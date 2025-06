Cristina Kirchner confirmó que será candidata a legisladora bonaerense en la tercera sección electoral

Cristina Fernández de Kirchner "Voy a ser candidata en la tercera sección electoral"

La ex presidenta Cristina Kirchner confirmó este lunes que será candidata en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, en los próximos comicios que se llevarán a cabo el 7 de septiembre. Además, criticó el desdoblamiento que impulsó Axel Kicillof y volvió a profundizar en la interna del peronismo.

“Voy a ser candidata, ya lo había dicho en varias reuniones. No es un problema de la Legislatura bonaerense, es de sentido común. Si nos va mal en septiembre, esto puede variar en todo el país”, dijo la ex jefa de Estado en una entrevista con Gustavo Sylvestre en C5N sobre su participación en las próximas elecciones legislativas.

Cristina Kirchner confirmó que será candidata en las elecciones bonaerenses legislativas

La titular del PJ justificó su decisión en clave nacional: “¿Cómo va a irradiar al resto del país? Por eso hablamos de la inconveniencia del desdoblamiento. Es una provincia muy grande, 17 millones de personas que van a tener que ir a votar dos veces en 8 semanas".

Y continuó: “Si dependiera de mí, si hubiera tomado una decisión basada en presupuestos fácticos que después no se dieron, yo revisaría mi decisión. Los hombres tienen otra forma de decidir. El hombre siempre tiene una cosa de que si no hace lo que él dice se pierde, yo nunca tuve ese problema, si me tengo que retractar porque desaparecieron los presupuestos fácticos, lo hago”.

En ese sentido, la ex vicepresidenta se refirió al desdoblamiento que se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y lo describió como "un gran error de Macri, le costó salir tercero“. ”No es que la unidad te permita ganar, pero si estás dividido seguro que perdés y mal“, agregó.

Con críticas al desdoblamiento electoral, la ex presidenta volvió a tensar con Axel Kicillof

El anuncio de CFK, que sonaba en las reuniones del PJ, llega en uno de los momentos de mayor tensión con el gobernador Axel Kicillof, quien el pasado sábado en una presentación del plenario de Movimiento Derecho al Futuro criticó el plan del Gobierno de Javier Milei y aseguró que en los comicios legislativos “lo que está en juego acá es que la motosierra no cruce la General Paz".

“Lo que necesitábamos era un movimiento con los brazos abiertos”, avisó y por eso agregó: “Nace hoy el Movimiento Derecho al Futuro”.

Con referencias indirectas a otros sectores del peronismo, incluso algunos que no lo consideran a él peronista, como Principios y Valores, el espacio de Guillermo Moreno, Kicillof evocó a Juan Domingo Perón: “Como decía el general: el movimiento jamás fue excluyente, jamás fue sectario”. Y explicó que el MDF “es una forma de contribuir, de organizarnos, de volver a escuchar, a conectar con las necesidades de nuestra gente. Es un movimiento que respeta la diversidad y la identidad de cada sector”.

En ese sentido, el gobernador bonaerense pidió “entender algo fundamental”, que “el único adversario que tenemos es Milei. Y está fuera, no está dentro”. En otro mensaje para la interna del peronismo, sugirió que “lo que tenemos que hacer es hablarle a nuestro pueblo y hablarle a la gente, no estar hablando entre los dirigentes, no podemos perder el tiempo, no podemos distraernos”.

Axel Kicillof en el cierre del plenario del Movimiento Derecho al Futuro

La Cámpora, por su parte, continúa respaldando la candidatura de Cristina en Buenos Aires. No obstante, la discusión entre los líderes del peronismo sobre el reparto de poder y la influencia en las listas electorales sigue candente. Según informó Infobae, se habla de una reunión crucial entre Cristina y Kicillof, donde ambos podrían, en última instancia, decidir la ruta del partido hacia las próximas elecciones.

Carlos Bianco, cercano a Kicillof, destacó la necesidad de que el cristinismo acepte un cambio en las dinámicas internas. La nueva realidad política exige, según su discurso, una mayor representatividad del gobernador en las listas y un apoyo explícito a sus políticas.

Finalmente, la preocupación sobre el dictamen de la Corte Suprema en la causa de CFK añade una capa adicional de complejidad. La eventual condena podría reconfigurar toda la estructura política peronista, tanto a nivel provincial como nacional.