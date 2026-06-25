Germán Martínez criticó la media sanción del Super RIGI: “Es un enclave colonial”

En una entrevista en Infobae a las Nueve este jueves, el legislador santafesino y jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, sostuvo que la media sanción al Super RIGI en Diputados apunta a constituir un “enclave colonial” y advirtió sobre su impacto intergeneracional negativo que tendrá en la economía.

Durante la conversación con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro y Cecilia Boufflet, Martínez expuso su rechazo a la nueva normativa aprobada el miércoles, que busca impulsar inversiones de más de USD 1.000 millones en “industrias del futuro” como inteligencia artificial, minería de frontera y energías renovables.

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El diputado nacional reiteró que los beneficios impositivos del régimen son inéditos para las empresas tecnológicas. “En ningún lugar está esa baja de Ganancias del 35% en el RIGI, al 15% en el Super RIGI. En ningún lugar se dan las contribuciones patronales al 10% como en el Super RIGI. En ningún lugar estamos yendo a jurisdicción extranjera para resolver conflictos”, precisó.

Por eso, Martínez solo se trata de avanzar en un “enclave colonial”, que garantiza a la inversión 30 años de condiciones favorables de explotación. “No hay proyecto de país alrededor de Milei. Es una cantidad de premios a distintos sectores corporativos para ver si mueven el amperímetro de inversión que no se mueve”, sostuvo.

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Y se preguntó: “¿Dónde está la estabilidad jurídica de los jubilados dentro de treinta años con el Super RIGI? ¿Dónde está la estabilidad jurídica de la industria que no va a poder vender lo que hoy produce? ¿Dónde está la estabilidad jurídica de los científicos?”.

Germán Martínez negó que el caso Adorni haya bloqueado la agenda parlamentaria y afirmó que el oficialismo mantuvo su plan legislativo pese a los escándalos

Sospechas de corrupción

Según su mirada, el oficialismo está logrando aprobar estas leyes con el apoyo de sus aliados y seguir con la agenda legislativa, a pesar de los escándalos de corrupción, donde estaba previsto que el Congreso discuta la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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“Nunca el caso Adorni trabó la agenda parlamentaria del Congreso”, afirmó, y subrayó que “en el medio del escándalo Adorni, dictaminaron el acuerdo con los holdouts y dictaminaron el Super RIGI en Diputados”. “Adorni tensiona los acuerdos políticos, pero no los rompe con los aliados”, afirmó, al negar que las iniciativas legislativas se habían trabado con el estallido por presunto caso de enriquecimiento ilícito.

En ese marco, Martínez agregó que el Gobierno aún consigue votos a partir de “una periferia de alianza” con votos “que tiene el Gobierno” y “lo logra sostener”. Y atribuyó que las victorias legislativas, y el respaldo de bloques dialoguistas provinciales, se deben a que “aprietan a las provincias” desde el Poder Ejecutivo para aprobar o no los proyectos de RIGI. “Si no venís, no te apruebo tal proyecto. Si no firmás tal ley, no te apruebo el RIGI de tu provincia”, ejemplificó. Y remarcó que “algun días se analizará el proceso de evaluación del RIGI” y su “potencial corrupción”.

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Una infografía compara el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el Súper RIGI propuesto por el Gobierno de Argentina, detallando sus requisitos y beneficios fiscales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, insistió en que ratifican sus críticas a este tipo de regímenes con incentivos y facilidades. Ahora bien, alertó que aún con el apoyo que obtuvieron de los aliados, “había mucha más expectativa en el RIGI y eso no está pasando”. “No hay un barril de petróleo o de gas que este saliendo en el RIGI”, ejemplificó.

Críticas al modelo y la alterntiva posible

Martínez remarcó que el peronismo mantiene una postura crítica frente al RIGI y su nueva versión, al poner como ejemplo la inversión de la planta de Sidersa, en el municipio bonaerense de San Nicolás.

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“Sidersa está en ese plan del RIGI. Nadie le garantiza a Sidersa que va a poder vender su producción para lo que se necesite de infraestructura vinculado a los proyectos del Super RIGI”, contrastó, al advertir sobre la presunta trampa de las “condiciones de mercado” para los proveedores locales:

“Cuando vas en condiciones de mercado, ¿qué hacés con China? Estamos subsidiando un proyecto productivo de acero verde en San Nicolás y al mismo tiempo no le permitimos que ese insumo vaya como componente nacional al Super RIGI”.

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La planta de Sidersa, adherida al RIGI

Interrogado sobre la alternativa peronista, y qué tipo de iniciativas para inversiones están interesados en impulsar, el legislador planteó pensar “un sistema y un régimen de inversiones que piense el desarrollo nacional en otro sentido distinto al del RIGI y Super RIGI”.

En ese marco, resaltó la necesidad de “un régimen de inversiones claro, previsible, con compromisos y condiciones, como la participación de la industria con generación de puestos de trabajo, incorporación de ciencia y tecnología, y recuperación de la soberanía en términos jurídicos”.

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“Nosotros necesitamos una situación general que obviamente permita la llegada de inversiones, pero que nosotros le demos una planificación. Tenemos que recuperar una sana idea de planificación que no es dirigismo. Planificar es una cosa, dirigir es otra”, concluyó.

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