Sergio Palazzo será reelecto por lista única como Secretario General de la Asociación Bancaria

Milei pidió un acuerdo con el PRO en Buenos Aires: “Nosotros solos le ganamos al kirchnerismo por poquito” El Presidente dijo que es clave una alianza con el partido de Macri para enfrentar a Kicillof y Cristina Kirchner: “El problema del error estadístico no me gusta. Si vamos juntos, ganamos por más de 10 puntos”. Nuevo mensaje al ex mandatario