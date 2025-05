Cruces entre el Foro de Generales Retirados y el Ministerio de Defensa por la situación de la obra social de los militares

La obra social asiste a Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Prefectura y Gendamería

El Foro de Generales Retirados, que preside José Luis Figueroa, y el Ministerio de Defensa polemizaron por la situación que enfrenta la obra social de los militares (IOSFA), debido a un abultado déficit que se generó por los aumentos de los costos del sistema de salud que no logró ser compensado con ingresos propios. Los reclamos apuntan a problemas en las prestaciones, mientras que desde el organismo oficial defendieron el plan para ordenar las cuentas sin afectar los servicios de salud.

El Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) está a cargo de la atención de 550 mil afiliados que pertenecen al Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Gendarmería y Prefectura, tanto personal en actividad como retirados. Desde el año pasado, según reconocen ambas partes, se produjo un desafaje entre ingresos y egresos que derivó en un déficit que está en el orden de los 150 mil millones de pesos.

Milei, Petri y los jefes de las Fuerzas Armadas

Para el Foro de Generales Retirados esa situación se debió a una mala administración, mientras que desde el Gobierno sostienen que responde a un desequilibrio que se produjo entre un aumento de costos que no pudo ser afrontado por el flujo de ingresos provenientes de aportes de sueldos y pensiones que subieron por debajo de la inflación del sistema de salud. Se trata de una crisis que se enmarca en un fenómeno más amplio, que también afectó a obras sociales sindicales y hasta a las prepagas.

La polémica, en la que no está exenta la cuestión política, viene creciendo, al punto que el Foro de Defensa Argentino emitió un comunicado con los mismos reclamos que planteó el general de brigada retirado Figueroa al IOSFA, que encabeza Roberto Fiochi, un funcionario que responde al ministro de Defensa, Luis Petri.

“FAdA reitera su profunda preocupación ante la grave situación que atraviesa el IOSFA, cuya crisis financiera y operativa ha alcanzado niveles alarmantes. Con una deuda que supera los 160.000 millones de pesos y un déficit mensual de aproximadamente 15.000 millones, la institución enfrenta un colapso en sus prestaciones”, difundió el comunicado.

“Solicitamos al Ministro de Defensa, Luis Petri, que implemente los cambios necesarios para encarar la reestructuración y saneamiento del organismo”, agregó. El presidente del Foro Argentino de Defensa, Santiago Lucero Torres, afirmó que “el colapso del IOSFA no es sólo un problema administrativo o financiero: es una crisis que golpea a la familia militar, a quienes dedicaron su vida al servicio de la Patria”.

Las autoridades de los foros de generales, almirantes y brigadieres retirados y Roberto Fiochi

Por su parte, el presidente del Foro de Generales Retirados, general de brigada José Luis Figueroa, aseguró que “una obra social que hace 18 meses tenía una situación equilibrada, hoy tiene un déficit consolidado de 163 mil millones de pesos, con un déficit mensual operativo de 15 mil millones cuando hace un año y medio estaba en una situación equilibrada. Así no se puede salir”.

Además, advirtió: “No nos gustaría que se vendan las cosas de la obra social para cubrir la mala administración de esta obra social. Que no salgan a vender los hoteles, que no salgan a vender las farmacias, que en este momento están muy mal administradas para cubrir la mala administración, vendiendo el patrimonio nuestro, porque son hoteles que compramos con la plata nuestra”.

El presidente del Foro de Generales Retirados dijo que, “siendo los que menos cobramos en el Estado, son las formas que tienen los cabos o los tenientes para ir a a disfrutar de los de los hoteles. ¿Qué farmacia en el país da pérdida o cierra? La nuestra están sin medicamentos".

“Que paguen la deuda que tiene el Estado. Con los aportes y contribuciones que los ajusten reglamentaria a lo que marca la ley y que pongan toda la deuda que existe de hace años. Y que no vayan a desprenderse del patrimonio de la obra social para pagar las deudas que han contraído por una mala administración”, dijo.

