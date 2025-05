La viceministra de Salud habló sobre el conflicto con el Hospital Garrahan: “No hay motosierra”

En medio del conflicto con el Hospital Garrahan, la viceministra de Salud de la nación, Cecilia Loccisano, se refirió al trabajo que viene haciendo el Gobierno para mejorar las prestaciones de los médicos. El personal de salud señaló que actualmente un residente de primer año está cobrando cerca de 700 mil pesos.

En una entrevista con Infobae En vivo, la funcionaria de la cartera sanitaria señaló: “La situación de los médicos es preocupante, los salarios son bajos, pero no sólo pasa en el sector público, pasa también en el privado. Hay que trabajar en eso, estamos tratando de recomponer el salario de los profesionales. Hoy hubo una reunión, queremos llegar a un acuerdo que nos permita tener soluciones rápidamente”.

La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano

Y continuó: “El plus de productividad ya se estaba trabajando de antes de que surja este conflicto. Eso se está evaluando. No quiero adelantarme antes de que se resuelva y estamos trabajando para que lo podamos llevar a cabo”.

Mientras que, posteriormente, advirtió que “hay que hacer un reordenamiento. Es una planta de 4600 empleados. Es una dotación a atender 580 camas. Nosotros desde el ministerio analizamos la eficiencia y vemos cuál es la necesidad para esa cantidad de camas, con la proporción de personal médico y no médico”

“Nosotros queremos mejorar el Hospital. Creemos en el Garrahan, creemos en los médicos, creemos en los residentes y queremos eficiencia para que todo el trabajo se vuelque hacia ellos y los pacientes a través de las prestaciones, en ese camino nosotros estamos y vamos a trabajar para encontrar las soluciones para que esto ocurra”, cerró.

Los médicos del Garrahan piden una recomposición salarial

Más temprano, en diálogo con TN, Loccisano explicó cómo viene trabajando el nosocomio público que se dedica a brindar asistencia a niños, niñas y adolescentes. “Tenemos una planta en el Hospital que tiene 953 empleados entre personal administrativo y operativo, y 478 médicos de planta. Esto te está hablando de un desorden administrativo, porque se está invirtiendo más en áreas de apoyo y de operación, que en áreas médicas“, marcó.

“A partir de esto, implementamos una medida de control de acceso biométrico que se va a empezar a implementar a partir del 1 de junio. Con la definición de que el que no lo cumple, se va. Desde ya que si hay ñoquis se van, no es algo que nosotros conocemos de antemano y no queremos adelantarnos en dar datos. Pero vamos a hacer los controles necesarios“, aclaró.

Seguido a esto, la viceministra de la cartera sanitaria remarcó: "No hay motosierra en salud, no hay un recorte en la salud pública“. Allí, destacó que durante 2024 llevaron a cabo ”tres refuerzos presupuestarios" para “un incremento de este gobierno de 244%“. ”Esperamos poder destinar esos recursos desde una buena administración, a los profesionales de la salud, pero también que recaiga en las prestaciones y en los servicios para los chicos”, añadió.

La viceministra de Salud habló sobre el conflicto con el Hospital Garrahan: “No hay motosierra”

En tanto, sostuvo que dentro del Garrahan “se recompuso el valor de la hora guardia para los médicos y se estableció un ítem de alta complejidad para todo el personal sanitario”. “En esa línea es que vamos a seguir trabajando y volcando hacia el salario de los médicos que a su vez se va a ver en las prestaciones a los pacientes”, completó.

Justamente, durante este jueves, el Gobierno aceptó recibir a tres delegados de los residentes para escuchar los reclamos, aunque todavía no ofrecieron mejoras salariales significativas y planean aplicar un plus por productividad.

“Nuestra vocación es encontrar una solución, siempre a partir de la eficiencia, no poniendo parches. Buscar un plan sostenido que permita poner en valor en el tiempo el trabajo de los médicos”, dijo Loccisano.

Y agregó: “El camino es más difícil, pero estamos buscando soluciones sostenidas. No queremos financiar ineficiencias. La plata está, los recursos están, queremos que lleguen a donde tienen que llegar. Hoy se quedan en el medio, perdidos en burocracias, en curros, en intermediaciones que estamos evitando. Ya tenemos algunas soluciones y estamos buscando más. El foco son los profesionales”.

Este jueves se llevaron a cabo protestas en el centro porteño

De acuerdo a lo que pudo saber Infobae, desde la cartera de Salud, remarcan que no hay un problema de erogaciones o presupuestario, sino de eficiencia del gasto. Acusan a los gremios y al personal administrativo de quedarse ilegalmente con fondos que deberían ir destinados al personal sanitario.

Como ejemplo, altas fuentes aseguraron que el crédito inicial en concepto de gastos corrientes y capitales aumentó un 241% a lo largo de 2025 -según registros oficiales, de 48 millones a 165 millones-. Sin embargo, los sueldos de los médicos, sean o no residentes, son cada vez peores y los profesionales hablan de una pérdida adquisitiva del 40 por ciento.

El encuentro entre autoridades del Consejo Directivo del Garrahan -que tiene un 80 por ciento de responsabilidad la Nación y un 20 la Ciudad de Buenos Aires- y los residentes en la cartera de salud empezó al mediodía, a pedido de los residentes que protestan por las condiciones de trabajo y los magros ingresos, inferiores a la línea de pobreza. Pasó a un cuarto intermedio unas tres horas después. Y se reinició pasadas las 17. Aun está en marcha y es un primer contacto -las autoridades de Salud mostraron predisposición recién hoy para encontrarse a discutir-.Por ahora, no hubo propuestas concretas de parte del Gobierno.