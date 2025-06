Caso $Libra: Menem bloqueó que se voten las autoridades y llamarán nuevamente a la comisión en Diputados

La Cámara de Diputados (RS Fotos)

El inicio de la sesión en la Cámara de Diputados estuvo marcado por el enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición respecto a la composición y el funcionamiento de la Comisión $Libra.

Después de más de dos horas de discusión y al verse empantanados, se resolvió llamar a un cuarto intermedio. Allí, los presidentes de los bloques acordaron realizar una nueva convocatoria a la comisión investigadora para designar a sus autoridades, votación que se realizará al final de la sesión.

Durante el diálogo entre los presidentes se resolvió que, durante el debate del resto de las leyes, se definirá la forma en que se convocará a la comisión, ya sea mediante una votación del pleno o por disposición de Menem.

El conflicto comenzó apenas se obtuvo el quórum y la sesión dio inicio. El legislador de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, solicitó la palabra y planteó apartarse del reglamento para resolver la conducción de la comisión, la cual, al tener 14 miembros oficialistas y 14 opositores, permanece sin autoridades que permitan iniciar sus tareas.

Martín Menem (Fotos: Maximiliano Luna)

Su propuesta fue rechazada rápidamente por el presidente de la Cámara, Martín Menem, quien argumentó que se trataba de una modificación normativa.

“Tenemos la intención de presentar una moción en los términos del artículo 228. Hay un bloqueo para cumplir una orden votada por este recinto referida a la comisión de investigación de Libra”, expresó Agost Carreño.

Silvana Giudici, diputada del PRO, volvió a defender al oficialismo, pero fue el propio Menem quien se encargó de invocar diferentes resquicios reglamentarios para impedir la votación de las autoridades.

Menem acusó a Agost Carreño de “no respetar el fair play parlamentario” al tratar un tema que, según él, no había sido debatido en la reunión de Labor Parlamentaria. El argumento generó una respuesta inmediata de la oposición, que lo acusó de actuar “más como jefe de bloque que como presidente”, atribuyéndose funciones que, dicen, no le corresponden.

Fernando Carbajal, del bloque Democracia, afirmó que “quebrantaron las reglas de convivencia para encubrir un negocio millonario realizado por el Presidente de la Nación”.

Carbajal leyó el artículo 40 del reglamento, advirtiendo a Menem que debe bajar a su banca y no utilizar el estrado para realizar una defensa política. Menem retrucó: “Soy árbitro”, a lo que Carbajal respondió: “Acá el único árbitro es la coneja Baldassi”.

Maximiliano Ferraro

Paula Penacca, diputada de UP, señaló que esta era la “tercera irregularidad” cometida por Menem en su rol como titular de la Cámara. “No existe comisión en Diputados con número par; luego pidieron que el oficialismo presida una comisión que investiga al oficialismo, lo cual no tiene sentido. Además, usted se arrogó las facultades de definir qué puede o no incluirse en el temario. Debe habilitar la moción para interpretar el artículo 228 del reglamento”.

El oficialismo sostuvo su postura frente a los reclamos de Agost Carreño, Maximiliano Ferraro (CC) y Paula Penacca (UP), mientras se sucedían gritos e insultos, como el del diputado libertario Lisandro Almirón, quien llamó a Agost Carreño “Agost Carroña”, provocando reacciones e interrupciones.

Menem se mantuvo firme en su rechazo al pedido de Agost Carreño y reiteró que se trataba de una reforma reglamentaria. La oposición sostenía que debía someterse a votación. “Usted no puede juzgar eso, el pleno es soberano. Ante la duda sobre un artículo del reglamento, debe resolverse por voto del pleno”, sostuvo Carbajal.

Tras más de dos horas de discusiones sin salida y luego de que Menem agotara todos los tecnicismos posibles, a instancias del PRO, el oficialismo propuso tener una nueva reunión de la Comisión Investigadora $Libra el próximo miércoles.