Tucumán se suma al plan “dólares del colchón”: el Gobierno sumó su segundo acuerdo provincial y presiona al resto de los gobernadores

Osvaldo Jaldo y Luis Caputo en el centro de la foto

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, adhirió hoy al Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, el programa del gobierno nacional para que los ahorristas ingresen al sistema los denominados "dólares del colchón“. Así, Tucumán se transformó en la segunda provincia que avaló de manera oficial la iniciativa del ministro de Economía, Luis Caputo. Ayer, Raúl Jalil, de Catamarca, hizo público su apoyo.

Según se informó en un comunicado, la firma del convenio se realizó con la presencia de Caputo, Jaldo, el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo. El objetivo central del acuerdo es garantizar la puesta en marcha del nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, un sistema que resguarda la información sobre consumos personales y el crecimiento patrimonial de los ciudadanos. Este régimen introduce cambios en la forma en que se comparte y utiliza la información fiscal, con la intención de proteger la privacidad de los contribuyentes y facilitar la gestión tributaria.

Caputo afirmó que el convenio representa un impulso significativo para las provincias, especialmente para los pequeños empresarios y ahorristas, así como para el consumo en general. El ministro sostuvo que la medida contribuirá a la reactivación económica y a una mayor recaudación, al tiempo que facilitará el acceso a recursos para quienes tradicionalmente han enfrentado mayores dificultades en el sistema tributario.

Por su parte, Catalán subrayó que la firma del acuerdo responde al mandato del presidente Javier Milei de avanzar hacia un Estado que no persiga a los ciudadanos, sino que garantice la libertad para disponer del dinero fruto del trabajo. “En línea con el mandato del Presidente Javier Milei, con la firma de este convenio seguimos trabajando para que el Estado no persiga a los ciudadanos, sino que garantice la libertad para disponer del dinero obtenido con su trabajo”, expresó Catalán.

El gobierno nacional busca convencer al resto de los gobernadores de adherir al nuevo plan. Ayer, hubo una presentación oficial ante los representantes del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. De todas formas, desde Casa Rosada insistieron que aquellas jurisdicciones que no se adhieran al régimen quedarán excluidas del acceso a la información de facturación de personas y empresas, así como de los datos relacionados con consumos superiores a los 50.000.000 de pesos. Esta disposición, detalló ARCA, busca incentivar la participación de las provincias en el nuevo esquema y asegurar la transparencia en el manejo de la información fiscal.

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, y Luis Caputo, ministro de Economía, encabezaron la firma del acuerdo denominado "Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos"

A diferencias de otras provincias, que prometieron firmar la adhesión en el corto plazo, desde el gobierno bonaerense reconocen que esta normativa -que implica un incremento recaudatorio- es buena, pero que tal y como fue anunciada, carece de seguridad jurídica.

“No hay garantías para los ahorristas para que utilicen fondos que no están declarados”, afirmaron desde La Plata, y agregaron: “Ni siquiera hay garantías para los funcionarios de las agencias de recaudación que tienen como deber, si detectan que un fondo no está declarado, averiguar el origen de esos fondos, porque no se modificó la ley”. Cabe destacar que ARBA y ARCA ya mantienen convenios vigentes y mecanismos activos de intercambio de información.

Aunque ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo alusión explícita a Axel Kicillof y le achacó no querer colaborar con el nuevo régimen, desde el lado del gobernador afirman que avalarían los cambios del Gobierno, pero que debe existir modificaciones de las leyes tributarias que Luis Caputo anunció la semana pasada.

Consultado por Infobae, Adorni dijo que este proyecto de blindaje para la regularización de ahorros en dólares no declarados será girada al Congreso de manera inminente. “Puede ser mañana o la semana próxima”, afirmó este jueves en conferencia de prensa. El Gobierno cree que la cuestión puede ser aprobada sin muchos miramientos de parte de la oposición.