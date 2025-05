“El PRO es más que Macri”: los próximos pasos del Gobierno y la chance de un acuerdo con un sector de la UCR

Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo, estrategas de La Libertad Avanza

La Libertad Avanza y el PRO comenzarán a discutir los términos y condiciones del acuerdo al que se arribará en la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más grande del país y que resulta clave para las reformas que Javier Milei quiere impulsar en el Congreso el año próximo.

La tesis de los estrategas de la Casa Rosada parece haberse confirmado: LLA se reconfigura como el principal instrumento electoral por fuera del peronismo. Si bien cada provincia tiene su dinámica, los libertarios apostaron por nacionalizar la discusión en CABA. Según esgrimen, aquello sirvió para compararse con el PRO -en el territorio natal de ambos- y evidenciar cuál era la opción de cambio que primaba. Los violetas sacaron algo más de 30%, mientras que el PRO casi la mitad.

A pesar del reflejo de algunos dirigentes que salieron a apuntar contra todo el armado PRO, un altísimo funcionario de la Casa Rosada afirmaba a Infobae que había que diferenciar al partido de su creador. “El PRO es más que Macri. Es el fin de ciclo de Mauricio, pero no del partido”, sentenciaba esta fuente inobjetable.

Y es que los libertarios quieren acordar con todos los actores del PRO que se quieran sumar a la hoja de ruta propuesta por Milei. “Tabula rasa con todos los que se sumen a las ideas de la libertad”, sentenció el Presidente ayer por la noche al salir del Hotel Libertador, búnker donde había hablado más temprano al conocerse los resultados y no emitió insultos contra el PRO, sino que exaltó el logro de los violetas de teñir la Ciudad.

Karina Milei, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Sebastián Pareja y Lule Menem

Tal y como lo reveló en una entrevista a la mañana, los diálogos entre dirigentes de ambos espacios para confluir en un acuerdo en la Provincia ya estaban avanzados incluso antes de las elecciones porteñas. “Eso estaba independientemente de Macri”, insistió. En rigor, esto se produjo con políticos del PRO que creen que se precisa un acuerdo entre ambas fuerzas como Cristian Ritondo (presidente del PRO en PBA), Diego Santilli y Guillermo Montenegro.

Minutos después de conocidos los resultados, altos funcionarios de la Casa Rosada que estaban en el búnker libertario intercambiaron mensajes con los tres dirigentes del PRO. Las conversaciones ya existen, aunque faltan semanas para que se concrete un acuerdo. “Tenemos que juntarnos, ponernos de acuerdo y pulir los detalles”, indicaba un libertario que participa de este proceso.

Al día de hoy, existen dos mesas puntuales. La mesa electoral está integrada por los armadores bonaerenses de LLA y PRO, Sebastián Pareja y Cristian Ritondo. La mesa política contiene a ellos dos y a otros cuatro integrantes más: por La Libertad Avanza, su presidente Karina Milei y el armador nacional Eduardo “Lule” Menem; mientras que por el PRO están Santilli y Montenegro. El asesor presidencial, Santiago Caputo, también mantiene el diálogo con los amarillos y es un actor clave para pensar la estrategia libertaria.

Incluso, ese sector de la Casa Rosada está de acuerdo en incorporar en una alianza electoral al radicalismo que representa Maximiliano Abad, actual senador nacional y presidente del Comité Provincial de la UCR en Buenos Aires. Es una vertiente que distante de la que representa el también senador por la Ciudad, Martín Lousteau, que el domingo promovía a Lula Levy para legisladora porteña, pero que no pudo entrar por sacar menos de 3% de los votos.

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad

Pese a que muchos libertarios dan por muerto al radicalismo, este partido es particularmente fuerte en la Provincia. Tiene 27 de 135 intendencias (de estas, 22 responden a Abad) y diversas bancas en el plano legislativo provincial. Esos estrategas libertarios miran esa territorialidad y creen que puede servir al momento de mejorar el desempeño electoral, a la vez que pueden aportar expertise en la diaria política.

“Nosotros no hablamos con ellos”, afirma el sector de Pareja, que no está de acuerdo con esa lectura. El armador considera que subsumirse a los poderes municipales radicales afecta a la base de sustentación del armado libertario. “La lista después termina completamente condicionada”, indican cerca suyo, desde donde afirman que no existieron diálogos con los libertarios.

Infobae consultó con voceros oficiales de Abad sobre estas apreciaciones, pero optaron por no emitir comentarios.

El senador correligionario mantiene una posición ambivalente respecto a los libertarios. Durante un congreso partidario hecho en Mar del Plata a comienzos de año esgrimió la necesidad de establecer una coalición electoral y política. Allí evitó hacer críticas puntuales a Milei, a quien semanas después sí le asestó su falta de impulso a las candidaturas para llenar las vacancias judiciales federales.

Abad tiene un estrecho vínculo con la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. “No me consta que hayan existido diálogos recientes”, afirmaron muy cerca suyo. De cualquier manera, es una persona que cae con simpatía para alfiles bullrichistas. El diputado nacional, Damián Arabia, afirmó esta mañana en una entrevista televisiva que esperaba “que La Libertad Avanza, junto con el PRO, junto con el radicalismo que quiere el cambio en la Argentina” vaya en la misma boleta.

La forma en la que compitan el PRO y La Libertad Avanza no estará resuelta si antes no se determina la participación (o no) del radicalismo, querido por una parte determinante del oficialismo. En el horizonte aparece la repartija de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, que pondrá en juego 35 bancas, todas clave si es que el Gobierno quiere garantizarse reformas como la previsional, la laboral y la impositiva.