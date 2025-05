Lula Levy anunció que presentará una denuncia penal por la demora de simpatizantes de Evolución durante un acto

Lula Levy junto al "Camión de las toses" con el que hace campaña en la Ciudad. Foto: Jaime Olivos

La primera candidata a legisladora porteña por Evolución, Lula Levy, anunció que presentará una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), Luis Alejandro Rolle, tras la demora de siete militantes de su espacio por parte de la Unidad de Investigación Antiterrorista (UIA) en el barrio porteño de Belgrano.

El hecho ocurrió el viernes cuando los simpatizantes de Levy circulaban en una camioneta identificada con la frase “A Milei le molesta la tos, a nosotros el ajuste salvaje”, desde la que se emitían sonidos de tos grabados, junto con audios de ciudadanos que denunciaban recortes en áreas sensibles como jubilaciones, salud, educación y cultura. El vehículo fue interceptado a una cuadra del acto oficial encabezado por Milei y su vocero Manuel Adorni.

La intervención policial ocurrió durante una acción callejera que, según Levy, se ajustaba al protocolo de seguridad dispuesto por el propio Gobierno, el cual garantiza el derecho a la protesta y a la libre circulación. En los videos difundidos en redes sociales, se puede ver a Milei y Adorni caminando entre la multitud, mientras de fondo se escuchan los audios del “camión de las toses”. La escena se volvió viral en la red social X, generando críticas a la reacción oficial.

Levy calificó el operativo como “una actitud intimidatoria peligrosa para la democracia” y denunció maltratos e intimidaciones por parte de los efectivos de la UIA. “Fue un despliegue desproporcionado, un despilfarro de recursos públicos que deberían estar destinados a cuidar a la ciudadanía, no a silenciarla”, expresó la candidata.

El camión de las toses de Lula Levy

“Fue una barbaridad, una locura, estábamos en plena campaña, como venimos haciendo en estos últimos días, militando por la Ciudad y, de repente, mandan un escuadrón, una unidad antiterrorista a pedirle los documentos a los chicos, a demorarlos, a no dejarlos irse”, se quejó ayer durante una entrevista en Radio Con Vos.

Y amplió: “Nadie estaba alterando el orden público ni nada por el estilo. Aún desconocemos cuál es el juzgado porque no nos dan la información. Demoraron a los chicos sin sentido. Les pidieron los DNI, sin justificación ni explicación alguna”, expresó.

“Este tipo de actitudes intimidatorias son peligrosas para la democracia. No hay justificación alguna para que se haga eso, e incluso los abogados del partido van a van a estar denunciando esta situación y tomando cartas en el asunto, porque es una barbaridad. No solamente no nos van a quitar fuerza, sino que vamos a seguir con el camión en cada rincón de la ciudad, militando y transmitiendo nuestras ideas”, cerró sobre el tema.

El episodio se da en medio de la última semana de campaña electoral de cara a los comicios porteños, y en momentos en que crecen los cruces entre los distintos candidatos.

Días antes del operativo, la candidata había protagonizado un cruce en la red X con el vocero presidencial, a quien cuestionó por su rol institucional. La discusión fue amplificada por el influencer oficialista conocido como “El Gordo Dan”, lo que avivó un cruce entre oficialistas y opositores en redes sociales.

Levy anticipó que el “camión de las toses” continuará circulando por la ciudad como forma de protesta simbólica contra el rumbo económico del Gobierno, al que definió como un “ajuste cruel”.