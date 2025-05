Con Macri como emblema, el PRO se tiñó de amarillo puro para cerrar la campaña más difícil de su historia

Candidatos y dirigentes del PRO, en el festivo cierre proselitista antes de las elecciones del domingo

Con una cuidadosa puesta en escena dirigida a recuperar la mística partidaria, el PRO cerró este jueves su campaña porteña tiñéndose de un amarillo puro y encendido, pero no rabioso. Lo hizo en un acto que tuvo todos los componentes discursivos y simbólicos que son el sello distintivo del partido fundado por Mauricio Macri, incluso con alusiones críticas a Javier Milei, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Leandro Santoro que fueron contundentes aunque, a la vez, cuidadosas.

El ex presidente, una de las estrellas del acto realizado en el Club 17 de Agosto, en el barrio de Villa Pueyrredón, no cedió a la tentación de responderle con la misma hostilidad que Milei lo atacó hace 24 horas en el cierre de campaña de Manuel Adorni y no fue casual: fue otra de las formas de diferenciarse del agresivo estilo libertario que, según las encuestas, no comparte el grueso del electorado porteño que vota al PRO.

De la misma forma encarrilaron sus discursos otros oradores de la noche, cargada de emotividad y llamados a reforzar la identidad del partido. Pero las palabras de Macri parecieron abrir el sendero de los tiros por elevación contra los rivales políticos, sobre todo en el caso de Milei, a quien el jefe del PRO pareció referirse cuando habló de sus obsesiones por “el valor de la palabra y respetar a los que piensan distinto”.

Silvia Lospennato: "Elijan decentes. Que los decentes elijan gente decente y la política cambia para siempre”

En cambio, fue explícitamente duro al aludir a Bullrich y Larreta: “La interna del 23 fue muy dañina, los dos candidatos se dejaron corromper por el ego, pero los dos ya no están. Fuera, mala energía, mala vibra”.

Los organizadores estimaron que había más de 2500 personas y la cifra no fue exagerada. El miniestadio cerrado del club estaba lleno y quedó mucha gente en la calle sin poder entrar y que siguió el acto por las pantallas.

En todos los concurrentes se notaba el alivio por el final de una campaña electoral muy dura, quizá la más difícil en la historia del PRO porque casi todo el tiempo tuvo que convivir con los ataques libertarios y kirchneristas, e incluso larretistas, en medio de encuestas poco favorables para una fuerza que gobierna la ciudad de Buenos Aires desde hace 17 años y que hizo de este distrito su bastión político casi inexpugnable.

Mauricio Macri, en un paso de baile para cerrar la campaña

Aun así, el acto se convirtió en una permanente apelación a los propios de volver a las fuentes del partido y a los vecinos, de votar al PRO para “seguir construyendo y no destruir” lo que hizo en todos estos años. Así lo transmitió cada uno de los 9 oradores, desde Hernán Lombardi hasta Silvia Lospennato, la primera candidata a legislador porteño, pasando por Laura Alonso, Rocío Figueroa, Darío Nieto, Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Fernán Quirós y Jorge Macri.

Entre los dirigentes, funcionarios y legisladores que concurrieron estuvo representado todo el amplio espectro del PRO: entre otros, Clara Muzzio, Waldo Wolff, Soledad Martínez, Cristian Ritondo, Fernando de Andreis, Martín Yezza, Alex Campbell, Diego Guelar, Ezequiel Jarvis, Gabriel Sánchez Zinny, Ezequiel Sabor, Fulvio Pompeo, Alejandro Finocchiaro, Ignacio Baistrocchi, Daiana Fernandez Molero, Matías López y Gabriela Ricardes. Incluso se destacó la presencia de ese símbolo del partido que es Gabriela Michetti y la de aliados políticos como el peronista Miguel Angel Toma.

Lombardi arrancó la serie de oradores machacando con un concepto que se repitió milimétricamente en quienes lo siguieron: “Esta es una elección de valores”, dijo. Y enseguida exigió “respeto” en general y “que respeten a Mauricio Macri” en particular, en una respuesta indirecta a Milei.

María Eugenia Vidal fue una de las más aplaudidas de la noche

A continuación, Laura Alonso llamó a los presentes a “convencer a amigos, familiares y vecinos” de votar al PRO este domingo y advirtió: “Acá estamos los amarillos de verdad, no los truchos, los que traicionaron”.

Luego aparecieron en el escenario circular los candidatos más jóvenes de la lista, Rocío Figueroa y Darío Nieto, presentados como “la tercera generación del PRO”, quienes arengaron a la platea para calentar el clima mientras sonaba “No me arrepiento de este amor”, el hit de Gilda cuyo título refleja este complejo momento del macrismo.

Los presentes estallaron en la primera ovación cuando apareció en escena Mauricio Macri, cuyas primeras palabras despertaron el grito de “Volvé, Mauricio” y que arrancó fuertes aplausos al cuestionar a Milei: “Ordenando la economía no alcanza, hay que fortalecer las instituciones y respetar al otro”, dijo. Y acuñó un lema que refleja el lugar que quiere ocupar ante el Gobierno: “Hay que dar batalla por el cambio con equilibrio”.

Jorge Macri, antes de dar un discurso que despertó muchos aplausos (Foto: Jaime Olivos)

Un momento muy sugestivo se produjo luego de que Macri insistió en que “acá están los que no tienen precio” y contó por qué había tenido un papel tan activo en la campaña porteña mientras los presentes se unificaron en el grito sostenido de “Mauricio presidente”. Molesto, el titular del PRO los frenó: “No, déjenme seguir. No estamos hablando de eso”. Su apelación final fue mirando fijo a la cámara para dirigirse a quienes lo miraban por TV: “Hay que vencer la apatía e ir a votar”.

