Sabrina Ajmechet y la actualidad del PRO: “Lo que estamos discutiendo es si vamos a seguir apoyando o si queremos empezar a jugar a ser oposición”

La diputada nacional por el PRO, Sabrina Ajmechet, analizó el presente y futuro de su partido tras los resultados de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, en las que el PRO quedó en tercer lugar, con el 15,92% de los votos. “Lo que hoy está discutiendo el PRO es si vamos a seguir apoyando, como lo hicimos en el Congreso, sobre todo el programa económico del presidente Milei, o si queremos empezar a jugar a ser oposición", señaló Ajmechet.

En la emisión matutina de Infobae en Vivo, con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Ajmechet apuntó directamente contra el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, en relación a la poca participación del electorado porteño: “No sé si esto es apatía política o la pésima decisión de un estratega político, que decidió desdoblar las elecciones y decidió que los porteños, por primera vez, vayan a las urnas a votar legisladores solamente”.

Respecto al electorado del PRO, también indicó que están cansados de las peleas políticas e internas: “Estoy segura es que a nuestro electorado le cae tan mal que nos peleemos con La Libertad Avanza (LLA), como le caía mal que se peleara Horacio (Rodríguez Larreta) con Patricia (Bullrich) en la interna de Juntos por el Cambio”.

Por otro lado, Ajmechet se refirió al traspaso de varios dirigentes del PRO hacia La Libertad Avanza, en el contexto de un posible acuerdo entre ambos partidos de cara a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

Y justificó su apoyo al gobierno del presidente Javier Milei: “La pregunta va de qué pensamos, qué apoyamos y contra qué estamos. Yo lo tengo clarísimo y apoyo esto, en el 2023 confié en Patricia Bullrich, que proponía las cosas que hoy hace Milei”.

En este punto, defendió a la Ministra de Seguridad de la Nación y excandidata presidencial, Patricia Bullrich, por su arribo al oficialismo: “El travestismo político de cualquier tipo es ir en contra de lo que uno piensa, es decir una cosa y otro día otra. Es un tema de círculo rojo y lo importante es si uno es fiel a sus ideas”.

Respecto a la imagen de Mauricio Macri, la diputada señaló que, mientras se hablan de “partidos y líderes”, se habla de un país que tiene en baja la inflación cada mes, como también el índice de pobreza, que salió del cepo “y no fue el quilombo que todos teníamos miedo que sucediera”; y de una Argentina que se posiciona del lado de Occidente y las democracias. “Están pasando muchas cosas, que me parece que afectan más que el lugar que uno espera que un liderazgo tenga en determinado momento en la política”, determinó.

En términos de seguridad y administración, Ajmechet coincide con varios enfoques de la actual gestión de gobierno. “Me parece increíble lo que está haciendo este gobierno en cuanto a desarrollo de Capital Humano y la administración de la pobreza”, comentó, a la vez que resaltó el esfuerzo por romper con un sistema que beneficiaba más a los gestores que a los ciudadanos necesitados.

En el ámbito institucional, la diputada compartió su mirada sobre la estabilidad democrática del país. Pese al contexto de cambios y tensiones políticas, Ajmechet insistió en que “Argentina tiene una democracia muy sólida, con instituciones muy fuertes. Entiendo que la mayoría de los votantes nacieron con una democracia consolidada, entonces ese no es el problema de Argentina hoy”.

La parlamentaria también abordó la polémica que suscitó el pliego del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia: “No veo ningún tipo de crisis a las instituciones o a la democracia en la Argentina”. Sin embargo, definió que la urgencia que tiene hoy es país es económica.

Y recordó: “Esta agenda económica es la que sostenemos algunos, que durante el gobierno de Mauricio Macri se intentó llevar adelante y sin embargo no se pudo con la efectividad que se está llevando y con los resultados que está teniendo el Presidente Milei”.

También se refirió a temas sensibles como el de las jubilaciones. Desde allí, reclamó un examen más profundo en los beneficiarios y sus aportes al sistema previsional. Y calificó como “un parche” el bono de 70 mil pesos.

Por último, Ajmechet compartió su visión sobre la libertad de expresión y la polémica entre Javier Milei con el periodismo. “La libertad de expresión no es sólo para los periodistas, sino para los ciudadanos. El principal mal a la profesión lo hacen muchos periodistas que no respetan su laburo, no informan, sino que operan. No creo que el buen periodista sea el que critica o el que halaga, el buen periodista es el que informa”, concluyó.

