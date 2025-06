Alerta en el Gobierno frente al tratamiento en el Senado de los proyectos de reparación jubilatoria

Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo (REUTERS)

El Gobierno está en modo de alerta frente al tratamiento en el Senado de los proyectos de mejora de los haberes jubilatorios y recomposición de la moratoria previsional que según Javier Milei, comprometen el plan económico. Las iniciativas, cuando se prolongan las protestas de jubilados los miércoles frente al Congreso, fueron aprobadas ayer a instancias del kirchnerismo, pero con ayuda del PRO y la UCR, donde algunos aliados decidieron ponerse en modo díscolo.

En la Casa Rosada se mostraron preocupados por el desenlace a futuro de las iniciativas que califican como dañinas y que tuvieron luz verde en la larga, tensa sesión del miércoles. Y si bien ni siquiera hay fecha fijada para el tratamiento en la Cámara alta, ven acercarse una tormenta.

“Se nos están empezando a animar porque nos está yendo bien”, dijeron en Balcarce 50, en particular, cerca de Karina Milei, luego de que en el propio partido de Mauricio Macri, que está en tren de asociarse en la Provincia de Buenos Aires, varios diputados se abstuvieran de votar y con ello perjudicaran al oficialismo. El triunfo en la Ciudad sumó tensiones con los socios políticos, que ven en el Congreso el único espacio donde pueden, aún, ejercer cierta presión sobre el oficialismo. A esto se suma que, dicen, no pueden contar con el apuntalamiento de Victoria Villarruel, a quien Milei ninguneó como nunca en el Tedeum del 25 de Mayo.

Ayer por la tarde, en su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada, José Luis Espert, virtual candidato por la Provincia, confrontó directamente con los diputados que no ayudaron al Gobierno, y aludió directamente a la votación del día previo, aunque ese no era el motivo central de la alocución. “Sabemos que los jubilados cobran miserias y que en el Garrahan cobran miserias, pero entre eso y hacerles creer que se puede pagar algo cuando no hay presupuesto suficiente para hacerlo hay diferencia”, justificó el economista. Usó un marcado tono de campaña, dos días después de que Cristina Kirchner anunciara su candidatura en la Provincia. El día previo, Espert había estado en la Casa de Gobierno para discutir temas electorales con la presidenta de LLA, Karina Milei, e inclusive se dejaron fotografiar. “No hay que mentirles a los jubilados”, insistió después el amigo del Presidente, que asegura que será candidato nacional en octubre -y no provincial, en septiembre-.

José Luis Espert y Juan Pazo

Los violetas tuvieron ayuda del PRO y la UCR en la Comisión de Salud para hacer caer la declaración de la Emergencia Pediátrica (se retiraron a la hora de votar emplazar a las comisiones y lograron que se cayera el quórum). Pero en el recinto la actitud fue diferente. Y a partir de ese antecedente negativo, y algunos cálculos de adhesiones en el Senado, creen que están complicados de cara a la Cámara alta. “Le hacemos un llamado a la política para que se amigue con la sociedad. Ayer volvieron a sacar leyes ilegales, no se puede hacer leyes que perjudiquen el erario público”, dijo Espert.

Algunos optimistas guardan esperanza y creen que presionando a PRO y apoyándose en los senadores por Misiones podrían llegar a salir airosos. Ayer, un alto funcionario recordaba que los diputados que responden a Carlos Rovira jugaron a favor del oficialismo, anteayer. Pero otros deslizaron que quizá no sea suficiente, luego de que los representantes en la Cámara baja de Córdoba, Tucumán, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz dejaran de jugar en tándem con el oficialismo.

“La cosa no pinta bien. Yo no me jugaría a que podamos frenar nada en el Senado”, dijo esta tarde un asesor, cuando no habían pasado 24 horas de la votación en Diputados y el clima se caldeaba por el fracaso del oficialismo en Balcarce 50. Mientras tanto, antes de viajar rumbo a Roma e Israel, Milei tuiteó repetidamente contra los políticos que quieren “atentar” contra el equilibrio fiscal. Espert también habló en esa línea.

El ministro de Economía, Luis Caputo, que estuvo en la Casa Rosada al mediodía. Y luego se sentó en la primera fila en la conferencia de prensa del Salón Héroes de Malvinas donde el titular de Arca, Juan Pazo, junto a Espert, hicieron la presentación del mentado proyecto de ley para blindar el régimen anunciada hace un mes, para impulsar el uso de los dólares ahorrados en negro. Pero no habló con la prensa sobre los proyectos aprobados ayer.

Sin embargo, por lo bajo, en Gobierno advirtieron que una votación adversa en el Senado, aunque los preocupe, no los desvela. En todo caso, Milei volverá a ejercer el poder de veto, tal como lo hizo el año pasado con las jubilaciones y los fondos para las universidades.