Y concluyó: “Tenemos confianza en que el Gobierno Nacional, el presidente Milei solucione este problema. Estamos confiados porque esto es lo que él dijo que iba a cambiar en el país y esto no puede ocurrir, pero está ocurriendo. Ante estas situaciones se manifiesta el respeto hacia nosotros”.

La respuesta del Roberto Fiochi

Roberto Fiochi, titular de IOSFA

– ¿Cuál es la respuesta frente a planteo de que IOSFA está quebrada?

- No, absolutamente no está quebrada. Los que plantean eso son personas que no son técnicas y que usan términos contables y jurídicos y los utilizan mal. La obra social tiene problemas económicos y financieros propios de la industria de la salud en la Argentina y de todas las obras sociales y las prepagas. Los insumos médicos y del sistema de salud subieron a valores estratosféricos mientras los ingresos no han respondido en esa misma magnitud. En la obligación que tenemos en la obra social de atender la salud de la familia militar empezamos a soportar un déficit que cuando no se puede pagar se transforma en deuda.

Están metiendo datos en una licuadora y difunden un relato totalmente distorsionado. No hay quiebra, estamos con dificultades y en la búsqueda de soluciones sin afectar las prestaciones.

– Un planteo concreto que se conoció en las últimas horas es que IOSFA pasó de tener una reserva de 25 mil millones de pesos en caja a un déficit de 163 mil millones de pesos. ¿Esto es cierto?

- Esa una distorsión de los hechos. En diciembre de 2023, la obra social tenía una deuda de dos meses de prestaciones y tenía en caja lo que al 31 de diciembre se tiene en caja, con lo que se ha cobrado y que todavía no se ha utilizado. Eso siempre existe. Cuando cerramos el 2024 hay un pasivo en ese momento de 120 mil millones de pesos y un activo en disponibilidad de inversiones de cerca de 29.000 mil millones de pesos destinado a cubrir el pasivo de prestaciones.

Cuando llegó la administración de Milei y se sinceró la economía, como pasó con las tarifas, también se sinceraron los costos de los insumos médicos, sobre todo los importados, producto de la devaluación y empezaron a subir todos los costos en forma tremenda, como también los costos argentinos, como honorarios médicos, prestaciones de las clínicas y demás. Eso hizo que subieran muchísimo los costos y que no se vio reflejado en el aumento de los militares. Los ingresos del IOSFA van de la mano del aumento de los sueldos de los militares, que se corrió del ritmo inflacionario de los insumos médicos y otros costos del sistema de salud.

Esa situación empezó a pegarle a la obra social en abril-mayo, que se produjo un déficit crónico, Lamentablemente, todos los meses seguían ingresando más o menos entre 45.000 a 48 mil millones, y los egresos comenzaron a ser superiores a los 50.000 millones de pesos.

– Otra de las críticas o reclamos tuvieron que ver con que la estrategia que se plantea desde la conducción es poner en venta inmuebles y los hoteles de IOSFA.

- Cuando llegamos descubrimos que los ingresos destinados a la salud se estaba volcando una parte a hoteles y farmacias, que son dos actividades que en el ámbito privado han tenido buena evolución -como son hoteles por el turismo o farmacia, que nunca han parado de atender, tener público y generar utilidades- en el caso nuestro, generaban pérdida. Ese déficit por la forma de administrarse que tuvieron se estaba solventando con los recursos destinados a la salud.

Actividades que tendrían que ser rentables, por el régimen de empleados públicos en los hoteles y en las farmacias no hay ninguna actividad hotelera o farmacéutica que puedan ser rentables.

– ¿De cuántos hoteles y farmacias estamos hablando?

- Son 14 hoteles y complejos vacacionales y 33 farmacias. Cuando se pasaron también los bienes patrimoniales a IOSFA, provenientes de los institutos que tenían la salud del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, se transfirieron inmuebles que no tenía la necesidad IOSFA de tenerlo y que están bajo análisis si corresponde devolverlos a las fuerzas o ponerlos en venta. Es una decisión que no se tomó, porque hay inmuebles traspasados que no se están utilizando.

