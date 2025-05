Opositores dialoguistas apoyaron el modelo de Milei de cara a octubre y crece el consenso de los empresarios

Cristian Ritondo y Rodrigo De Loredo (Fotos: Maximiliano Luna)

Hombres de negocios y dirigentes políticos -oficialistas y opositores- se acercaron ayer al Amcham Summit 2025, uno de los eventos empresariales más importantes del año, en el cual se hablaron sobre los principales ejes de la matriz económica y comercial de la Argentina, aunque el objeto abordado era debatir sobre qué políticas y decisiones podrían incrementar la competitividad del país.

Para promoverlo, la postura central de los asistentes del evento -políticos o empresarios- era la de pedir que continúe el rumbo económico del Gobierno y el impulso de reformas sustanciales para atraer inversiones. En rigor, estas dependen de que en las elecciones de octubre el Gobierno consiga números más favorables en el Congreso.

“En los últimos meses, hemos visto señales alentadoras. El desafío es consolidar estas señales en un rumbo claro y sostenido”, sostuvo al comienzo del evento el presidente de AmCham Argentina, Facundo Gómez Minujín, quien resaltó algunos logros de la gestión de Javier Milei como la reducción del déficit fiscal, el dinamismo de sectores como el tecnológico, el energético o el agroindustrial, y “una renovada de inversores estratégicos”.

La organización representa a más de 700 empresas en Argentina, que emplean directamente a aproximadamente 420.000 personas y abarcan 42 rubros económicos, claves para entender la dinámica exportadora e importadora nacional.

El presidente de AmCham Argentina, Facundo Gómez Minujín

El director general de una importante empresa energética sintetizaba el clima empresario sobre el escenario político actual: “Hay un consenso claro en nuestro sector de que hay que apoyar todo lo que nos garantice no volver al modelo de la espiralización inflacionaria, la de las licencias para importar y la falta de seguridad jurídica”.

Aunque con modos diplomáticos, la Encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Abigail Dressel, habló ayer ante la audiencia y destacó que hay una diferencia sustancial respecto a tres años atrás, cuando fue designada como enviada al país. “Queremos un futuro distinto del pasado”, indicó.

Durante lo largo de la jornada hubo una presencia variopinta de gobernadores, legisladores nacionales y funcionarios nacionales. En términos generales, los opositores marcaron un acuerdo respecto al rumbo que la Casa Rosada impuso durante su primer año y medio, signado por el déficit cero y la desregulación económica.

Con la victoria de las elecciones porteñas, la oposición dialoguista parece haberse alineado como nunca en su acompañamiento del Gobierno, que posiciona La Libertad Avanza como el principal instrumento electoral de cara a estos comicios nacionales.

Uno de los gestos desde el punto de vista político lo dio el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien, básicamente, llamó a apoyar a la Casa Rosada en las próximas elecciones nacionales. “El gobierno está obligado a ganar estas elecciones, y todos quienes apoyamos la orientación general de la economía tenemos que tratar de que no salga debilitado de la elección de medio término. Yo estoy en eso, y otros gobernadores también estamos en eso”, sentenció, recordando que en noviembre de 2023 también esbozaba un razonamiento similar.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo

En rigor, desde ese sector miran con especial atención la posibilidad de aliarse a La Libertad Avanza en las próximas elecciones y configurar un frente que se lleve la mayor cantidad de diputados posibles. La idea también fue traída al Summit por el jefe de bloque de la UCR en Diputados, Rodrigo de Loredo, que este año debe revalidar su banca por la provincia de Córdoba. “Queremos hacer una alianza, sea juntos o separados”, asintió ante Infobae.

En ambos casos apuntaron a consolidar para el recambio legislativo de 2026 posturas comunes para hacer reformas de tres tipos: en material laboral, fiscal y previsional.

Pese a que son centrales para la hoja de ruta libertaria, los asuntos que no tendrán cabida durante este año legislativo. Un secreto a voces, pero ya no tanto. En su panel, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dijo que veía “muy difícil” y “muy compleja” la posibilidad de realizar “grandes reformas” hasta después de octubre, básicamente porque no están los números.

Otro de los visitantes clave de AmCham, como el jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, dijo en público que garantizará el apoyo de su espacio para las medidas que busque hacer el oficialismo. "Creo que la fortaleza que tenemos (con el Gobierno Nacional) es que compartimos una visión de país y de la Argentina que queremos“, afirmó el líder del espacio amarillo.

El diputado nacional del PRO, Cristian Ritondo

También comunicó que las conversaciones para confluir en una alianza para las elecciones en la provincia de Buenos Aires siguen buen curso. En off, otros alfiles del PRO comunicaban que era imperioso subirse al instrumento electoral de Milei “de la manera que sea”.

Cornejo habló de reforzar la relación entre las provincias y la Nación. Uno de los pocos déficits que le atribuyó al oficialismo. Esto fue tomado por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora: “Necesitamos un esquema impositivo completamente distinto, que tenga en cuenta los servicios que prestamos, y que ese cambio se haga con responsabilidad y el esfuerzo hecho no entre en saco roto”, afirmó, agregando que el Gobierno debería comprometerse a armar una mesa de trabajo con los gobernadores.

El mandatario de la Región Centro no escatimó en críticas a otros puntos del modelo libertario: “La sostenibilidad económica tiene que ser con trabajo y con empleo, si no tenemos en claro una política de desarrollo clara para el futuro, la sostenibilidad del modelo va a empezar a flaquear”.

En el panel que compartió junto a su par cordobés, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro también habló de que se fomente desde la Nación una discusión federal y un proyecto de desarrollo productivo “que mire al interior del país”.

Los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) (Jaime Olivos)

“La caída de la inflación, el riesgo país y la tasa de interés trae estabilidad y potencia la inversión. Pero la mirada que hace falta en nuestro país es una mirada del sistema productivo en su conjunto y de qué manera logramos hacer más competitivas a nuestras empresas para generar más trabajo. Ahí todos tenemos una tarea por hacer”, agregó

Así, puntualizó otro reclamo común entre muchísimos gobernadores: el de la falta de inversión en obras de infraestructura, y en particular el de las rutas nacionales. “No hay inversión. El gobierno debe ceder de terminar con el activo vial”. También persiste la demanda por el pago de la deuda previsional que Nación mantiene con diversas provincias.

Durante esos instantes se conocía que el Gobierno -tal y como lo anunció Milei- extendía la baja de retenciones para el trigo y cebada, pero que dejaba afuera a la soja. Justo en ese momento, Llaryora picanteaba el auditorio en una alusión directa a la administración nacional: “¿Hablan de hacer patria?, háganla bajando retenciones”.