El Gobierno insistió en que hubo un acuerdo entre Macri y Cristina Kirchner para rechazar el proyecto de ficha limpia

Patricia Bullrich sobre pacto Macri y Cristina Kirchner

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo hoy que existió una “coincidencia” de intereses entre el expresidente Mauricio Macri y la exvicepresidenta Cristina Kirchner que derivó en el fracaso del proyecto de Ficha Limpia en el Senado, en línea con las últimas declaraciones públicas del presidente Javier Milei.

“Para mí hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme a mí. ¿Sabes por qué? Porque el único que pierde con esto soy yo. ¿Qué es lo que hace Cristina? Logra que no salga ficha limpia y Macri me ensucia a mí, digamos, para conseguir una ventajita electoral. Eso es la política argentina", aseguró el Jefe de Estado, ayer, en una entrevista concedida a Telefe.

Bullrich, en diálogo con Radio Mitre, afirmó que “todos los miembros del PRO y La Libertad Avanza estaban listos para votar” la ley la semana pasada. Sin embargo, sostuvo que “no hubo ningún movimiento previo ni nada que demostrase que estos dos señores de Misiones iban a traicionarnos”, con relación a los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Ducot.

Patricia Bullrich y Karina Milei (Jaime Olivos)

En ese marco, la ministra rechazó las versiones que responsabilizan a Milei por el traspié legislativo. “Antes de la sesión, el Presidente dijo que había que tener cuidado con insistir, que había que contar bien todos los votos, e insisten en hacerlo igual para echarnos la culpa a nosotros una semana antes de las elecciones”, explicó.

Y agregó: “¿Qué hay detrás?, ¿Un pacto?, ¿Una coincidencia entre Macri y Cristina, que no le convenía a uno por una cuestión electoral y a la otra por una cuestión penal?“.

En esta línea, Bullrich cuestionó duramente a los diputados misioneros que se opusieron a la iniciativa: “Mi teoría es que no votan porque siendo peronistas no votan leyes anticorrupción, no escupen para el cielo. Es una acción corporativa la que hicieron”, sostuvo.

A su vez, apuntó contra la candidata del PRO Silvia Lospennato: “La primera que acusa, diez minutos después de la votación, y yo quería romper la TV, es (Silvia) Lospennato. Acusa y dice, ‘acá hay un pacto de impunidad’. Pará. Es algo falso. De los nueve años que dijo que defiende la ley, cuatro fue diputada y esa ley no se votó”.

Patricia Bullrich y Mauricio Macri, en otra época. Foto de archivo

En otro tramo de sus declaraciones, Bullrich relativizó el rol de la exvicepresidenta en el escenario actual: “No necesitamos a Cristina en la cancha. El problema de Cristina lo tiene Kicillof. A nosotros nos da lo mismo. Tenemos que ganarle a un sistema. Ganarle al kichnerismo es ganarle a una cultura de generar decadencia en un país de pobreza”.

Por último, respaldó la candidatura de Manuel Adorni en la Ciudad de Buenos Aires y llamó a evitar una victoria del peronismo: “Voten a Adorni, es el único que está empatado para ganarle a (Leandro) Santoro, al kirchnerismo. Es un voto estratégico, cualquier otro voto puede hacer que Santoro gane”.

”La ciudad tuvo los primeros años buenos con Mauricio, los primeros cuatro años con (Horacio Rodríguez) Larreta, que después se metió en su campaña electoral y usó la Ciudad para eso y agrandó el Estado. Las cosas que puedo contar de esa campaña. Eso no es limpio, y Lospennato era la mano derecha y sabía lo que pasaba ahí, y (María Eugenia) Vidal también, así que no se hagan los ingenuos ahora respecto de la transparencia, cuando han tenido la campaña menos trasparente que recuerde la historia de Juntos por el Cambio“.