El bloque PRO crujió tras la debacle electoral, pero acordó permanecer unido y no dar quórum mañana

Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal

La oposición dura y los dialoguistas llamaron a una sesión especial este miércoles en la Cámara de Diputados para tratar varios proyectos relacionados con las jubilaciones, la comisión investigadora $Libra y la Auditoría General de la Nación. En la previa, tanto oficialismo como oposición aseguraron que el quórum está muy ajustado y en ese contexto todas las miradas se enfocaron en el bloque PRO, que atraviesa fuertes turbulencias internas tras la debacle electoral en la ciudad de Buenos Aires.

Esta mañana, el presidente del bloque amarillo, Cristian Ritondo, adelantó que seguirán alineados con los libertarios y no darán quórum para bloquear el avance opositor. El titular del PRO en la provincia de Buenos Aires argumentó que las iniciativas “atentan” contra el equilibrio fiscal, piedra fundamental del programa económico. A pesar de la derrota en CABA, Ritondo insistió en que sigue trabajando para llegar a un acuerdo electoral con La Libertad Avanza.

Por la tarde, en la reunión de bloque que comenzó pasadas las 18, la mayoría de diputados, que responden a Patricia Bullrich y a Cristian Ritondo, presionaron a los macristas puros, que la semana pasada se desmarcaron y presentaron un proyecto propio para reformar el sistema previsional.

“Los que perdieron el domingo tienen que recapacitar. Si mañana llegan a dar quórum vuela todo por el aire. Tienen dos opciones: se endurecen o se ablandan. Esperemos que no se endurezcan”, dijo un bullrichista a Infobae en la previa de la reunión de bloque.

Un dato significativo fue la ausencia de Silvia Lospennato, que decidió tomarse un descanso tras dos meses de alta exposición durante la campaña.

Entre otros, puntos se discutió sobre el costo fiscal del proyecto que dictaminaron los “díscolos” amarillos que integran las comisiones de Presupuesto y Previsión Social. Mientras que los firmantes aseguran que es neutro en términos fiscales, otros tenían dudas.

Damián Arabia y Alejandro Finocchiaro

Según pudo saber Infobae, no se habló de rupturas. Ninguno de los sectores está realmente interesado en recorrer ese camino. “El Gobierno es el principal interesado en que no se rompa nuestro bloque, porque si hay quiebre algunos van a quedar a la deriva y no vas a estar seguros qué van a votar cada vez que haya sesión”, explicó otro diputado bullrichista.

Varios de los presentes destacaron el buen clima de discusión durante las casi dos horas de reunión y remarcaron que las facciones internas tienen más cosas en común que diferencias. “Es nos mantiene juntos”, afirmaron

“Nosotros no damos quórum en sesiones que no convocamos y no vamos a votar ningún proyecto del kirchnerismo”, resumió un importante referente que se dirigía apurado a un estudio de televisión.

Otro punto que se abordó fue la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires, a cargo casi exclusivamente de Cristian Ritondo. Uno de los presentes planteó la necesidad de que cada distrito cuide su estructura. “¿Para qué vamos a ir diferenciados? ¿Para sacar 4 puntos?”, exageró uno de los bonaerenses que confía en que se terminará sellando un acuerdo electoral con los violetas. Y aseguró: “A veces hay que saber hacerse el distraído”.

En la sesión de este miércoles el kirchnerismo intentará restituir la moratoria previsional, pero ante la falta de consenso es posible que avance alguna de las opciones intermedias, como la creación de una Prestación Proporcional por Vejez que reconozca los años de aportes de quienes no llegan a la jubilación mínima.

Si se supera el escollo del quórum es probable que se apruebe un aumento generalizado del 7,2% de los haberes y un incremento del bono, que pasaría de $70 mil a $100 mil (o $115 mil). El PRO adelantó que rechazará todas estas iniciativas.

La oposición también intentará reunir una mayoría para destrabar la elección de autoridades de la comisión investigadora del caso $Libra. Los amarillos esperan para conocer qué jugada reglamentaria intentarán los dialoguistas, pero adelantaron que podrían recurrir a la Justicia. “No vamos a dejar que hagan cualquier cosa”, señalaron.

El quórum está en duda. Todo dependerá de la presión que la Casa Rosada ejerza sobre los gobernadores para impedir que la oposición llegue a los 129.