuestionamientos que recibió por utilizar el término “gato” y pidió que se aborde el trasfondo de su denuncia. “Tendríamos que debatir por qué se levantaron y no dieron quórum”, repitió. “Ahí está el problema de fondo. Lo demás es ruido para no hablar de eso”, dijo.

Durante su exposición, la diputada santafesina discutió con dos legisladoras de La Libertad Avanza (Diputados TV)

El conflicto se inició este miércoles durante las votaciones de los proyectos que proponían aumentar las jubilaciones y declarar la emergencia en materia de discapacidad. Allí la integrante del bloque kirchnerista reiteró su denuncia contra Gerardo Milman, a quien acusó de presuntamente haber sido el “ideológo” del atentado contra la ex presidenta el 1 de septiembre de 2022.

“Celebro que en el marco de la democracia no nos hayas gatillado como intentaste hacerlo con Cristina Fernández de Kirchner. Y sí, sigo pensando que la quisiste matar”, arremetió la diputada santafesina, segundos después de que le habilitaran el micrófono. La exposición estuvo marcada por el enojo de Carignano, pero también por los comentarios que las libertarias hicieron sobre sus acusaciones.

Luego de que la integrante del bloque kirchnerista insistiera en que Milman tiene “que demostrar en la Justicia: ¿Qué pasó con tu teléfono, qué pasó con los gatos que tenías de secretaria y con toda esa yunta que andabas por ahí?”, varios comentarios se escucharon dentro del recinto.

Uno de ellos correspondió a Lilia Lemoine que, si bien no fue audible en la transmisión de Diputados TV, derivó en que la diputada expositora le gritara: “Callate vos, loca”. Sin embargo, la frase se volvería a repetir segundos después, esta vez, en dirección a la diputada libertaria de Neuquén Nadia Márquez, a quien le dijo: “Callate la boca, vos. Gato”.