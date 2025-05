Milei expuso el quiebre con Macri a días de la elección porteña y es incierto el desenlace del acuerdo en PBA

Javier y Karina Milei junto al candidato porteño, Manuel Adorni (REUTERS)

El presidente Javier Milei guardó dos días de silencio después de que Mauricio Macri publicara un fuerte mensaje en su cuenta de X calificando de “serias alucinaciones” las acusaciones del Gobierno contra el PRO por Ficha Limpia, pero le terminó respondiendo frente a miles de personas -y otras tantas que seguían el evento a distancia- y en la antesala de las elecciones porteñas, en la que sus respectivos candidatos se enfrentarán en las urnas.

En el acto de cierre de campaña de Manuel Adorni en Parque Mitre, situado en el barrio de Recoleta, el mandatario nacional no solamente criticó la gestión del primo de su antecesor, sino también cuestionó la administración de Cambiemos.

“Del 2015 al 2019 eran gobierno nacional, tenían la ciudad de Buenos Aires, tenían la provincia de Buenos Aires, y nada hicieron por terminar con la inseguridad, lo hicimos nosotros con determinación y coraje”, recordó el jefe de Estado.

Tras señalar también que en una entrevista televisiva Macri destacó a Leandro Santoro, que encabeza la boleta del peronismo, como “alguien que dice cosas razonables”, el líder libertario minimizó a la oposición al aclarar que no iba “a perder tiempo remarcando todas las inconsistencias de los fracasados amarillos, que están peleando el cuarto lugar”.

Milei cuestionó a Macri y Lospennato, a quien llamó "la candidata ignota"

Estas declaraciones iban en línea con el pensamiento de varios militantes de LLA que fueron al acto en la plaza, muchos de ellos provenientes de distintas localidades bonaerenses y que en comicios anteriores votaron al PRO.

“Eran otras circunstancias y tal vez había una madurez distinta también del pueblo argentino para llegar a fondo con todo, pero creo que Macri no estuvo a la altura. Siento que fue lo que fue y ahora hay otra madurez, pero ganó otro. Entonces siento que hay que darle el espacio, porque estos son momentos únicos, históricos, donde todo un pueblo apoya”, consideró Lucía, una vecina de Pilar que llegó a Recoleta para asistir al cierre de Adorni.

La mujer, de unos 40 años, lamentó la pelea que exite entre el oficialismo y el espacio “dialoguista” y aseguró que le da “un poco de tristeza” porque considera “que hay egos ahí que están muy difíciles”.

“Esto lo digo visto desde una ciudadana común, sin entender de política, pero a mí me parece importante que exista una oposición. Tiene que haber una oposición para que, si hay errores, se marquen y que también haya una visión un poco distinta, que se ajusten las cosas. Pero tiene que ser una oposición con responsabilidad, no por la oposición en sí misma, pero para realmente aportar desde otro punto de vista ideas similares”, agregó.

Como ella, muchos otros militantes arribaron desde diferentes partes del conurbano, como es el caso de un joven de unos 30 años que viajó desde la zona sur disfrazado de El Zorro.

Algunos de los militantes que asistieron al cierre de campaña (Gustavo Gavotti)

“La verdad que la ficha que pusieron en Adorni me parece genial, es un tipo serio, concentrado, que viene a hacer lo que tiene que hacer. No quiero que me inauguren una canilla, que esté dando vuelta ahí, tonteando por la ciudad, quiero que se dedique a gobernar y eso es lo que se viene. Estamos muy felices con esa forma de gobernar”, comentó a Infobae.

La presencia bonaerense no estuvo solamente entre el público, sino también en las agrupaciones del oficialismo que fueron a apoyar al vocero, como fue el caso de La San Martín, grupo liderado por Ramón “El Nene” Vera.

De hecho, el propio armador libertario en la provincia, Sebastián Pareja, estuvo en el lugar y tuvo algunos problemas para ingresar al sector privado a un costado del escenario, reservado para los invitados porteños, aunque finalmente lo dejaron entrar.

El dirigente llevó a una buena cantidad de seguidores, todos ellos vestidos con una remera violeta con el logo del partido y referenciados en la secretaria general de la Presidencia y titular de LLA, Karina Milei.

Mucha militancia llegó desde el conurbano (Gustavo Gavotti)

Esta columna convergió con “Las Fuerzas del Cielo”, el sector que responde a Santiago Caputo y que desplegó una importante puesta escena, con banderines con estilo romano y atuendos de su color bordó característico.

Por su parte, los karinistas hicieron alarde de sus bombos, banderas y bengalas de humo color violeta, aunque la convivencia entre ambas facciones fue pacífica en todo momento.

Los que sí fueron criticados por el público fue La San Martín, ya que muchos comenzaron a quejarse por las banderas que habían llevado y que no dejaban ver el escenario, por lo que recordaron el pasado kirchnerista del “Nene” Vera: “Son kukas ustedes, bajen esos trapos”, gritó un hombre entre la multitud.

Las declaraciones de Milei llegaron a tan solo unos días de las elecciones porteñas, pero también en medio de las negociaciones con algunos dirigentes del PRO, como Cristian Ritondo y Diego Santili, para un eventual acuerdo en la provincia.

Esta semana, incluso, Pareja tenía previsto mantener una nueva reunión con “El Colo” para tratar de acercar posiciones, aunque no tenía en agenda ningún encuentro con su compañero de banca, que es el jefe del partido a nivel bonaerense.

Las tensiones entre los dos espacios continúan y, si bien todos los actores involucrados insisten en que estas rispideces no van a influir en las conversaciones en PBA, todavía es incierto el desenlace en ese distrito.