Naufragó la sesión en el Senado en la que la oposición buscaba impulsar la interpelación de Adorni

La Cámara de Senadores se preparaba para una sesión de alta tensión, ya que el primer desafío era definir si habilitaba el tratamiento de los proyectos que buscan interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Sin embargo, no hubo quórum y el debate naufragó.
La discusión iba a estar atravesada por una compleja disputa reglamentaria sobre las mayorías necesarias para avanzar con la iniciativa y por las negociaciones de último momento entre el oficialismo, sus aliados y la oposición.
Además de la controversia en torno a Adorni, el Senado tenía previsto debatir pliegos judiciales, ascensos diplomáticos, convenios internacionales y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Gobierno.
En un encuentro que desde el inicio será más que delicado y que tendrá varias opciones con posibilidad de consumación, el Senado sesionará desde las 11 para definir si se habilita una votación y activar una eventual interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Tras ello, aparecen en la bandeja pliegos judiciales, ascensos diplomáticos y la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que dialoguistas ya le desplumaron a la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, y que hasta anoche no estaba del todo cerrada, tras largas semanas de intercambio de borradores.