Política

Naufragó la sesión en el Senado en la que la oposición buscaba impulsar la interpelación de Adorni

Los legisladores de La Libertad Avanza no bajaron al recinto y no hubo quórum. Así se frustró el intento opositor de avanzar contra el jefe de Gabinete. También se iban a debatir pliegos judiciales, ascensos diplomáticos, convenios internacionales y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

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La oposición no logró el número necesario para sesionar (Fotografías: RSFotos)
La oposición no logró el número necesario para sesionar (Fotografías: RSFotos)

La Cámara de Senadores se preparaba para una sesión de alta tensión, ya que el primer desafío era definir si habilitaba el tratamiento de los proyectos que buscan interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Sin embargo, no hubo quórum y el debate naufragó.

La discusión iba a estar atravesada por una compleja disputa reglamentaria sobre las mayorías necesarias para avanzar con la iniciativa y por las negociaciones de último momento entre el oficialismo, sus aliados y la oposición.

Además de la controversia en torno a Adorni, el Senado tenía previsto debatir pliegos judiciales, ascensos diplomáticos, convenios internacionales y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Gobierno.

13:36 hsHoy

En una sesión incierta por el caso Adorni, el Senado buscará aprobar la ley de propiedad privada

El inicio del encuentro convocado para las 11 horas podría ser delicado para la Casa Rosada. El oficialismo aspira a que la oposición no consiga dos tercios para habilitar -sobre tablas- una eventual interpelación del jefe de Gabinete. Un reciente proyecto del PRO aumentó las alarmas mileístas. Todas las opciones de jugadas y estrategias para el recinto

El pleno de la Cámara alta volverá a reunirse y el legislador libertario y presidente provisional del Cuerpo, Bartolomé Abdala, comandará el convite, ya que Victoria Villarruel se encuentra a cargo del Ejecutivo por el viaje de Javier Milei (Prensa Senado)
El pleno de la Cámara alta volverá a reunirse y el legislador libertario y presidente provisional del Cuerpo, Bartolomé Abdala, comandará el convite, ya que Victoria Villarruel se encuentra a cargo del Ejecutivo por el viaje de Javier Milei (Prensa Senado)

En un encuentro que desde el inicio será más que delicado y que tendrá varias opciones con posibilidad de consumación, el Senado sesionará desde las 11 para definir si se habilita una votación y activar una eventual interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Tras ello, aparecen en la bandeja pliegos judiciales, ascensos diplomáticos y la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que dialoguistas ya le desplumaron a la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, y que hasta anoche no estaba del todo cerrada, tras largas semanas de intercambio de borradores.

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