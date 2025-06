“Acá es fácil ganar, que compita en la quinta o en la sexta”: un intendente aliado a Kicillof apuntó contra CFK

Fabián Cagliardi habló sobre la postulación de CFK en la tercera sección electoral (Futuröck)

Fabián Cagliardi, intendente de Berisso por Unión por la Patria, cuestionó la postulación de Cristina Fernández de Kirchner como candidata a diputada por la Tercera Sección Electoral en las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre.

“Que Cristina se ponga como candidata por la tercera, me parece que es un apriete hacia el gobernador, que está generando un nuevo peronismo y poniéndose al hombro los derechos que estamos perdiendo”, afirmó Cagliardi.

Cristina Kirchner durante la entrevista televisiva en donde anunció su postulación a diputada

El jefe comunal sostuvo que “si ella quería ayudar, que ayude en lugares donde hemos perdido siempre. Porque se dice que en las últimas elecciones, los últimos 20 años perdimos en las elecciones intermedias, pero en la tercera no se perdió nunca“. Y fustigó: ”Entonces, por qué no va a ayudar a la primera, a la sexta o la quinta, que vaya a ayudar a otros lados. Acá es fácil ganar en la tercera“.

Vale recordar que esa sección reúne a casi cinco millones de votantes y representa la base más sólida del oficialismo bonaerense, donde el predominio se mantuvo casi inalterable en los últimos 40 años, con una sola derrota en 1997.

Las intendencias de la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires

Cagliardi remarcó que el acompañamiento al gobernador debería haber sido más claro por parte del entorno kirchnerista: “Me hubiera gustado que acompañen al gobernador. El pequeño grupo que ella conduce del peronismo le está haciendo la vida imposible a Kicillof, cuando deberían hacerle la vida imposible a Milei”.

En ese sentido, lamentó la falta de consenso dentro del espacio: “Lo que no existe es el diálogo, estamos teniendo una imposición. Cuando las cosas son así, no funcionan. Lo que necesitamos es diálogo y una unión de gobernabilidad, no una unión eleccionaria”.

Según Cagliardi, Kicillof está construyendo "un nuevo peronismo"

Consultado sobre la posibilidad de presentar más de una lista en las elecciones, sostuvo que eso no lo asusta: “Si vamos juntos, asumen los concejales y al otro día me hacen un unibloque. O sea, trabajamos en conjunto y algunas cosas no las trabajamos en conjunto y después terminamos rotos y en realidad no sirve. Es lo mismo que ir separados. Si esta unión es eleccionaria, vayamos separados”.

Respecto al posicionamiento de Kicillof, lo defendió enfáticamente: “Yo creo que la fortaleza la demostraría el Gobernador con su armado, con el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro. Eso está en ascenso”. Y añadió: “Cuando lo acompañé al tedéum en La Plata, que es una ciudad difícil, la gente común se le colgaba del cuello para saludarlo. Esa esperanza se ve”.

Cagliardi afirmó que están "pensando en 2027" y que Kicillof "tiene todo el potencial para crecer"

Cagliardi también destacó el respaldo transversal que recibe el mandatario bonaerense: “Hay muchos gobernadores radicales que le agradecen a Kicillof y le piden que se haga cargo de eso. Y eso es porque cuando reparte la plata, no la reparte para el peronismo, sino por igual para todos los bonaerenses”.

Al ser consultado sobre Sergio Massa, el intendente fue claro: “Lo mejor que podemos hacer es estar todos juntos para llevar la gobernabilidad del país. Massa formó parte, cuando se corrió le hizo daño al peronismo, pero si toma la misma decisión que hoy toma La Cámpora, ya no es una decisión de nosotros”.

Finalmente, remarcó que la mirada está puesta más allá de esta elección: “Estamos pensando en 2027. Yo creo que Axel tiene todo el potencial para crecer. Ojalá entiendan, que todo el amor que le tenemos a Cristina sigue estando, pero que hoy es el tiempo de otras personas”.