Estamos analizando todas las alternativas, desde transferir, tercerizar o poner en venta, para salir de esta trampa de administrar actividades que no son compatibles con el régimen de empleados públicos. Hoy IOSFA es un gran grupo económico, que tiene 550.000 afiliados, que sería la envidia de cualquier prepaga; 14 hoteles y centros recreacionales, que serían la envidia de una cadena hotelera; y 33 farmacias, que serían la envidia de una cadena de farmacéutica. Es un conglomerado muy grande de actividades económicas, disímiles, que tienen que seguir el régimen de la actividad estatal, con todo lo que significa, todos los obstáculos que tiene desarrollar una actividad empresarial con reglas de juego diferentes.

La prioridad es que no tengamos que sacar fondos destinados a la salud, desde comprar un remedio oncológico o realizar una cirugía de alta complejidad, para destinarlo a actividades hoteleras y farmacéuticas.

– También se advirtió que falta gente capacitada para gestionar IOSFA.

- Este es un punto crítico de toda esta situación. Hay sectores que quieren que la obra social esté manejada por alguien de uniforme y, específicamente, mejor si fuera del Ejército. IOSFA tiene 3.000 empleados: más mil son militares en actividad, que tienen en la obra social un destino militar; otros mil están en turismo y hoteles; y los otros mil en salud.

En la gestión del ministro Petri somos cinco los funcionarios nuevos, que no somos de carrera del IOSFA, todos los demás son de carrera o son militares. Los delegados y subdelegados de las 93 delegaciones y subdelegaciones del país, porque es una obra social también muy federal -donde hay costos ocultos muy grandes- son todos militares. Los que dicen que IOSFA no esté manejado por militares no dicen la verdad. Todo el personal es idóneo y ninguno ha accedido por un proyecto político, ni tenga que ver con una caja política, ni mucho menos.

Más allá de las críticas, hay mucho personal retirado que está apoyando esta gestión y los altos mandos de las Fuerzas Armadas en actividad, también.

– ¿Necesita un rescate la obra social?

- La obra social tiene una característica muy especial, frente a otras sindicales, que es que se queda con la gente que está retirada, mientras que el resto de las actividades, el jubilado pasa automáticamente al PAMI, que se financia con los sueldos del personal en actividad y también le descuenta a los jubilados un pequeño porcentaje de su jubilación o pensión, además de los aportes patronales y contribuciones.

Nosotros tenemos la parte de retirados que la absorbemos en su totalidad y que solamente tiene como ingreso el porcentaje que le descontamos al personal en actividad y al retirado, que son los que más demandan servicios de salud, lógicamente, por la edad. Este es desfasaje técnico, económico actuarial, que no tiene nada que ver con la gestión.

Más que un rescate, lo que hay que analizar es técnica y actuarialmente si es sustentable, con el actual esquema, la atención de los retirados en el IOSFA. Además, el DNU que dio origen a la obra social estableció que los aportes y contribuciones tienen que ser sobre el sueldo bruto que recibe el personal de las fuerzas, que es algo que no todas las fuerzas están cumpliendo a rajatabla, porque hay muchos ítems especiales, como es zona o actividades riesgosas, y no se hacen los aportes sobre esas sumas a la obra social. Se necesitan recursos extra porque este déficit debe ser revertido, desde la informatización total, la mejora en la recaudación, más controles sobre las prestaciones, y todos los ajustes necesarios para poner en orden las cuentas. Las fuerzas también deberían regularizar deudas del orden de los 90 mil millones de pesos. Junto a todo eso puede requerirse un aporte extra del Estado para terminar de consolidar las soluciones.

Pero más allá de todo esto, creo que todo el ruido que se generó tiene que ver más con ambiciones políticas en algunos militares retirados, que creen que todo tiempo pasado fue mejor. IOSFA tiene problemas que se vienen arrastrando de años y que antes se lo ocultaba artificialmente con la maquinita.