Cuando llegó su turno, Vidal, la jefa de campaña, muy aplaudida por la gente, comenzó con un agradecimiento a los militantes y a los habitantes de la ciudad, como el resto de los oradores, y detalló que los candidatos y dirigentes del PRO habían hablado con 110.000 vecinos en los 65 días de actividad proselitista. Y destacó que hicieron una campaña “sin insultos, sin odio, con verdades y sin mentiras, y con propuestas”.

“Nos quisieron confundir con que se vota jefe de Gobierno, nos quisieron dividir, pero el PRO está unido”, aseguró en tono triunfal, mientras la platea entonó el estribillo “Borombombón, este domingo es con el PRO”. Y, al igual que lo había hecho Mauricio Macri, elogió efusivamente a Lospennato al destacar su compromiso con el proyecto de Ficha Limpia: “Ella solita se paró ante los corruptos”, señaló.

El final del acto del PRO, con los líderes del partido y candidatos sobre el escenario

El siguiente orador fue Fernán Quirós, austero y medido, que detalló los logros del sistema de salud pública de la ciudad, prometió mejorarlo y pidió un aplauso para “todos los trabajadores del sistema público”.

Fue la introducción ideal para que irrumpiera en el escenario Jorge Macri, también ovacionado como una estrella de rock: “Acá está el black Macri”, bromeó en una alusión a su primo. El jefe de Gobierno se concentró luego en criticar tanto a Santoro como Adorni: “No nos merecemos un salto al vacío a los brazos de un kirchnerismo que, como no sabe gestionar bien, tiene un único objetivo que es romper la ciudad, algo que no vamos a dejar que hagan, pero tampoco estamos para un salto al vacío a una motosierra que se puede llevar puesto todo”.

“Nosotros tenemos equilibrio fiscal hace tiempo -agregó entre aplausos-, administramos con responsabilidad. El equilibrio fiscal no llegó a la Argentina de la mano de Milei, llegó de la mano de Mauricio Macri, que fue el primero que instaló el concepto, y esa es una bandera de la que estamos orgullosos”. Allí volvieron las ovaciones de la gente.

Gabriela Michetti, una de las presencias destacadas del acto del PRO (Foto: Jaime Olivos)

La diferenciación del gobierno nacional se completó cuando el alcalde porteño resaltó que “nadie va a robarle a la ciudad la posibilidad de pensar diferente” y exaltó la libertad de prensa y la libertad de expresión, la diversidad sexual y religiosa y el “respeto a todas las miradas”.

Pero el momento en que logró que los presentes se pararan para aplaudirlo a los gritos fue cuando desafió a Larreta. Tras calificar de “raro” que haya dicho que quiere volver a ser jefe de Gobierno, recordó que ahora se eligen legisladores porteños y lo cuestionó: “Está diciendo ‘gárpenme dos añitos así después me presento en la elección’. En dos años te espero”.

A las 19.48 en punto, Lospennato acaparó las miradas y los aplausos, mientras la platea estrenaba un estribillo de aire futbolero: “Ponga huevo, Lospennato, el domingo cueste lo que cueste tenemos que ganar”. La primera candidata del PRO, tras prometer entre risas “poner ovarios”, se quejó de que terminaba una “campaña poco limpia”, pero advirtió que ”a los porteños no se los engaña" y destacó que su partido había hecho “una campaña sin insultar, sin mentir, sin difundir noticias falsas”.

“Vamos a pelear por la ley de Ficha Limpia", prometió Silvia Lospennato (Foto: Jaime Olivos)

Enseguida insistió en que “esta es una elección local” y afirmó: “Ni Macri, ni Cristina, ni Milei se van a bajar de los carteles para sentarse en una banca en la Legislatura. Ninguno va a decidir si hacemos o no un nuevo paso bajo nivel para eliminar una barrera ni va a decidir si invertimos más o menos en educación pública o más o menos en salud. Ninguno de ellos va a decidir si aumentamos o no las penas para los trapitos o si le ponemos multas a los que vienen y destrozan el espacio público en la ciudad de Buenos Aires. Eso lo vamos a definir: o Santoro y su lista kirchnerista, o Adorni y su lista fantasma o Lospennato y la lista amarilla del PRO”.

Lospennato, tras destacar que “esta elección es de valores”, dijo creer que “la mayoría de los porteños elige la gestión antes que el abandono, la verdad antes que la mentira, el respeto frente al insulto, el diálogo frente a la violencia, la decencia frente a la corrupción”. Y prometió: “Vamos a pelear por la ley de Ficha Limpia, obviamente. Pero mientras no haya ley, la ficha limpia la pueden marcar cada uno de ustedes. Elijan decentes. Que los decentes elijan gente decente y la política cambia para siempre”.

Al finalizar, enfatizó: “No estoy de paso. No vengo a usar esta elección para llevarle un trofeo a nadie ni para postularme a jefe de Gobierno, vengo a traer lo mejor que sé hacer en la Legislatura. Me comprometo a seguir escuchando y representando a todos, y les pido que me den ese voto de confianza. Que este domingo cuiden la ciudad que construimos juntos, que este domingo 18 protejan este lugar donde viven sus hijos".